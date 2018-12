Cada vez que llueve, los tapa el agua

Buenas tardes, Crónica. Soy Eduardo Chávez y les escribo desde Lanús Este. Quiero informar que el día del temporal esta zona se inundó muchísimo. Villa Obrera fue un desastre, al igual que San Lorenzo y Pichincha. ¿Por qué difundimos esto en los medios de comunicación? Porque estamos cansados, la situación acá es cada vez peor. Varias manzanas y muchas casas se taparon por el agua. Los vecinos con baldes sacando todo de su interior. Esto no puede seguir pasando. Quienes vengan un día de lluvia tienen que venir en bote porque sólo los bomberos pueden entrar, los verdaderos héroes, los que ponen el pecho ante esta situación. Los vecinos pedimos que se haga lo que se tienen que hacer, queremos una respuesta. Respuesta con hechos.

Eduardo Chávez - DNI 18050783

Baño de realidad con un poco de humor

Muchas veces he contado anécdotas de la calle. En la estación de servicio de avenida Díaz Vélez y Yatay está “bigote”. Él es cordobés como lo era mi papá, ambos con un gran sentido del humor y “chispa” para crear chistes. Llego y “Bigote” y me pregunta “Sabés el bono que el gobierno les va a dar a ustedes?”. Sabe que soy jubilado, no, le contesto y me dice: “bo...no pan dulce, bo... no garrapiñada, bo...no sidra. “Bigote” y su baño de realidad.

Edmundo Mayorga - DNI 6151322

Hartos de obra y de ruidos molestos

Quiero comentarles que en el barrio de Flores, a la altura de Lautaro 67, están construyendo un gimnasio por lo que la obra nos tiene a todos hartos con los ruidos molestos. La construcción la realizan durante toda la noche. Aquí, por lo visto, no hay ningún tipo de respeto. Les cuento: ya hemos realizado siete denuncias a la policía y no hicieron nada. Dos al 147, otras dos a la Fiscalía. Necesitamos una respuesta urgente. Por lo visto todo pasa inadvertido, hasta me han borrado denuncias hechas en la Fiscalía.

Sinceramente, hace un mes que estamos con este problema. Así que me comunico con ustedes con el objetivo de poder hacerlo visible y terminar, de una vez por todas, con todo esto. Sólo queremos dormir tranquilos, necesitamos dormir porque el cuerpo nos lo pide. Gracias por la difusión.

Daiana Perfumo - DNI 36138355

Espera que termina en pesadilla

Todos los días las paradas de Caseros y La Rioja, donde “para” el 101, y Dean Funes y Av. Caseros, donde “para” el 150, están sumamente colmadas. Algunos esperamos más de una hora y media en el lugar. Los bondis que pasan no paran o te cierran la puerta en la cara. Estamos cansados y esperamos que al menos alguien haga algo.

Verdaderamente esto me trae serios problemas laborales porque todo el tiempo tengo que estar pidiendo entrar tarde, pese a que a veces salgo con mucho tiempo de anticipación.

El colectivo es el único medio de transporte con el que puedo llegar, por lo tanto pido que se nos respete como pasajeros. Esto seguramente se debe a que hay pocas unidades, y entiendo a los choferes que no se detienen porque vienen llenos. Pero yo soy un simple laburante que corre el riesgo de que lo echen por las llegadas tarde. Así que me comunico con ustedes para hacerles llegar este mensaje a los verdaderos responsables. Y también al pueblo para que lo sepa. Porque lo único que pedimos es que se regularice el servicio.

Marcos Vucinovich - DNI 24227691

Denuncian basura acumulada

Buen día, gente de Crónica. Quiero denunciar que en la esquina de Las Calas y Las Violentas, partido de San Martín, arreglaron la calle pero dejaron la basura acumulada. Yo vivo justo enfrente y es insoportable salir y tener que ver eso. Encima los vecinos continúan tirando basura y hasta perros muertos. Estamos indignados.

Por eso, a través de este medio, quiero pedir por favor que alguien haga algo. Que retiren las ramas y todo lo que pueda llegar a haber. Esto se convirtió en un verdadero basural. Hace meses que no veo barrenderos por la cuadra, tampoco recolectores de residuos. Así que quisiera, de una vez por todas, que cumplan con el barrido y limpieza, porque los impuestos los pagamos.

Marcela Sequeira - DNI 23421429

El drama de no tener agua

Hola a todos, mi nombre es Mirta Galvan y soy de Barrio Aeropuerto, La Plata. Les cuento que hace más de una semana estamos sin agua. En este lugar hay cerca 480 familias que residen en 24 edificios. Primero nos dijeron que era por una deuda con Edelap. Ahora nos dicen que se bajaron las napas de la bomba madre y no tiene presión para sacar agua. Verdaderamente no sabemos qué más hacer. No nos dan ningún tipo de respuestas, y así, a las vueltas, es como nos tienen.

Se vienen los días de más calor y aquí hay muchísimas criaturas, personas mayores, enfermas. Lo único que buscamos es que se difunda esta noticia para que se sepa lo que estamos pasando la mayoría de los vecinos. Estar en pleno verano y sin agua es una catástrofe. Así que gracias a la posibilidad de compartir este mensaje, queremos decir que estamos cansados de todo esto, de llamar y que nadie nos escuche. Esperemos que la solución sea cuanto antes y todos podamos pasar las fiestas con tranquilidad. Muchas gracias por difundir.

Mirta Edith Galván - DNI 13942739

Nadie se hace cargo

En Lomas de Zamora se cayeron tres columnas de hormigón sobre el pavimento y nadie vino a recogerlas. Las mismas destrozaron un auto y una casa. Los cables quedaron sueltos en medio de la calle, donde pasan chicos y personas mayores. Esto es sumamente peligroso pero nadie nos dio respuestas ni se acercó a dar una mano. Todo ocurrió el día jueves 20 de diciembre, luego del temporal. La gente que vive por este barrio está muy enojada porque siempre que pasa algo nunca hacen nada. Creemos que es hora de empezar a preocuparse más por el vecino, porque el poste cayó arriba de una casa, donde milagrosamente no hubo muertos ni heridos. Pero pudo haber sido una tragedia.

Romualdo Casco - DNI 9410331