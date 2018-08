Aislados por calles en estado deplorable

Esta foto representa tan sólo un poco de lo que vivimos los vecinos del barrio en Bernal Oeste, a sólo 20 minutos de Capital Federal. La imagen fue tomada en la calle Pilcomayo, entre 163 y 163 bis.

Las calles están destruidas y la situación empeora cada vez más. Hay muchísimos niños en la zona y no pueden cruzar de vereda a vereda por el barro y la mugre que hay. Los autos tampoco pueden circular porque se quedan atascados. Y ahora también tenemos problemas con el camión recolector de basura porque entró y se atascó; tuvimos que sacarlo entre todos los vecinos.

Un día va a pasar algo grave y la ambulancia tampoco va a poder entrar porque el estado de la calle es deplorable. Necesitamos que alguien se haga cargo y solucione esta situación, por favor.

Miguel Arcángel Vedia - DNI 13.330.519

¡Hasta un camión recolector de basura quedó atascado!

La esquina del diablo está en Marcos Paz

Me veo obligado a acudir a Crónica para hacer público el estado de las calles en un barrio de Marcos Paz, específicamente en la esquina de Rivadavia y Santa Fe.

Estamos viviendo realmente en la esquina del diablo. Las calles son intransitables, hay basura y ratas por todas partes. Además las cloacas no funcionan, por lo que los desechos están al aire libre mientras que los trabajos de reparación quedan siempre sin terminar. Hicimos miles de reclamos para que vengan a tapar el pozo pero siempre hay una excusa. “Que ya van a venir, que ya vinieron, que ya se va a arreglar”. Estamos hartos y exigimos una respuesta acorde al problema.

En fin, es un desastre total todo esto. Estamos cansados de vivir en este chiquero; queremos una calle digna.

Hernán Berestin - DNI 13.300.437

El pozo que impide que los vecinos puedan transitar.

Problemas de baja tensión eléctrica

Quiero denunciar que hace un mes estamos con baja tensión en el barrio San José, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Nos cansamos de llamar a la empresa prestadora del servicio y a Defensa del Consumidor, en ningún lado nos dan una respuesta.

La verdad que la situación es de un abandono total. Como una fase tiene luz, el resto tiene con menor fuerza o directamente no tiene. El problema es que estamos con muy baja tensión desde hace semanas y los reclamos realizados no cambiaron nada. Vinieron los de la empresa y un día dicen una cosa y al otro nos dicen algo totalmente diferente.

Hay muchos chicos y adultos mayores viviendo acá sin el servicio, por lo que la calidad de vida de ellos se ve afectada directamente.

Ya no sabemos a quién llamar, por eso decido escribir acá en representación de todos mis vecinos. Ojalá ayude.

Luis Angulo - DNI 32.319.087

Tres amenazas de bomba en sólo una semana

Soy mamá de una alumna del colegio Perito Moreno, ubicado en la localidad de González Catan. Quiero contar lo que está pasando en la institución desde hace varios meses y cada vez nos tiene más preocupados a los padres.

Es la tercera vez en apenas una semana que hay amenazas de bomba en la escuela. Necesitamos que esto se haga público porque el año pasado fueron 16 las veces que los chicos tuvieron que ser evacuados y esperar a que vengan a buscarlos en la calle.

La semana pasada, apenas una hora después de entrar, mi hija que va al jardín tuvo que salir del edificio por otro llamado intimidatorio. Además, las clases se suspenden hasta el otro día porque la brigada de explosivos así lo indica. Los chicos salen a la calle y esperan ahí hasta que nosotros llegamos para retirarlos.

Desde el colegio nos dicen que no pueden hacer más que la denuncia en la comisaría. Nosotros, los padres, decidimos reunirnos para hablar del tema y analizar las medidas a tomar de acá en adelante. Varias mamás nos pusimos de acuerdo en no mandarlos aunque sea por unos días para ver qué pasa. Son muy chiquitos y se asustan por más que les digan que todo está bien.

Natalia Aguilera - DNI 34.236.507

Un edificio que se convirtió en pesadilla

Los que vivimos en el edificio Piamonte 3, ubicado en Conesa 960, en el partido de San Miguel, sabemos de la precariedad que la obra presenta desde un principio. Hace pocos días hubo un incendio en el único medidor de corriente eléctrica que tiene, lo que nos dejó sin luz a todos los del edificio.

Mientras que la administración le echa la culpa a la empresa prestadora del servicio, nosotros constatamos que las conexiones no son las correctas. Lo llamativo es que un día antes de este accidente, todos los propietarios tuvieron que pagar 18.000 pesos para un nuevo cableado.

Hace dos meses se cayó un ascensor y la administración dijo que fue por sobrepeso, pero es mentira porque no estaba funcionando. Ahora lo pusieron en funcionamiento pero no sabemos si es legal su aprobación.

Esteban Bustos - DNI 35.575.042

Estafado por una concesionaria

Esta vez escribo para que se sepa lo que hace la concesionaria de autos AUTOFoco - Automotores Baigorria ubicada en la calle Baigorria 4480, en Villa Devoto. Hay irregularidades de todo tipo. Desde flojos de papeles hasta problemas con los autos en sí, además de otras cosas.

En mi caso particular, compré un auto usado y nunca fuimos informados de una infracción que ellos cometieron, por lo que no podemos dar el alta del vehículo hasta que esa multa se pague, y obviamente que yo no voy a pagar. Cuando fui a reclamar por la multa, un hombre quiso pegarme, además de que me insultó y me trató de manera horrenda. De hecho, quiso solucionar todo el entuerto “a las trompadas”. El sujeto era el jefe del lugar, por lo que yo me quedé sin solución alguna.

Pensé que había sido el único que había sufrido un malentendido así con esta gente, pero después supe que no. Muchas otras personas tuvieron problemas a la hora de pagar el auto y también se encontraron con multas “fantasmas”. Puedo constatar que en este negocio se manejan con mucha impunidad.

Leandro Tejeda - DNI 38.259.532

Utiliza terreno lindante como basural

Hace algunos meses compré un campo en la localidad correntina de Goya, en la Ruta 12 kilómetro 784, y nunca me imaginé el problema que iba a tener por esto. Soy de Rosario y hace unas semanas decidí ir a ver el terreno para empezar algunas obras y me encontré con que el vecino tiene un salón de eventos justo pegado al terreno.

Lo peor es que tira todas las botellas y la mugre de su local para mi lado, y me di cuenta de que también sacó tierra de mi terreno para levantar su propiedad. Fui a hablar con él en reiteradas oportunidades para que limpie el campo pero me dice que tira la basura para tapar el hueco que hizo, y que no piensa limpiar nada. Se me ríe en la cara y ni desde el municipio ni ningún lado me dan una respuesta.

Marcelo Alejandro Cáceres - DNI 34.720.761