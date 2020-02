Un video muestra el insólito momento en el que un chofer de la línea de colectivos 391 corre y golpea con un bate de béisbol a dos jóvenes que habían intentado subir a la unidad con una credencial, en la localidad de Malvinas Argentinas.

Jonatan, uno de los pasajeros, relató a cronica.com.ar el increíble episodio de violencia que ocurrió sobre la ruta 197. "Salí de trabajar y me tomé el colectivo en la estación de José C. Paz. En el ingreso al barrio 'Los Patos', dos jóvenes se suben con artículos de limpieza para vender en la calle y le muestran dos carnet para viajar gratis", indicó el testigo.

En ese momento se desató la discusión: "El chofer les decía que no podían pasar y les pedía que se bajaran, a lo que ellos se negaban", recordó.

Ante la insistencia de los jóvenes, el conductor "agarró un bate de beisbol amenazándolos. Los chicos se bajaron y uno le dijo 'quedate tranquilo porque sino te voy a meter una puñalada'", aseguró. Inmediatamente, frenó la unidad y los empezó a correr: "Les pegó dos veces, una en la pierna y otra vez en la mano".

Ante la gravedad de la situación y la impaciencia, los pasajeros reaccionaron: "Decíamos que se apurara, que queríamos llegar a nuestras casas. Él subió agresivamente y le pegó a una baranda diciendo: 'No me jodan porque estoy re caliente, no quiero escuchar a nadie'. Se sentó y empezó a decir malas palabras. Todos teníamos miedo", manifestó.

Según relató el testigo, metros más adelante se cruzaron con otra unidad de la misma línea. "El chofer le preguntó qué había pasado y mintió. Dijo que los chicos le habían escupido y querido robar, lo cual fue falso", cerró Jonatan.