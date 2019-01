A la espera de que retiren un árbol

Quiero contarles que en la calle Lafinur entre Avenida Mosconi y 387, Quilmes Oeste, hay un árbol que debe ser retirado de inmediato. Durante la tormenta del otro día se desprendió una rama inmensa que bloqueó el ingreso de una vivienda vecina y que pudo haber lastimado a alguien. La vez pasada, no hace mucho, el temporal le destruyó el techo. Acá está lleno de familias que quieren una solución. Y la solución es extraer el árbol de raíz.

Si bien Defensa civil se acercó enseguida y despejó la entrada de la casa donde cayeron las ramas, a la parte gruesa no la pudieron sacar porque no disponían de una grúa. El objetivo que tenemos todos es sacar el árbol, para que no suceda una tragedia. Muchas gracias gente de Crónica por escuchar nuestro reclamo.

María Alejandra Guidobono - DNI 20.867.022

Pasó la tormenta y los postes siguen caídos

Somos vecinos del barrio Pinazo en la localidad de Del Viso, donde hace casi una semana, por la tormenta, se cayeron los postes de luz en la esquina Emilio Mitre y Esmeralda, frente al colegio Cristian Rojas número 41. Desde ese momento los vecinos de la cuadra no obtuvimos respuesta hasta el momento.

Los bomberos evacuaron a los vecinos más afectados hasta tener alguna resolución por parte de una reconocida empresa de luz y los cables quedaron tirados desde ese mismo día. Encima de eso, algunos cables se desprendieron y provocan chispas y cortos circuitos en las casas.

Hay familias fuera de sus hogares por precaución. Cómo no tuvimos respuesta ninguna no nos queda otro medio más que comunicarlo a la prensa.

Débora Berguer - DNI 31.299.593

Reclaman obras para evitar inundaciones

Quiero denunciar que en el partido de San Miguel no se ocupan de las obras suficientes para evitar inundaciones. La vez pasada todo el frente de mi casa quedó repleto de agua, tal es así que no se podía pasar. También las calles cercanas a mi vivienda están en mal estado. Queremos que este reclamo llegue a las autoridades y que, por favor, alguien se haga responsable. Esto ocurre a la altura de Maestro Ferreyra entre Victoria y Azcuénaga. Sepan que aquí faltan obras y no hay infraestructuras. Hace un mes que por este lugar vinieron a hacer una obra de entubamiento pero estuvieron un día y se fueron. Esto, sinceramente, no puede continuar así. Agradecemos amablemente la difusión de Crónica. Lo único que esperamos es que con esto se pueda encontrar una solución.

Gabriel Ávila - DNI 29.531.383

Disconformidad con empresas de ómnibus

Quiero manifestar mi disconformidad con los servicios que brindan las empresas de ómnibus Pullman General Belgrano y Cóndor La Estrella. Soy una señora mayor que quiere viajar desde Retiro hacia Junín tranquila, sin esperar tiempo de más. Estoy harta de pagar pasajes carísimos por un servicio que habitualmente tiene demoras. Y cuando uno se acerca a la ventanilla para pedir una explicación te dan mil y una excusas para no devolverte el dinero. Mi familia es una familia de trabajadores que suele viajar cotidianamente. Mi nieto ha esperado hasta dos horas por “un colectivo que se rompió” o que “todavía no llegó”. Por eso, señores, tienen que entender que los horarios de los pasajeros deben ser respetados. Que si en el boleto dice que el colectivo sale a cierto horario se tiene que cumplir, que si no se cumple deben darle una respuesta a los usuarios o como última instancia, la devolución del dinero. Basta de siempre lo mismo. Esperemos que alguien le ponga fin a todo esto. Es todo. Gracias a ustedes por escucharme.

María Rosa Forneris - DNI 3.569.328

Vecina indignada por perros maltratados

Me comunico para denunciar a una señora que vive frente a mi casa, en Murillo al 500, Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Tiene en su vivienda a más de 30 perros los cuales maltrata a tal punto que algunos terminaron muertos. La mayoría están atados, llueva o truene, haga calor o frío.

Tampoco los alimenta y lo poco que les da es comida podrida. Los vecinos ya hemos realizado muchas denuncias por el olor nauseabundo que sale de su casa. Sinceramente no podemos salir a la calle, ya que los perros que andan sueltos nos quieren morder. Desde ya agradeceríamos cualquier ayuda, yo tengo un bebé chiquito a quien le ha salido hasta sarpullidos por las moscas que hay, las heces de los perros, etc.

Nayla Maboni - DNI 30.721.204

Bronca contra empleados municipales

Escribo desde Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En esta localidad nos labraron una infracción de tránsito por circular en contramano cuando no había ningún cartel que indique lo contrario. Ademas, nos retuvieron la licencia hasta que no paguemos la multa. No somos del pueblo, y el cartel que debería indicar está arrancado. Es decir, no hay flechita de sentido del transito. Las autoridades nos dijeron que la multa nos corresponde igual. Por lo que ahora tenemos que mal gastar tiempo y dinero en recuperar la licencia, en lugar de estar recorriendo el pueblo. ¿Así se fomenta el turismo, aquí? Ayer a las 8 de la mañana nos presentamos en la Municipalidad tal como nos indicaron. Pero los empleados no llegaron hasta las 10. Si bien estuvieron de acuerdo con nuestro descargo tuvimos que pagar la multa para recuperar nuestro registro y poder regresar a nuestra ciudad, dado a que el Tribunal de faltas está de feria hasta Febrero. Lo que pasó fue vergonzoso. ¡Somos cautivos de funcionarios ineptos! Nos robaron. ¡Qué todo el mundo se entere!

María Pezz Ruisanchez - DNI 28.749.223

Cuatriciclos y camionetas en la playa

Hola, quiero denunciar que en la costa los cuatriciclos y las camionetas continúan transitando sobre las playas donde hay gente sin respetar a nadie. Ya hemos presentado los reclamos correspondientes pero la policía de Mar del Tuyú nos dice que le corresponde a Costa del Este.

Nadie se hace cargo y estamos cansados porque ya han ocurrido todo tipo de tragedias con estos vehículos que van a gran velocidad por la arena. El lugar parece una playa de estacionamiento. No se puede encontrar la tranquilidad. En ese arenal antiguamente los turistas disfrutaban tranquilos del atardecer y las aves se reproducían y se alimentaban. Ahora nada es igual.

Claudia Monteverde - DNI 14.867.165