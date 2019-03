Un hombre de unos 60 años fue asaltado por un joven que circulaba en bicicleta en la puerta de su casa, situada a pocas cuadras de la Casa Rosada. La víctima envió el video a Crónica, dio detalles del indignante suceso y aseguró: "es una nueva modalidad que tiene a todos los vecinos de la zona preocupados".

El hombre, víctima del ilícito, estaba a metros de su vivienda, situada en la avenida Belgrano y Diagonal Sur, del barrio porteño de Monserrat, cuando fue sorprendido por un sujeto a bordo de una bicicleta que le arrebató el teléfono celular y escapó de inmediato. El damnificado corrió en un intento de atrapar al ladrón pero no tuvo éxito.

"Los 'bicichorros' son la nueva modalidad, esta clase de robos es moneda corriente en la zona. No puedo creer que a metros de Casa Rosada no haya policías ni ningún tipo de seguridad. No podemos vivir tranquilos, no se puede salir a ningún lado", manifestó la víctima.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona muestran cómo un sujeto a bordo de una bicicleta y con casco se acerca a un señor, le saca el teléfono y huye.