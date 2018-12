Sin colectivos por el mal estado de las calles



El colectivo de La Perlita S.A, recorrido 13 y 20, no ingresa en nuestro barrio debido a las malas condiciones de las calles. Esto se repite cotidianamente y hay una gran falta de respuesta de las autoridades. Por eso, los vecinos nos vemos obligados a tomar un colectivo hacia otro lugar y hacer transbordo para ir a Moreno. De lo contrario, debemos caminar 15 cuadras para poder tomar el colectivo que va directo a Moreno, pero con el peligro de ser asaltados en el camino. Aquí los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de los vecinos que van caminando hacia la parada. Estamos a la buena de Dios. Por este motivo, solicito a ustedes que transmitan este mensaje, ya que si se hace público, nos pueden dar una mano para volver a tener el transporte como se debe. Muchísimas gracias.

Javier Ramón Tapia - DNI 22.032.616



Un basural a cielo abierto

Me dirijo a ustedes con el fin de mostrarles unas fotos de la calle 396 entre 12 de octubre y Pte. Perón, en Quilmes Oeste. Desde el día 19 tenemos un basural frente a nuestras casas. Les comento que aquí hay una gran cantidad de basura acumulada en la calle, donde se amontonan cientos de bichos de todas las especies y un olor nauseabundo que no se puede explicar. Los vecinos de este lugar hicimos los reclamos correspondientes pero no nos contestan ningún teléfono. El olor y la gran cantidad de mosquitos que hay no me deja ni abrir las ventanas de mi casa. Es verdaderamente un asco y también preocupante. Antes había contenedores y se los llevaron. Por eso ahora todo el barrio tira la basura acá. Queremos una solución.

Tomasa Casazola - DNI 6.205.927

La basura se acumula en las calles y nadie la recoge.

Irresponsables perdieron un perro

Hace cuatro meses dejé a mi perro Timoteo en un guardería de la calle Bolivia, en Benavídez, para que lo cuidaran. El local, que también es criadero, se llama Dartmoor Lab. En ese sitio, mi mascota desapareció, por lo que los responsables no me dieron ninguna explicación. Simplemente me dijeron que se había escapado. Yo tengo una hija de ocho años, la cual no puede conciliar el sueño desde que su hermanito perruno no está. Ella tiene pesadillas, brotes de nervios y está desesperada. La persona que lo cuidó me bloqueó de todas las redes sociales, hasta del teléfono. Y las cartas documentos que le envié no las contestó. Ella es abogada y se defiende sola. Por eso, difundo esto en los medios de comunicación para que no haya más gente irresponsable como esta señora. Muchísimas gracias “Crónica” por mostrar este mensaje.

Yaquelin Ottone - DNI 25.390.753

Peligro por suciedad en el asfalto



Me llamo Marcela y soy de Gutiérrez, Berazategui, donde hace un largo tiempo no limpian las banquinas de los asfaltos. Esto ocurre en gran parte de la localidad. Hoy estuve en 410 y 458 y pude ver la suciedad en los bordes del asfalto ya tapados de verdín. Cada vez que salgo a realizar las compras tenemos que mirar bien el piso para no caernos. Esto es verdaderamente una vergüenza. Creo que al menos alguien tendría que hacer algo. Los vecinos merecemos ser escuchados. Aquí la gente hace los reclamos individuales. En lo personal, hace casi un año que vivo en este lugar y siempre tuvimos este problema. Son muchísimos los problemas que los vecinos exponen en la página de Facebook Berazategui Denuncia, pero este es uno de los más preocupantes, porque puede dañar la integridad de alguien. Tanto a niños como a abuelos, todos corren un gran riesgo si esto no se soluciona. Y si bien los vecinos limpian cada uno su frente, no nos corresponde. La responsabilidad la tienen las autoridades, de las cuales esperemos que se acerquen a dialogar para resolver esto.

Marcela A. Martínez - DNI 17.588.350

Sótano se volvió un criadero de mosquitos

Soy vecina de Parque Patricios. Calle La Rioja, entre Salcedo e Inclán. Las torres en medio de la ciudad son un foco de infección y larvario de mosquitos. El agua que se aprecia en la imagen sale de un sótano que es propiedad privada, razón por la cual las oficinas públicas dicen no poder hacer nada. Si ustedes lo pueden hacer visible, nos ayudarían a que esto tenga solución ya que estamos muy preocupados. Esto está así desde hace casi dos meses. Nuestra administración hizo una presentación judicial porque ese lugar tiene un dueño. Pero si hay que esperar a la Justicia, la solución llegará en meses. Es impresionante la cantidad de mosquitos y el olor a podrido que hay. Queremos una respuesta ya.

Daniela Carlsson- DNI 18.210.548