Carnicero grabó cómo acosó y mostró su miembro a una clienta con retraso madurativo pic.twitter.com/RhzvUAtPzg — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) October 1, 2019

En tanto, el hermano de la joven añadió: "Cuando vi las imágenes, comencé a indagar sobre la situación. Ella me dijo que este hombre le habla de esa manera cada vez que va a comprar y que no es la primera vez que le muestra su miembro. Ella no llegó a comprender la gravedad de la situación en su momento pero, después de que lo hablaramos, comenzó a llorar. Tiene mucho miedo y no quiere salir de casa".

Por su lado, el acusado, al enterárse que este video llegó a manos de allegados a la víctima, dejó un mensaje a través de la cuenta de Facebook de un amigo y escribió: "Hola, gente. No quiero justificar mi vocabulario en el video pero la gente que me conoce sabe quién soy y cómo soy. El trato que tengo con esa chica es siempre así, de boca sucia. Gracias a todos los que me apoyaron y vinieron hoy al negocio a hablar conmigo. Pido disculpas a la gente a la que le cayó mal este video, yo no me escondo como dicen, estoy trabajando. Si alguien quiere venir a dialogar conmigo, estoy a su disposición. Mil disculpas y gracias a la buena gente que me conoce".

Este mensaje provocó la reacción de otros usuarios, quienes lo insultaron y repudiaron su actitud. En tanto, los familiares de la víctima realizaron la denuncia policial en la Comisaría N° 1 de Quilmes y esperan que la Justicia actúe y tome las medidas correspondientes.