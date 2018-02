Villa Lugano: pide el medidor de gas

Vivo con mi hija discapacitada en las torres de Lugano, específicamente en Soldado de la Frontera al 4900, y, uno de mis problemas es que hace cuatro meses me han robado el medidor de gas, por lo cual, no tengo servicio. Esto no lo pido por mí sino por mi nena que tiene 22 años y sufre un retraso madurativo. Actualmente me estoy arreglando con el microondas pero no es una forma de vida digna, porque ni siquiera puedo tener agua caliente. Tengo dos vecinos que nos ayudan con lo que pueden, pero realmente necesito tener el servicio nuevamente. Mi bronca es porque no hay ninguna anomalía para que me lo devuelven, simplemente tienen que instalar un medidor de nuevo. Tengo muchos problemas, porque a eso hay que sumarle que me quieren desalojar y me voy a quedar con mi hija discapacitada en la calle.

RAÚL HERNÁN MUÑOZ

Grupo musical denuncia estafa

Formo parte del grupo de música Cabral, que es la banda solista del cantante de Tren Loco. Tuvimos que suspender una gira en Puerto Madryn y puerto San Julián, porque el señor que era dueño de la combi que habíamos alquilado para viajar nos estafó. Nos cobró 9.000 pesos por adelantado y nunca apareció. Lo sorprendente del caso es que al hombre lo conocíamos desde hace tres meses, vino a ver algunos ensayos con su familia y hasta compartió una cena. Lo único que sé es que vive en Adolfo Sourdeaux. Nosotros queremos que nos devuelva la plata y que nadie más caiga en la trampa.

MAXIMILIANO CABRAL

Calles intransitables en Tristán Suárez

La foto demuestra cómo quedan las calles de Tristán Suárez cuando llueve, específicamente esto ocurre en General Hornos y Brasil. Hace más de 17 años que vivo en la zona y nunca vi grandes mejoras. Lo único que pedimos los vecinos es que hagan algo para salir de esta situación. Los chicos, en ese estado, no pueden ir al colegio y ni siquiera puede ingresar una ambulancia o un remis.

Cuando no llueve, las calles levantan un polvo tremendo que nos hace muy mal. Mi hija sufre de asma y estoy desesperada. Mi vecina no puede estar en contacto con la tierra por orden médica y además tiene una hermana discapacitada.

Los autos pasan a gran velocidad y empeoran el asunto. Además, este camino es una de las alternativas de circulación cuando la ruta está cortada.

ROMINA LUPPO

En Wilde, reclamos por falta de luz

En nombre de los vecinos de Wilde, quiero denunciar la falta de luz que estamos sufriendo hace tres días. Después de reclamar, pusieron dos generadores, que por supuesto, no funcionan más porque volvió el servicio por un rato y enseguida se volvió a cortar. La avenida Fabián Onsari está a oscuras. No sabemos más qué hacer, parece que se nos ríen en la cara. Lo que hicieron fue un arreglo a medias, porque saben que eso no es una solución.

ELISA SZEIDER

Quejas contra una sucursal bancaria

Me acerqué con mi papá y mi primo a la sucursal del Banco Nación de Lisandro de la Torre y Alberdi. Como mi padre no puede caminar, realicé los trámites para que le puedan llevar la plata al auto y firmar los papeles. Una empleada me pidió su documento y el mío, mientras mi primo consiguió que le abonaran. Cuando pregunté por la documentación, me dijeron que no la encontraban y que tenía que esperar a que se cerrara el banco. Al final, no ocurrió nada y debo aguardar hasta el miércoles para tener una solución.

LILIANA GARCÍA

Flores: una obra que parece no culminar nunca

En el barrio porteño de Flores se realizó una obra hace tres meses en la que se cambiaron cañería y cables, pero nunca se terminó y quedaron las vallas y los carteles de peligro. Esto ocurre en la calle Fray Cayetano Rodríguez, entre Bogotá y Avellaneda, y es un riesgo, porque la estructura se cae a cada rato. Además, esos zanjones se inundan con la lluvia. ¿Van a esperar a que alguien se eletrocute para venir a solucionarlo? Los vecinos hicieron denuncias, sin embargo, está todo igual que el año pasado. Hay personas que se han caído.

AMANDA CRISTINA RIVAS

