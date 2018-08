Chicos sin clases por falta de luz

Me comunico a través de este medio para ver si se puede solucionar lo que estamos padeciendo en la comunicad educativa de Villa Vatteone, en Florencio Varela. La Escuela Villa Mónica Nueva N°3, ubicada en avenida Eva Perón 5984, todavía no empezó las clases desde el receso invernal. Los chicos no pueden comenzar porque desde el día 16 de julio no hay luz. Desde la empresa prestadora del servicio nos dijeron que “los colegios no tienen prioridad para solucionar el inconveniente de la luz”. La institución no cuenta con las inspecciones adecuadas, todo está atado con alambres. Además tampoco tienen agua, porque es por cisterna y requiere luz. Por ende, sin agua ni luz, la escuela continúa cerrada y nuestros hijos siguen sin clases. Lo que más me preocupa, además de la seguridad de los menores, es que tienen que recuperar todos estos días en los que no pueden asistir a la escuela en algún momento. Una vergüenza total es esto.

Patricia Alejandra Castillo - DNI 18.382.730

Vecinos inundados piden ayuda

Esta foto es de la calle French y Mozart, en Quilmes. Así estamos todos los vecinos, inundados y sin poder salir de nuestras casas. Hace más de 50 años que mi familia vive en esta casa y nunca se hizo nada. Todo lo que se prometió, ahí quedó, en una simple promesa. En la última obra que hicieron, dejaron las casas más bajas de lo que estaban, y como tampoco hay cloacas, dejaron una zanja abierta y cuando llueve se inunda todo. A dos cuadras de French, en la calle Delgado, se hizo una especie de pileta que nunca se desagota y cada vez se llena más de mugre. Es agua estancada y de cloaca, por lo que el olor es inmundo. A pocas cuadras hay una escuela y cientos de chicos pasan a diario por ahí, así que también es un peligro para ellos. Se hicieron denuncias y expedientes pero nunca se solucionó.

Valeria Benítez - DNI 27.584.989

Una especie de pileta que nunca se desagota.

El misterio del jubilado

Hace casi un año el jubilado Rodolfo Oscar Estivel se pegó un tiro en la sede de ANSES de Mar del Plata. Se comentaba que cobraba bien, pero no sé qué le pasó a mi par. Yo también soy jubilado marítimo, y siempre me pregunto qué le habrá pasado, por qué eligió ese lugar para suicidarse. Al caso no se le dio la trascendencia que se merecía porque somos los descartables de este gobierno y de los anteriores. Lo que quiero decir: no les demos el gusto a ellos de suicidarnos, no son gente sensible. Es preferible que ellos gasten una bala contra nosotros que nosotros gastemos una contra nosotros mismos.

Están esperando que nos muramos, y a mis pares, incluso a los que votaron a este gobierno, les pido que si se caen 100 veces, se levanten unas tantas más.

Edmundo Mayorga - DNI 6.751.322

Denuncian falta de seguridad

Quiero que de alguna manera se haga visible la inseguridad que vivimos en Cuartel V, Moreno. Ya es imposible vivir así, salís a trabajar y no sabés qué te puede pasar. No tenemos seguridad y para el municipio no existimos, estamos en manos de las lacras, porque no son chorros, son lacras.

Cuartel V es la localidad más alejada del centro de Moreno. Se encuentra a más de 20 Km, en la zona norte del partido, en el límite con José C Paz y San Miguel. Los vecinos de esta localidad nos sentimos alejados no sólo físicamente de Moreno Centro, sino también aislados y olvidados. Hay serias falencias en obras de infraestructura, servicios básicos, transitabilidad, seguridad e higiene.

En nombre de mis vecinos, pido que estos problemas se visibilicen y que llegue la ayuda que tanto estamos esperando.

Mayra Vivero - DNI 33.340.337