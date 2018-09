Cansados de los robos, piden ayuda

En nuestro barrio de Villa Madero estamos pasando un difícil momento, ya que la ola de robos e inseguridad reinante es terrible y ya no sabemos qué hacer. De hecho, los automóviles suelen ser una de las víctimas predilectas de los delincuentes, ya que sobre todo se roban neumáticos.

El problema es que algunos dueños de los autos son personas que trabajan con ellos, como remiseros o fleteros, y cada goma vale miles de pesos, con lo cual esto complica la situación laboral de varios vecinos de la zona y no sabemos a quién acudir.

Le hemos pedido a la policía que pase más seguido porque los robos no cesan y en horas de la noche esto es tierra de nadie. Somos de la calle Callao al 2000 y cada mañana despertamos con la sensación de que algunos de nosotros fuimos robados de alguna manera. Estamos cansados de vivir así.

Roque Suárez - DNI 9.837.128

Los autos que duermen en la calle son las "principales víctimas".

Indignación por multas afuera del Posadas

Quería denunciar una situación que ocurre en el Hospital Posadas, en la cual se lucra con la gente. No le permiten usar el estacionamiento del hospital a la gente, por lo cual terminan estacionando donde pueden en los alrededores del hospital. Después vienen los de Tránsito y te multan.

Esto nos pasó hace unos días cuando fuimos a llevar a nuestro bebé a la guardia del hospital y a todos los autos que estaban estacionados a los alrededores, se iban encontrando con sus papeles de multa, como si los que estamos adentro del hospital estuviéramos de paseo. Eso es lucrar con la gente y de la peor manera. Además no hay ningún cartel que diga que está prohibido estacionar. Estaría bueno que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Regina Acosta - DNI 35.244.113

La gente no puede usar el estacionamiento del hospital.

Viven con miedo por terreno tomado

Me gustaría informar de algo que estamos viviendo los vecinos a escasos metros de la Capital Federal, se trata de una toma de terrenos del ferrocarril Belgrano sur, cerca de la estación de Valentín Alsina.

En 2009 todos los medios vinieron para cubrir pero que nunca más se tuvo noticia al respecto. Pareciera haber fuerza policial involucrada, ya que la toma es de más de 40 personas organizadas por punteros políticos, adultos y niños acampando, y por ende, se viven situaciones violentas, amenazas y denuncias de por medio. Ya no sabemos qué más hacer, ya que varias veces intentamos mantener un diálogo con autoridades policiales o funcionarios municipales y no hemos tenido suerte. En el barrio tenemos miedo que esta situación se complique aún más.

Laura Molina - DNI 22.754.138

Escuelas, en peligro

Soy mamá de una alumna que asiste a la Escuela de Educación Secundaria N° 7, ubicada en el sur del conurbano bonaerense. Y estoy muy preocupada.

El motivo de mi mensaje que les envío a ustedes es para comentarles lo que está pasando con algunas escuelas de la zona, como lo ocurrido el domingo pasado, cuando entraron a robar a esta escuela nombrada y a la Primaria N° 8 de Alejandro Korn, donde los delincuentes no sólo conformes con haber robado el sacrificio de docentes, padres y alumnos de nuestra comunidad, también quemaron ambas instituciones.

Después de hacer el recuento de lo sucedido, nos dimos cuenta de se perdieron los materiales de trabajo en información de los alumnos, algo que no tienen un valor económico pero sí escolar. Toda la comunidad educativa está unida tras lo que pasaron ambas escuelas, pero necesitaríamos que tengamos mayor vigilancia para evitar estas atrocidades porque no sólo es un ataque a los establecimientos sino al futuro de nuestros hijos, que buscan ir al colegio en paz para aprender a ser mejores ciudadanos. Este no sería el ejemplo.

Margarita González - DNI 25.289.670

Vecinos, en guerra

Vivo en Lanús Este sobre la calle Salta al 1100, entre Juncal y Pichincha, donde mi vecino edificó con una constructora y me rompió la casa, ya que me tiró cemento en varios sectores. Lo denuncié en el municipio y le clausuraron la obra, pero ayer llegué a casa y me rompieron la pared del garaje, sin pedir permiso y sin concurrir a la mediación que propuse para que me arreglen.

Esta gente no tiene vergüenza, no da la cara y no reconocen lo que hicieron. Tengo la pared rota, cascotes por todas partes y a pesar de que la municipalidad los clausuró, siguen trabajando. Hice la denuncia penal hace días y ya estoy en tratativas para hablar con el director de obras particulares, porque quiero que me mande una inspección para que vea cómo tengo mi casa. Soy una docente que vive con sus tres hijos y no sé a quién acudir para pedir ayuda.

Silvina Mazza - DNI 20.394.665

Barrio aislado por una autopista

Somos un grupo de vecinos del barrio Las Praderas y estamos en una situación lamentable y que parece no tener solución, ya que la autopista Presidente Perón pasa por nuestro barrio, por lo que nos complica todo tipo de salida, ya sea para llevar a los chicos a la escuela, a centros de salud u otros lugares.

Parece no haber ni entrada ni salida del barrio. Tampoco pueden entrar los patrulleros ni bomberos ni ambulancias, y no tenemos el apoyo de nadie, ya que creemos que la municipalidad nos dio vuelta la cara y ningún referente político nos brindó alguna solución. Nos cerraron las puertas y estamos solos, por eso necesitamos ayuda y lo único que pedimos es un puente peatonal y una entrada vehicular para los casos de emergencias, ya que hay muchas familias con niños. Además de personas discapacitadas que necesitan atención médica y ancianos que viven solos en sus viviendas.

Por favor necesitamos su ayuda para no quedar encerrados en nuestro barrio en poco tiempo, desde ya les agradecemos.

Marina Sánchez - DNI 19.777.821

Un cráter en medio de la calle

Les envío una fotografía como símbolo de lo que son algunas de las calles bonaerenses. En nuestro caso tenemos una en particular que parece tener una profundidad de 3 por 3, y es un peligro para todos, ya que automóviles, colectivos y motocicletas tienen que hacer malabares para evitar este cráter que se formó en la esquina de las calles 138 y 22 en La Plata.

Además está lleno de basura y se inunda cuando llueve. Como si esto fuera poco, hace poco nos dimos cuenta de que adentro hay roedores que parecen haber encontrado un lugar ideal para vivir. Esperemos que podamos tener en algún momento una calle en la cual el tránsito puede circular sin problemas, y que deje de ser una triste postal de nuestro barrio.

Rubén Pandiani - DNI 16.027.174