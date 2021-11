Un niño de primer grado habría sido víctima de abuso sexual en el baño de la escuela primaria N° 12 "Juana Azurduy", ubicada en Malvinas Argentinas, por un auxiliar de limpieza. La denuncia fue realizada en la Comisaria De La Mujer del partido bonaerense donde ocurrió el hecho. Sospechan que podría haber más víctimas.

En diálogo con cronica.com.ar, Graciela Carolina Faitani, mamá del menor de siete años que denunció el abuso, contó que después de mucho preguntarle a su hijo qué le pasaba, ya que los últimos días lo notaba "raro", el martes pasado este le contó que habría sido abusado en el baño de la escuela. "Me dijo que le tocó la cola cuando él estaba haciendo pis parado, y también me dijo que le metió algo, y que le dolió. Fue una sola vez", relató Faitani en cuanto a las palabras que le confió el menor. El acusado sería un auxiliar de limpieza que estaba en la institución hacía diez días cubriendo una suplencia. El sábado pasado fue desplazado del cargo.

En tanto la víctima no está asistiendo a clase. "Me pide que lo cambie de colegio porque no quiere ir a donde hay personas malas", dijo Graciela. Además, la mujer detalló que no descartan que haya más víctimas ya que a raíz del caso de su hijo que salió a la luz, muchos otros niños de la institución habrían manifestado "que hay un señor que limpia que es malo y hace cosas malas".

El "señor que limpia"

El menor de siete años recién el martes 23 de noviembre logró verbalizar y abrirse a contarle a su madre el episodio del que había sido víctima. Sin embargo, los días anteriores ya había manifestado algunos indicios de lo sucedido, y cuando Graciela fue al colegio a buscar respuestas se encontró con una pared.

Todo comenzó hace una semana, cuando su hijo le comentó que "hablaba con el señor que limpia". "De la nada, me cuenta que se había hecho un amigo en el baño y que cuando iba a hacer pis, esta persona seguía ahí limpiando, y se quedaban hablando. A mí me pareció raro", detalló Faitani. Así fue que al otro día pactó una reunión con el docente del curso y con la directora de la institución a la que su hijo asiste por primera vez este año. Sin embargo, de la misma salió disconforme en cuanto a la respuesta que obtuvo de ellos: "Me trataron como que mi hijo mentía y que yo era una exagerada. No me quedé tranquila". No obstante, la directora de la escuela, le afirmó "que no había pasado nada entre su hijo y el auxiliar".

Una respuesta similar recibió en la sede de Inspección, donde acudió tras la reunión con los directivos de la escuela. Allí la inspectora de Villa de Mayo, le respondió "que el colegio es para sociabilizar".

Pero su intuición de madre le decía a Graciela que "algo más le había pasado a su hijo" en los encuentros en el baño que había mantenido con el auxiliar de limpieza. Es que los últimos días "lo notaba triste, angustiado".

Un secreto "que no podía contar"

"El jueves a la noche, me dijo que había un secreto entre el hombre que limpia y él, pero que no me lo podía decir porque tenía mucho miedo, porque el hombre le dijo que no se lo podía decir a nadie porque si no se iba a enojar y le podía pasar algo malo", expresó la mujer de acuerdo a las palabras que le relató su hijo, mientras lloraba y temblaba.

"Yo le decía que se quedara tranquilo. Y él me repetía que era su culpa. Fue imposible sacarle el secreto, imposible, entonces quedó ahí", agregó. Al otro día, el viernes pasado 19 de noviembre, Graciela se dirigió al servicio local donde se abrió un acta y una psicóloga corroboró todos los dichos del menor, aunque este se negó a contar cuál era el "secreto". Además, ese mismo día realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer por presunto abuso sexual, en la que intervino la fiscalía UFI 14 de San Martín.

Cabe destacar, que en el transcurso de todos los días, "esta persona acusada seguía trabajando en el colegio, por lo que pusieron en riesgo a todos los estudiantes", remarcó la mamá de la víctima.

No obstante, el docente del curso, la directora de la escuela, y la inspectora fueron suspendidos. "Pido que se los investigue para saber si hubo encubrimiento", enfatizó.

El pedido de justicia de la mamá del menor víctima de abuso:

.