Una mujer, de 46 años, fue apuñalada salvajemente por dos hombres que ingresaron a su ferretería situada en la ciudad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Mientras que vecinos de la zona aseguran que se trató de un intento de robo, efectivos tratan de esclarecer la situación ya que no se registró ningún faltante dentro del local. No hay detenidos por el hecho.

El tremendo suceso se registró este viernes por la mañana en una ferretería situada en las calles Sáenz y Raulies, de la ciudad mencionada. La mujer, identificada como Alejandra Robles, abrió su negocio como todos los días y, poco tiempo después, fue sorprendida por dos sujetos que la apuñalaron en el estómago en circunstancias que se tratan de establecer.

Vecinos del barrio escucharon los gritos de la señora, se acercaron al local, la encontraron ensangrentada y llamaron al 911. En tanto, los violentos aprovecharon para escapar de inmediato y aún no fueron identificados.

"Entraron al negocio y como no pudieron robarle nada, la apuñalaron y se fueron. No les importó nada", dijeron los vecinos a cronica.com.ar. Por otro lado, efectivos aseguran que no se registró ningún faltante en el negocio y caratularon la causa como "lesiones".

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Balestrini, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada con heridas de consideración. Policías analizan las cámaras de seguridad de la zona. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de La Matanza.