Una vecina que hace agua

Quiero denunciar las calles inundadas de mi barrio y la basura arrojada por una vecina en la misma esquina de la calle inundada. ¡Estamos cansados de esta situación cada vez que llueve! Nadie nos hace caso. Esto sucede en calle Holmberg, entre Monteverde y Venancio Flores, en Claypole. Sin embargo, sabemos que las calles inundadas son un problema cotidiano en el barrio y que a todos en la zona nos pasa. Siempre que llueve, las calles se convierten en ríos y es un peligro para todos. Esos días tenemos que quedarnos encerrados en nuestras casas porque es tal la corriente que se forma que tenemos miedo de acercarnos.

Además, los caminos quedan totalmente intransitables y, si algún día hay una emergencia, ningún vehículo podría ingresar y sería una tragedia evitable.

Viviana Méndez - DNI 18.431.453

Postal repetida. Cada vez que llueve, la misma historia.

Vivir amenazado en Almirante Brown

Tengo un problema muy grande en mi casa. A mí hace un año me robaron el coche y yo encontré al ladrón y lo mandé preso. Ahora me quemaron mi casa, donde vive mi hija junto a su bebé. Además me dejaron un graff iti que decía “me mandaste preso y recuperaste el auto. Lo pagás con lo que más te duele”. Y en otro escrito pusieron “viejo no te arrimes a la casa. Puto”. Es una locura seguir viviendo sabiendo que en cualquier momento pueden hacer una locura. Hice la denuncia en la comisaría, fui a la fiscalía pidiendo un protección. La única respuesta que me dieron fue “te puedo dar una custodia por diez días”. Y lo más gracioso es que no en la casa sino afuera. Estoy amenazado yo, mi hija y mi nieto. Esto pasó en el partido de Almirante Brown. Quiero que se haga justicia para volver a tener una vida normal.

Óscar Vicente Arias - DNI 8.463.455

Así dejaron la casa al denunciante que mandó preso a un ladrón.

En llamas contra centro de estética

Lo que vivimos los empleados del señor Pablo Ariel Pérez es una vergüenza y estamos muy enojados. Este señor tiene un salón de estética en el barrio de Once, llamado Estetic Woman, mediante el cual estafó y sigue estafando a todos los que contrata.

Este señor nos debe más de tres meses de salarios a todo el personal de la estética, y sigue contratando gente. Ahora somos más de 20 los afectados que caímos en su trampa, pero sigue contratando gente y cada vez son más los que están en la misma situación.

Pablo Ariel Pérez no le pagó a nadie durante meses y después se compró un auto 0 kilómetro. Es una locura. El tipo se compra un Volkswagen Virtus nuevo con la plata que nos debe.

Fuimos a reclamarle, le hicimos una protesta en la puerta del local, le negamos la entrada y nada. Ya no sabemos qué hacer para que nos pague lo que nos debe.

Nadia Julieta Ledezma - DNI 42.565.066

Zona liberada donde funciona una feria

Quiero denunciar que en el partido de Lomas de Zamora hay una “zona liberada” y la situación es de suma urgencia.

Esto ocurre en la zona conocida como “Olimpo”, donde hacen una feria todos los fines de semana y pasa cualquier cosa. Durante todos los sábados y domingos están cortadas unas diez cuadras y los colectivos no pasan y hacen otro recorrido, por lo que hay que tomarlos a unas siete cuadras. A la noche, cuando la gente tiene que ir a tomarse uno, tiene miedo de salir porque ha habido reiterados robos.

Personalmente, a mi familia ya le robaron tres veces en un mes, y evitamos salir porque sabemos que nos van a robar de nuevo. Lo que da bronca es que siempre nos robó la misma persona, quien además va armado y no nos queda otra que darle todo porque nos puede matar.

No hay ningún patrullero y cuando llamamos nos toman el pelo y nos dicen que van a pasar pero nunca pasan. Nos sentimos abandonados y a la deriva.

Exigimos que se cierre esa feria y que las autoridades tomen medidas para que erradiquen la inseguridad de la zona, donde ya no se puede caminar ni de día.

Noemí Morales - DNI 38.242.986

Basural en Ramos Mejía

Hace semanas que reclamo lo que está pasando en La Matanza y todavía no me supieron resolver nada. Lo que pasa en la calle Bulnes, entre Las Heras y Almirante Brown, en Ramos Mejía, es que se está formando un basural en la calle y no retiran nada. Los números de reclamo son el 59.140 y 59.142.

Hay un vehículo abandonado en la vía pública y a su alrededor la gente tira porquerías y se amontona todo. Además, llueve y la basura llega por la corriente y se acumula toda debajo de la camioneta, como así también en sus costados. De a poco se está formando un basural a cielo abierto y lo único que pido es que alguien venga a retirar todos los desechos esos antes de que arranque el calo y el olor sea insoportable.

Federico Micheletti - DNI 22.847.465

Caballito: perros encerrados

En la zona del barrio porteño de Caballito, precisamente en la calle Guayaquil al 878, hay una casa donde hay un montón de perros encerrados. La verdad que yo nunca vi a alguien entrar con perros, pero muchos vecinos aseguran que han visto a un hombre ingresar a la vivienda con animales.

Lo grave es que todos los días a cualquier hora se escuchan los ladridos y los llantos de estos perros sin parar y nadie sabe qué les hacen. Es desesperante y desgarrador escuchar esos sonidos porque estamos seguros es que ahí adentro los maltratan. Denuncié a la comisaría de la zona pero no me dan bolilla porque deben pensar que es una tontería. Es un horror saber que algo pasa pero no poder hacer nada. Entre los vecinos muchas veces plantemos de ir a la vivienda y ver qué es lo que pasa y hablar con la persona encargada, pero tenemos miedo por lo que nos puede llegar a hacer.

Pido, en nombre de todos los de la cuadra, que alguien se acerque para confirmar lo que vivimos y se haga algo para darles una mejor vida a estos perritos que, día y noche, ladran y lloran sin parar.

Débora Bavio - DNI 18.661.997

Calles destruidas en Bernal Oeste

Envío esta foto de la calle Montevideo, entre Fleming y Cabezas, en Bernal Oeste. Las calles están destruidas porque se desvió el tránsito pesado a esta calle hace unas semanas, pero el asfalto no aguantó y se hundió todo.

Cada vehículo que pasa genera un temblor que afecta a las viviendas de las cuadras, además de que asusta. Esta situación está destruyendo todas las casas, generando rajaduras y cada vez es peor.

Algunos vecinos hicieron el reclamo al municipio pero no obtuvieron respuesta alguna. Pedimos que se hagan cargo, arreglen la calle o, aunque sea, que construyan lomos de burro o reductores de velocidad para que los conductores se vean obligados a ir más despacio.

Jorge Guillermo Hilgenberg - DNI 11.130.708