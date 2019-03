Una joven conducía su auto por la colectora de la autopista Panamericana, en el ramal hacia Pilar, en la localidad bonaerense de Garín, cuando se encontró con un dramático episodio: una mujer tenía tenía atado a su vehículo con una soga a su perro y lo arrastraba en forma violenta. No bien se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a gritarle para que le regalase el animal si no lo quería y le explicó que no era manera de llevarlo.

Sin embargo, la mujer amenazó con pasarla por arriba si no se corría de su camino. La joven, llamada Florencia Micaela, decidió difundir estas imágenes por las redes sociales para generar conciencia y que se haga justicia por este maltrato. El suceso tuvo lugar este viernes a un costado del country club Miraflores, uno de los más antiguos, grandes e importantes del país.

Según lo que expresó a través de Instagram, intentó tomar acciones legales pero en la seccional de la zona no le tomaron la denuncia. “En Provincia no me pueden tomar la denuncia, tiene que ser en Capital. Aunque haya sucedido en Provincia”, relató que le dijeron en la comisaría de la zona.

De manera insólita, la dueña del animal, identificada como Romina Wilson, decidió denunciarla. En forma amenazante y con sorprendentes errores de ortografía, la maltratadora de animales le escribió en Facebook: “Mica te hice una denuncia por invasión a la privacidad, sabés. Después hablamos con los abogados. No tenés derecho a filmar mi patente, ni a mi auto. Si no lo sabés, te lo explico”.

Además, Romina insultó a Micaela y se justificó por el indignante hecho: "el perro es de raza galgo". La sucesión de insultos posterior, es irreproducible.

