Hartos de las amenazas de bombas

Las familias del Instituto Adventista, ubicado en Talcahuano 3200, entre Rivadavia y Moreno, en Los Polvorines, estamos cansados de las amenazas de bomba.

Ya van 40 llamados intimidatorios en lo que va del año, por lo que todos esos días se debieron suspender las actividades. Específicamente, el 4 de abril empezaron estos llamados y desde ese día que no paran. El último mes, literal, todos los días hubo amenazas.

¿Cómo puede ser que no logren detectar a los responsables para que esto no pase más? Desde la comisión de padres, pedimos respuestas para que los chicos puedan ir tranquilos a hacer sus actividades y que no vayan con un constante miedo, sabiendo que en cinco minutos tienen que dejar todo y evacuar el edificio y la zona.

Luis Ariel González - DNI 30.180.789

Los Hornos: preocupación por un basural

En la zona de Los Hornos, en la intersección de las calles 78 y 139, se está formando un basural a cielo abierto que cada vez crece más. Al parecer, gente que no es del lugar llega y tira escombros y los tapan con tierra, para después volver a tirar más basura.

Desde el municipio sostuvieron que tienen identificados a los culpables, por lo que deseamos que se agilice el accionar de las autoridades para poder frenar este desastre ambiental lo antes posible, porque la basura se acumula.

Néstor Leonardo Tebes - DNI 31.049.512

Vecinos exigen mayor seguridad

Necesitamos ayuda porque estamos cansados de los hechos delictivos que suceden en la localidad de Tres de Febrero. Ya no aguantamos que nos roben y nos lastimen, especialmente a las mujeres, las cuales ya no pueden andar solas por la calle de noche, porque les roban y les pegan. Venimos haciendo reiteradas manifestaciones, cortando la intersección entre la avenida Lisandro de la Torre y Ángel Pini porque queremos seguridad y, sobre todo, queremos volver a vivir en paz. Lo que más miedo nos da es con la violencia y la impunidad con la que se mueven estos delincuentes.

No puede ser que todos los días aparezca alguien conocido que nos diga que le robaron o que le pegaron en la calle tanto a plena luz del día como de noche. Y ahí está el punto: a la noche es increíble la cantidad de robos y hechos violentos que se registran. Queremos seguridad y tranquilidad.

Osvaldo de Caseros - DNI 18.499.779

Una escuela en problemas

Quisiera hacer pública una denuncia que nos afecta a todos como comunidad. Tengo a mi hijo que cursa el 4º grado de una escuela pública de Capital Federal, ubicada en Mariano Acosta 1071. Hay problemas de seguridad de todos los chicos porque de casas linderas al colegio están tirando cualquier cantidad de objetos y entran a robar. Hay denuncias hechas a la comisaría 40 y no hubo ninguna solución, desde la dirección del colegio no saben controlar la situación y además quisieron poner una protección sin informar a los padres de cualquier situación.

Ante la negativa de seguridad policial e institucional, la semana pasada decidimos no enviar a nuestro hijo al colegio, al igual que un grupo de padres. Además, nos acercamos a hablar con los directivos y les exigimos soluciones inmediatas para no pasar a mayores.

Ignacio Bonato - DNI 29.594.880

Algunos barrios pasados por agua

Lo que está pasando en Tigre es una vergüenza. No puede ser que cada vez que caen dos gotas, los vecinos quedamos totalmente inundados. Los barrios lindantes al centro sufren las peores consecuencias porque hay un arroyo que desborda siempre que llueve y perdemos lo poco que tenemos.

Hace un mes más o menos perdimos todos los muebles y con las lluvias de los últimos días terminamos de perder todo. ¿Quién se hace responsable? ¡Nadie! Hay gente discapacitada que no puede salir de sus casas. Queremos hacernos escuchar y esperamos alguna respuesta de quien tenga que dárnosla.

No podemos seguir viviendo en este deplorable estado de misera y miedo ante cada lluvia, por más mínima que sea.

María Sol - DNI 32.840.165

Una muerte que pudo haberse evitado

Hace unos días, se conoció la triste noticia de la bebé que murió asfixiada en el auto porque su padre se la olvidó encerrada. Lo que yo me pregunto es por qué no se cumple la ley. Porque hay una norma que regula los vidrios polarizados pero cada provincia y distrito la aplica a su manera.

Cuando el Estado hace normas lógicas hay que cumplirlas porque son justas, me refiero a que si los vidrios no hubiesen estado polarizados a un nivel tan oscuro esta tragedia no ocurría. Yo estoy seguro que en otra época estaba prohibido totalmente la polarización de los vidrios de esta forma. Después, no sé cómo, se dejó de cumplir y la costumbre hace ley y vuelvo a decir y reiterar: ¿Por qué es tan dual la ley? ¿Por qué dicen que en algunos lugares están prohibidos en otros no? Si matás en Lanús te perdonan en Avellaneda. Perdón el ejemplo tan burdo pero es tan injusto todo.

En síntesis, si los vidrios no hubiesen estado polarizados, el vecino que dijo que pasó como diez veces la hubiese salvado, es tan obvio porque no tienen que estas polarizados. Esto me hace ruido, sospecho que hay algo corrupto de fondo. ¿Por qué no se cumple con una norma coherente?

Edmundo Mayorga - DNI 6.151.322

Las cloacas, un dolor de cabeza

En Villa Celina, tenemos un problema en las cloacas que está generando un caos tremendo. Hay un tubo que expulsa todo lo que sale de las cañerías y formó una especie de río que pasa todo por atrás de un barrio. El problema es que ya murieron un montón de perros, gatos y hasta caballos que tomaron agua de ahí. Pedimos que alguien venga a hacerse cargo y limpie todo esto, porque no queremos que muera ningún animal más.

Jorge Gutiérrez - DNI 24.254.266