La inseguridad golpea fuerte en todas partes. En este caso, la víctima de un asalto se comunicó con el WhatsApp de Crónica para denunciar una desafortunada secuencia que le tocó pasar en el propio edificio donde vive, en el barrio porteño de Chacabuco.

Daniel se levantó y encontró el portón abierto.

Daniel comenzó su relato diciendo: "Me levanté a la mañana para ir a trabajar como todos los días y ví cómo el portón automático estaba levantado". "Me llamó la atención porque siempre está cerrado e inmediatamente el encargado se me acerca para decirme que habían entrado a robar", explicó el damnificado.

La imagen que muestra a uno de los ladrones actuando.

Desafortunadamente para Daniel, lo único que se habían llevado de la cochera era su bicicleta, tal como se puede apreciar en las imágenes, donde una chica con una mochila se hace del rodado y se va caminando, mientras otro joven ladrón le hace de campana.

Los malvivientes forcejearon el sistema automático de la entrada e ingresaron a la cochera.

"Me da bronca porque es el medio de transporte que utilizo para ir al laburo y comprar otra bici sale mucha plata", se lamentó la víctima.

"Antes la zona era muy tranquila, pero en el último tiempo se puso bastante insegura y cada vez hay menos policías", denunció.

Mirá los videos del robo: