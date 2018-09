, de 31 años, fue visto por última vez el el 24 de agosto a las 19 hs. y nadie supo más de él. Su hermano, desesperado, se comunicó cony contó que, tras radicar la denuncia, recorrió varias comisarías y hospitales aledaños sin poder dar con el paradero de Sergio.La familia de este humilde vendedor ambulante descree de la idea de que alguien le haya hecho algo ya que, según relataron, "no se le conocía enemigos o algo que hiciera sospechar su desaparición , es una persona muy simpática y carismática".Además, Sergio es padre de dos hijos, de 6 y 9 años, con los cuales mantenía una buena relación, "no pasaba más de dos días sin comunicarse con ellos y se reunía semana por medio", afirmó Edurado.Lezcano vestía un jean azul, buzo gris y una gorra de Boca. "La verdad que no encontramos argumento alguno que nos haga sospechar su desaparición , hemos lanzado una búsqueda vía Facebook e Instagram y hemos pegado y entregado afiches por la zona de Escobar ", sentenció su hermano, quien apela a la solidaridad de la gente.En caso de poder aportar información, comunicarse con su hermanaal (011)-15-3212-3848, o al mail de su hermano Eduardo: edus.elmismodesiempre@gmail.com.