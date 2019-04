Faltan cloacas en residencias sociales

Somos un grupo de vecinos del barrio Memoria Verdad y Justicia de la localidad de Quilmes. Es un barrio de residencias sociales que fueron entregadas por el municipio, y destinadas a personas con discapacidad y patologías graves. Dichas viviendas fueron entregadas hace dos años, pero nunca se hicieron las cloacas. Por lo cual las aguas servidas son volcadas directamente a la vía pública, provocando enfermedades en la piel, erupciones, entre otras patologías asociadas.

Nos preocupa muchísimo esta situación ya que hay niños con patologías muy graves y con vías respiratorias abiertas. Se vienen haciendo distintos reclamos pero no hemos tenido respuesta. Quisiéramos que viralicen nuestra problemática para ver si llegamos a tener alguna solución.

Mariana Legal - DNI 33.524.816

Escuela con los pozos del baño tapados

Me comunico con ustedes porque ya no sabemos a quién recurrir. En la escuela primaria básica N°64 Jorge Luis Borges, partido de Florencio Varela, se taparon los pozos del baño de los alumnos, los cuales rebalsaron y todos los desechos salieron hacia el patio de recreo. Quiero expresar que los chicos, nuestros hijos, conviven con esto todos los días.

Lo más desagradable es que ellos tienen que jugar pisando excrementos y almorzar en el comedor del establecimiento con un olor nauseabundo, que hasta el momento nadie solucionó. Buscamos que a través de este mensaje los responsables se hagan cargo. Y extendemos el reclamo para pedir que le pongan calefacción a las aulas de nuestros pequeños ya que las mismas no tienen estufas.

Vilda Petrona Benítez - DNI 95.162.328

Contenedores que obstaculizan el paso

En la calle Lima al 100, esquina Hipólito Yrigoyen, Monserrat, hay cuatro contenedores enormes ubicados justo en la vereda donde se encuentra mi casa, lo que no me permite descender de ningún taxi, que suelo utilizar frecuentemente para realizar mandados. Yo soy una persona discapacitada, por lo cual pido por favor que se me deje un espacio para poder pasar tranquilamente. Para colmo, al lado hay una concesionaria de motos que tiene todos los rodados afuera. Y esto me dificulta aún más el acceso a mi vivienda si quiero entrar o salir. A mí me cuesta caminar, por eso justifico mi reclamo.

Los contenedores están hace una semana en ese lugar y nadie ha hecho nada hasta el momento, ninguno los retiró. También, justo allí, hay una parada de colectivos, que no me molesta pero siempre hay gente obstaculizando el paso. Tengo 81 años y exijo que me solucionen este problema.

Amparo Díaz - DNI 3.727.253

Conflicto con las viviendas y la autopista

Somos de Tristán Suarez y entre vecinos nos hemos juntado para visibilizar nuestro problema. A nosotros nos toca la autopista y el Estado no nos quiere pagar los terrenos, solamente nos paga las casas. Aquí a muchas personas que tienen lindas casas les ofrecen un millón y que se arreglen con eso. En mi caso a mí me dan un millón y no me pagan los dos terrenos que tenemos. No es justo. Por otro lado, el malestar con el que vivimos. Hace un tiempo cortamos las calles para que dejen de entrar los camiones porque acá en el barrio todavía hay gente viviendo.

Cuando pasan los vehículos pesados nos rajan todas las paredes, pasan a todo lo que da desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, que es el horario de trabajo. Acá hay criaturas, es un desastre porque también nos rompen las calles. Una vez la policía tuvo que desalojar el barrio porque los obreros rompieron los caños de gas. Vialidad Nacional nunca se hizo cargo. Nosotros no estamos reclamando para que nos den de comer sino que nos paguen lo que realmente merecemos. Y que no nos empeoren la calidad de vida. Esto es tierra de nadie.

Joana Álvez - DNI 38.523.848

Un cráter que pone en peligro a los vecinos

Vivo en Rafael Calzada y por mi esquina ya no se puede pasar. Estamos viviendo como animales, las fotos hablan por sí solas y dan ganas de llorar. De tanta agua que hay donde debería haber pavimento, no se puede cruzar. Yo misma he presentado una gran cantidad de reclamos que se han acumulado pero nadie se hizo cargo.

Lo único que pedimos es que tapen ese cráter, que nos solucionen el problema. Uno a veces busca ayuda en los medios porque suelen ser los más efectivos. Esto ocurre sobre la calle 20 de Septiembre, donde el protagonista es un agujero de 80 centímetros de profundidad que pasa inadvertido por el agua pero que puede dañar autos, motos y bicicletas. E incluso lesionar a personas que no lo vean.

Josefina Viola - DNI 14.774.966

Quejas contra empresa de turismo

Quiero denunciar que somos varias las personas que contratamos a la empresa de turismo de nombre “Pedraza” para volver de un viaje a Villa Carlos Paz, donde producto de una pésima movilidad la pasamos muy mal. En el trayecto, que duró 12 horas, hubo una gran cantidad de jubilados que viajaron parados o sentados sobre un suelo inundado. Las ventanas del colectivo estaban rotas y en un estado deplorable.

Asimismo, había goteras y no funcionaba la calefacción. Nuestras cosas se echaron a perder y esta firma cambió el micro cerca de llegar a destino. Tampoco nos dio ningún tipo de respuestas al llegar a Capital Federal ni ofreció sus disculpas a través de los voceros. Pedimos que se nos devuelva el dinero. Por eso, entre la mayoría de los que contratamos este servicio, hemos determinado que a través del presente comunicado, queremos pedir que se nos dé una respuesta, que esto no quede así. Porque sufrimos un disgusto y merecemos respeto, más que nada por aquellos abuelos que pasaron y sufrieron el mal momento.

Mayra Peralta - DNI 33.271.940

Una cuadra abandonada y sin luz

Este es el estado en que una cuadrilla de la comuna 4 dejó a toda una cuadra y más sin luz, por la poda de árboles. Luego de varias horas de trabajo, los operarios arrancaron cables de todo tipo, Internet, televisión por cable, telefonía, lo que generó el enojo de los vecinos, quienes en conjunto les manifestaron su bronca.

Yo personalmente fui a decirles en buenos términos que lo solucionaran y el capataz me dijo que no era problema de ellos. Acto seguido, siguió en la suya como si nada. Esto ocurrió en Wenceslao Villafañe entre avenida Regimiento de Patricios y Hernandarias, en Barracas. Pedimos a los responsables que se pongan a la altura de la situación y nos eviten este dolor de cabeza.

Marta Pincione - DNI 5.429.517