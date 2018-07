Ocurrió en el cruce de Andrés Baranda y Uruguay.

La mujer que quedó detenida junto a su marido por quemar y violar hasta la muerte a su bebé de 4 meses en la localidad bonaerense de Quilmes sería otra de las víctimas de su pareja, según manifestó la madre de la acusada a Crónica.

"Eduardo Alberto Villán obligaba a mi hija de 24 años a prostituirse y a vender droga para que les lleve plata a su casa, situada en el cruce de Andrés Baranda y Uruguay", afirmó María.

Agregó que Patricia Beatriz, hace años atrás, la llamó asustada y le pidió ayuda. Sin embargo, cuando llegó a la casa de su hija, la echaron con violencia.

"Me llamó pero cuando la fui a buscar no quiso recibir ayuda. La familia de su pareja nos sacó 'a las patadas'. Fuimos a la comisaría pero no nos escucharon", contó. Al concluir, aseguró: "Mi hija es una víctima más, ella no pudo hacer mucho".

En tanto, la hermana de la detenida manifestó: "Hicimos denuncias varias veces y la Justicia no hizo nada. Si nos escuchaban, esto no hubiese pasado. Si Patricia tuvo algo que ver, que lo pague, pero queremos que se investigue".



El hecho

Tiziano Ismael Villán, de 4 meses, fue salvajemente quemado, violado y asesinado en la localidad bonaerense de Quilmes. El tremendo crimen provocó que los padres del menor resultaran detenidos por los pesquisas policiales.



De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el asesinato del chico se produjo en una humilde finca situada en el citado distrito.



Ximena Analía Santoro, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 7 del departamento judicial de Intervino en la causa la doctora, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 7 del departamento judicial de Quilmes



La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.