Sin recolectores de residuos

Los vecinos de Lanús estamos muy molestos por la situación que tenemos que vivir debido a la ausencia de los recolectores de residuos. No entendemos qué es lo que pasa, pero vemos todos los días cómo la basura nos invade.

A esto hay que sumarle el olor que se genera en una zona completamente urbana y ni hablar de los insectos que se acumulan. Se puede ver cómo enfrente de la Universidad Kennedy, a metros de la estación, los carniceros tiran los huesos en la vereda. Es un asco vivir de esta manera y nos da vergüenza también, porque nosotros pagamos los impuestos, cumplimos con nuestro deber, pero del otro lado, parece no importarles esta situación, por eso queremos hacerlo público. MIRTA MORALES DNI 13.739.507

Es una casa, no un albergue transitorio...

Desde hace más de cinco meses que estamos padeciendo un problema con mi mujer y no encontramos la forma de solucionarlo, dado que ya hemos agotado todas las instancias. Sucede que el albergue transitorio Amok Hotel, que queda en localidad de Gutiérrez, en el partido bonaerense de Berazategui, tiene publicado un número de teléfono muy similar al celular de mi esposa. Y nosotros vivimos en Munro, en la otra punta. Es decir, cuando una persona llama a esa línea se encuentran con el famoso mensaje automático de que la característica es inexistente, entonces decide probar como si fuera un celular, le agrega el 15 y ahí es cuando la llama a ella. Así sucedió con infinitos casos. Los fines de semana se torna realmente insoportable y nosotros queremos dormir tranquilos. Las primeras veces les explicamos la situación a todos los que llamaban, pero ya nos cansamos realmente. El hotel parece no tener una página web y no encontramos otra forma de contacto, porque de intentar comunicarnos, terminaríamos llamando al celular de mi mujer. LEONARDO ARIEL MUZIO DNI 23.952.601

¿Onda verde para la estafa?

Con la ilusión de tener la casa de mis sueños, contraté una empresa constructora y pagué una importante suma de dinero en septiembre de 2017. La vivienda se estaba construyendo en Morón a cargo de Onda Verde S.A., con quienes firmé el contrato. En teoría, iba a estar lista en seis meses. Para ello, vendí mi casa y mi auto. Sin embargo, hoy la obra está parada, sin puertas ni ventanas ni instalaciones. Sólo la estructura.

El socio dice que se separó del dueño y la arquitecta desapareció. El dueño no me contesta los llamados, pero sí los mensajes y me dice que no tiene plata para pagar los jornales y por eso no manda a nadie. La cuestión es que la obra empezó los primeros dias de octubre y ya tenía que estar terminada. ¡Y sólo tengo la estructura de la casa!

Tengo una familia sin techo, con una beba de un año y otra nena de nueve. Tenemos miedo que nos usurpen la obra o roben los materiales. DIEGO SORIA DNI 26.589.440

Pozo muy peligroso en General Rodríguez

Quiero denunciar que hace unos días tuve un accidente y sufrí la fractura de mi mano derecha, producto de una caída por un pozo que está en el asfalto sin señalizar.

Esto ocurrió en la calle Remedios de Escalada de San Martín y Sarmiento, en General Rodríguez. Hace más de un año y medio que esta situación no mejora, a pesar de los reclamos realizados.

Desconozco si hubo consecuencias similares, pero mi caso es suficiente para darse cuenta de que no puede seguir así. Yo trabajo de manera independiente, me las rebusco y ahora no puedo hacerlo por un mes. ¿Cómo voy a mantener la economía de mi casa? Además, cuando me saquen el yeso, voy a tener entre cuatro o cinco meses de rehabilitación. También tengo traumatismos en las piernas y en la cadera. CHRISTIAN E. HEREDIA DNI 23.161.703

El drama de vivir en la oscuridad

Soy una persona mayor y electrodependiente que no puede convivir con los cortes de luz. Hace más de cuatro años que la empresa de telefonía tiene que arreglar una cañería rota en la cuadra de mi casa, Juan de Garay al 600, en la ciudad de Buenos Aires, y no lo hace. Esto nos trae, de vez en cuando, consecuencias como la interrupción del servicio. Lo que ocurre es que aquí se llena la cámara de agua, saltan los fusibles y se corta la luz.

Yo me encargué de hacer los reclamos pertinentes y me quieren mandar un grupo electrógeno, pero esa no es la solución, porque en el edificio hay un montón de personas mayores con diferentes dificultades. Necesitamos que solucionen el problema, no que lo aten con alambres. RAÚL CURETTI DNI 4.437.541

Una calle que se convirtió en laguna

La calle French entre avenida Alsina y José Hernández, en el partido bonaerense de Almirante Brown, está completamente tapada de agua estancada, característica que empeora la situación, debido al olor que genera y los riesgos que provoca, tal como la presencia del dengue. Cuando llueve, este panorama se vuelve muchísimo más complicado.

El problema viene acompañado de la cantidad de basura que queda en esta especie de laguna que se formó producto del escaso mantenimiento de la ciudad.

A pesar de haber realizado los reclamos pertinentes, nadie nos da una solución ni una respuesta a lo que estamos padeciendo. Mientras, nosotros seguimos disfrutando de esta magnífica postal turística. ANTONIO VENTURA MENDIETA DNI 10.077.261

"Evitemos otra tragedia ferroviaria"

Les quiero contar algo que me pasó un viernes 9 de marzo a las 10.30 que puede servir de advertencia antes de que ocurra una tragedia. Yo venía manejando cruzando la vía que está en Camino General Belgrano, antes de llegar al Parque Pereyra Iraola, en Berazategui, cuando me doy cuenta de que venía el tren. Entonces, tuve la rápida reacción de frenar y no me pasó nada. Pero lo llamativo es que no hay barrera, no hay luces indicadoras, no hay ninguna persona que advierta que viene una formación, y encima, los maquinistas tampoco tocan bocina. Yo estaba atento, pero si cruza una persona distraída, hoy lo estamos lamentando. A mí no me agarró por dos metros.

Es una zona muy transitada y más en un horario como en el que pasé yo. A 20 metros hay un restaurante, también hay un kiosco y del otro lado está la policía caminera.

Realmente me llama la atención porque quieren eliminar las barreras con túneles y en Berazategui hay una vía que no tiene ningún elemento que advierta la llegada del tren. Es decir, estamos todos expuestos a que nos pasen por arriba. Ya hemos lamentado varias tragedias ferroviarias en el país y me gustaría que tomen alguna medida al respecto para no tener que pasar por otra. RUBÉN PANDIANI DNI 16.027.174

En Don Bosco, bronca por falta de suministro eléctrico

Hace ocho días que los vecinos de Don Bosco, perteneciente al partido de Quilmes, estamos viviendo constantes cortes de luz. El problema empezó el sábado 17, con interrupciones en el servicio, y llegamos a estar 43 horas seguidas sin suministro de energía. Durante ese lapso, tuvimos que tirar comida y medicamentos. Somos 400 los usuarios afectados y ya hicimos los reclamos correspondientes, pero aún no hay una solución. El diagnóstico fue cambiando con el correr de los días y la última novedad es que el inconveniente está en la red de distribución. Después de insistir, la empresa nos acercó un grupo electrógeno pero lo que queremos es que se resuelva el problema. CECILIA RIZZO DNI 17.153.761