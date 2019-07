En la localidad bonaerense de Burzaco, la familia Saucedo dormía placidamente sin saber el horror que se avecinaba.

Alrededor de las 3.30 de la madrugada, cuatro delincuentes fuertemente armados entraron a su casa, y despertaron a las víctimas violentamente. Luego, los ataron y les taparon los ojos.

En diálogo exclusivo con cronica.com.ar, Braian, uno de los integrantes del clan, e hijo del matrimonio dueño de la propiedad, relató: "Mucho no pudimos ver porque al sorprendernos, al instante, nos taparon los ojos, pero recuerdo que uno de los tipos tiró la puerta de mi casa a patadas".

Cuando se fueron los malvivientes, "empezamos a gritar pidiendo ayuda a los vecinos para que llamaran a la policía". Al salir se encontraron a su perro, de raza labrador, muerto en la puerta del hogar. Fue allí cuando se dieron cuenta que los malvivientes lo habían envenenado para poder ingresar.



En tanto, Braian y su hermana advirtieron que faltaba el otro can de nombre Mora. "Ella estaba durmiendo conmigo en mi cama, y cuando irrumpieron en mi cuarto se fue corriendo, pero no iba a creer que se la robarían", dijo el joven mientras la chica, entre dolida e indignada recordó: "Cuatro personas entraron a mi casa y me robaron el perro".

Mora tiene 2 años, está castrada, tiene una letra C en la oreja derecha, y aquí esta junto a su dueña.

Ahora, la familia pide por su mascota: "Es lo único que nos interesa, solo queremos que nos devuelvan a Mora, por favor".

Este es el simpático perrito robado.