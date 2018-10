La Plata: quejas contra una empresa

Tenemos un problema que nos está haciendo la vida imposible. En La Plata, en la zona de Los Hornos, sobre la calle 78 y 139, una empresa nos tira basura a nuestro terreno y nadie hace nada. En reiteradas oportunidades nos acercamos al lugar para quejarnos y el dueño, con total impunidad, nos dice que él puede hacer lo que quiera y no va a dejar de tirar basura porque nosotros se lo digamos. Lo alarmante es que un día tira botellas y mugre y al otro tapa todo eso con escombros y tierra. De esta forma, se está haciendo una montaña de chatarra y los únicos perjudicados somos nosotros.

Además, no nos deja abrir dos calles porque también tira mugre ahí, por lo que no tenemos salida del terreno. Esa barrera que está haciendo tapa la entrada a un arroyo, lo que a la vez no deja drenar el agua cuando llueve. Mientras que nos tira basura, a la vez nos inunda.

Juan Marcelo Carrasco - DNI 24.157.022

Un enorme basural preocupa a los vecinos de Los Hornos.

Amenazas de bombas en jardínes de infantes

Las mamás y los papás de los jardines de Los Polvorines estamos muy preocupados por las reiteradas amenazas de bomba que ocurren en los establecimientos de la zona. En las últimas dos semanas se registraron cuatro llamados intimidatorios, por lo que tuvieron que evacuar a los chiquitos y dejarlos más de dos horas en la calle cada vez para que se hagan las tareas de revisión correspondientes. Si bien cada vez los llamados son más recurrentes, es un problema que viene de hace meses. Antes de las vacaciones hubo siete u ocho amenazas de bomba. Siempre se debía evacuar a los chicos y nos llamaban a los padres para ir a buscarlos. No nos podemos ir a trabajar en paz porque cada dos por tres recibimos un llamado diciendo que otra vez tuvieron que evacuarlos.

Vaneza Kuzner - DNI 29.643.865

Una situación grave tanto para los alumnos como para los padres.

Lomas de Zamora: pide por seguridad

Tengo un kiosco en Loria 59, Lomas de Zamora, pleno centro, a 2 cuadras de la estación. A pesar de que estamos en una de las zonas más importantes del lugar, nos sentimos abandonados porque no tenemos seguridad. Sufrimos reiterados robos bajo la modalidad piraña por parte de ocho pibes. Hace un par de meses aparecían los jueves a la tarde, pero ahora es todos los días y en cualquier horario. Atacan a cualquier comercio. En la cuadra hay tres kioscos, tenemos robos a diario, llamamos al 911 cada vez que esto pasa, vienen y siguen de largo, dicen no poder hacer nada porque son menores.

Estos ladrones a mi hija la amenazaron con un adoquín, y hace poco me tiraron una cantidad tremenda de piedras a la vidriera porque los saqué a los empujones. Soy jubilada, no consigo otro empleo para vivir y a todos los vecinos nos pasa lo mismo. Necesitamos ayuda para poder trabajar en paz.

Ana María Pérez Barreiro - DNI 12.705.810

En pleno centro, no tienen agua ni luz

Soy la administradora de un edificio ubicado en la calle Talcahuano al 77, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Desde el domingo a la noche que el edificio no tiene agua ni luz, así que estamos en una delicada situación.

Al parecer, se quemaron unos fusibles y nunca los vinieron a cambiar. Como representante del consorcio, llamé incontables veces a la empresa que se tendría que encargar y no recibí respuestas. Frente a la negativa de los llamados, decidí ir a una de las oficinas, pero tampoco se dignaron en venir.

El edificio es una construcción muy antigua y tiene ocho pisos. Hay muchos inquilinos mayores, discapacitados, que se les complica subir y bajar tantos pisos por escalera. Por esa pobre gente es que tengo tanta impotencia. Porque son los más vulnerables y los que necesitan una mano para que su día a día sea un poco mejor, pero así no pueden vivir adecuadamente. Espero que este reclamo que decido hacer público funcione y la empresa encargada lo vea y venga a arreglar estos problemas que, día a día, cada vez son peores.

Nohel y Ponte - DNI 95.057.687

Problemas con un sumidero tapado

Me dirijo a Crónica porque ya no sé a quién más recurrir. Vivo en la calle Agustín Magaldi al 2593, en el partido de Tres de Febrero. Desde hace tres meses más o menos que vengo reclamando para que destapen un sumidero que está justo en la puerta de mi casa.

Este desagüe está tapado hace muchísimos meses y lo que está generando es un caos. Entre las calles Santa Teresita y Luis Ángel Firpo la situación es insostenible. La zona está intransitable y cada vez hay más olor a podrido.

Este problema me está volviendo loca. Toda el agua podrida entra a mi casa todos los días y reclamo y reclamo y nadie hace nada. Se me estropearon los muebles, los autos, los pisos, todo. Así no se puede seguir viviendo, reclamo una ayuda urgente.

Gladys Cristina Zotelo - DNI 16.040.823

Denuncia a una concesionaria de autos

Quiero denunciar a la concesionaria de autos Quatro Rodas, que queda en la calle Viamonte al 777, en Capital Federal. Ahí, un grupo de perversos te prometen un auto, te lo hacen pagar por adelantado y te estafan. En mi caso, pagué 25 mil pesos, que en su momento eran 6,250 dólares, y nunca me dieron el auto que había reservado.

A fines de junio reservé un auto Geely, de origen chino, cero kilómetro. Hablé con la gente del lugar y pagué lo que me dijeron. El 4 de julio completé el importe total y me dijeron que a la semana siguiente firmábamos los formularios y me entregaban el vehículo. Los tiempos se fueron dilatando con las excusas mas delirantes y cuando ya no les quedaron excusas dejaron de responder los mails y me mandaron literalmente a la mierda por teléfono.

No soy la única perjudicada, hay un montón de estafados. Hace pocos días me contactó otra chica que entregó 175 mil pesos y hoy le hacen el mismo cuento que me hicieron a mí. Por mi parte inicié acciones legales para poder desbaratar a esta banda de chorros que se abusan de la confianza de la gente.

Carolina Palma - DNI 23.675.554

Virrey del Pino: con el agua en la cintura

Lo que estamos padeciendo en Virrey del Pino, sobre el kilómetro 38, es una vergüenza. Estamos con el agua por la cintura, hay chicos con hambre y frío y no tenemos la ayuda de nadie. Estamos desesperados.

Con la lluvia de la semana pasada, quedamos tapados por el agua y prácticamente aislados. La escuela que les da de comer a todos los chicos de la zona tuvo que cerrar por la inundación. ¡Todos esos chicos se quedaron sin su vaso diario de leche!

Ya nadie nos escucha y tenemos miedo de que esta situación se extienda mucho más. Es muy triste saber que si uno es pobre, se muere. Solicitamos que las autoridades visiten el barrio y analicen una pronta solución. No puede ser que cada vez que llueve, terminamos inundados.

María Laura Ramos - DNI 14.579.655