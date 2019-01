El colegio María Auxiliadora de La Boca.

Una nena de 12 años fue manoseada por el coordinador de un viaje escolar en un camping de la localidad bonaerense de San Pedro. De acuerdo a lo que denuncian familiares de la menor, el depravado, que tiene 16, se masturbó y eyaculó sobre la niña dentro de una carpa. Los padres de la víctima denuncian que el colegio quiere tapar el hecho y que la policía se resistió a tomarles la denuncia.

Según denunció a Crónica Enrique Valdez, padre de la menor, el episodio se produjo la semana pasada en ese distrito situado a 174 kilómetros de la Capital Federal. "Mi hija fue con la Escuadra Amistad, que todos los años va de campamento a San Pedro, organizado por la escuela", contó el progenitor.

"En ese viaje, uno de los coordinadores, de nmbre Marcelo y que tiene 16 años, entró en la carpa en la que estaba mi hija junto con otras chicas, la manoseó, se masturbó y eyaculó entre su ropa, para luego irse", agregó.

El mismo denunciante contó que su propia hija no le contó el episodio, por verguenza o temor. "Mi hija no quiere hablar, ni siquiera quiere estar en nuestra casa, está con la abuela. Tiene miedo de que aparezca este pibe, porque no sabemos si la amenazó si contaba algo", dijo.

Incluso, del aberrante hecho "nos enteramos porque un compañero de mi hija, que fue al campamento con ella, le contó a su mamá, y esta señora nos avisó a nosotros. Esta situación para nosotros es muy angustiante. Mi hija no quiere hablar, llora todo el día, el colegio niega el caso y quiere por todos los medios que no salga a la luz en los medios y encima nos costó muchísimo hacer la denuncia", manifestó Valdez.

"En la comisaría 28ª nos mandaron a la 24ª. Se hacían todos los desentendidos, no sabemos por qué. Deambulamos por varias comisarías hasta que se dignaron a atendernos. Fue una verguenza", acotó.

Los progenitores llevaron a la nena al Hospital Gutiérrez, donde la revisaron médicos y luego la asistieron psicólogos. Con la denuncia correspondiente realizada, se aguarda la labor judicial y la versión de la institución educactiva.