Denuncian desidia total en Transradio

En Transradio los vecinos estamos inundados otra vez y nadie hace nada. Desde el municipio no permiten entrar cámaras al barrio, así que imagínense el desastre que es esto. Yo estoy en la intersección de las calles Mateo Sánchez y Juan Días de Solís, donde el agua subió más de medio metro en la última tormenta.

Un vecino tiene un negocio acá y tuvo que desconectar las heladeras y los electrodomésticos porque se estaban mojando. Desesperados, los vecinos acudimos a ayudarlo y tuvimos que poner todo arriba de cajones de cerveza para que el agua no estropee las cosas. Desde el Servicio Meteorológico pronosticaron que se viene un verano con más lluvias de lo normal, por lo que pedimos que se hagan las obras que se prometieron para no volver a sufrir los desastres del agua.

Soledad Rolón - DNI 30.670.541

Faltan recolectores de residuos

Los vecinos de Lanús estamos muy molestos por la situación que tenemos que vivir debido a la ausencia de los recolectores de residuos. No entendemos qué es lo que pasa, pero vemos todos los días cómo la basura se acumula y nadie viene a juntarla.

A esto hay que sumarle el olor que se genera en una zona urbana y ni hablar de los insectos que se acumulan. Se puede ver cómo enfrente de la Universidad Kennedy, a metros de la estación, los carniceros tiran los huesos en la vereda. Es un asco vivir de esta manera y nos da vergüenza también, porque nosotros pagamos los impuestos como se debe, cumplimos con nuestra parte, pero del otro lado parece no importarles esta situación, por eso queremos hacerlo público.

Mirtha Morales - DNI 13.739.507

La final entre River y Boca no lo copa

Esta vez me dirijo a mi querido Crónica para manifestar mi descontento por el partido que se disputará en Madrid. Muchas veces, Diego Armando Maradona no me representa en lo absoluto, pero sus críticas hacia la Conmebol son totalmente acertadas. Es cierto que los que dirigen esa organización son la lacra del fútbol, a quienes no les importa nada la pasión ni la gente. Es una bajeza que la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca se juegue en España, en otro continente. ¿Dónde quedó el respeto para con el hincha? Son unos corruptos los que decidieron que este partido se traslade al Viejo Continente.

Yo me pregunto: ¿qué pasa con los hinchas que habían comprado sus entradas para vivir el partido en el Monumental y ahora se quedaron sin la chance de ir a verlo? La verdad que esto le quita la mística al potrero y es una vergüenza enorme que se defina todo allá.

Edmundo Mayorga - DNI 6.151.322



¿Montan antena que contamina?

En el cuartel de bomberos de Villa Echenagucia, en Gerli, se está montando una estructura para instalar antenas de telefonía celular. Lo que más nos preocupa a los vecinos del lugar es que a pocas cuadras de ahí, hace unos meses sacaron otra antena porque denunciamos la contaminación que producía. Últimamente fallecieron muchísimas personas a causa de cáncer, y sospechamos que la antena era la responsable de infectar a las personas. Por eso empezamos una campaña de concientización y, más las reiteradas denuncias presentadas en el municipio, logramos que saquen esa antena. Ahora están instalando otra en ese lugar, a menos de cien metros de una escuela, y estamos todos muy preocupados por lo que pueda llegar a pasar.

Estamos convencidos de que estas antenas producen cáncer y otras enfermedades, además de que son altamente contaminantes para el medio ambiente. Queremos que no la instalen o, que si lo hacen, sea en otro lugar.

Leonardo Erchart - DNI 11.695.113