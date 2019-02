Peligrosos cables pelados

Un árbol se cayó sobre el asfalto de la calle 12 de Octubre al 700, Lomas de Zamora, y quedaron varios cables pelados y a la intemperie. Los empleados de una reconocida empresa de luz, que se deberían hacer cargo, vienen, miran y se van. Mientras tanto, sigo presentando reclamos, pero al no tener energía eléctrica, no obtenemos ninguna respuesta.

La calle quedó totalmente intransitable, ya que se trata de un árbol enorme. En mi casa vive una persona con discapacidad, por lo que no puedo estar sin comunicación. Pido, a través de este comunicado, una solución rápida.

Silvia Heredia - DNI 12.673.031

Por culpa de un camión...

En la calle Coronel Manuel Dorrego 495 esquina Misiones, Florencio Varela, un camión que pasaba por el lugar arrasó con varios postes de luz y uno de ellos quedó colgado sobre el patio de mi casa, a pocos centímetros de la pileta, que como verán está llena de agua. No queremos tocar nada, ni siquiera acercarnos, porque tenemos miedo de que suceda una desgracia. Necesitamos urgente que lo vengan a retirar. Realizamos todos los reclamos correspondientes, pero en tres días, que es lo que hace que está así, no hubo ninguna respuesta. Agradecemos la difusión de este grave asunto, que esperemos se resuelva pronto.

Caludia Vanesa Fusil - DNI 28.264.802

Piden a gritos una solución

Somos un grupo de vecinos de la localidad de Zelaya sumamente preocupados porque hace un mes perdimos otro medio de transporte, nuestro tren. El 2 de febrero de 2019, la formación que se dirigía a la ciudad de Capilla del Señor descarriló sobre el puente del río Lujan. Desde ese día, las formaciones circulan solo entre las estaciones de Victoria y Matheu con varias cancelaciones diarias.

La locomotora que sufrió el incidente y un coche quedaron abandonados en Capilla del Señor, con el agravante de haber sido vandalizados y saqueados. El tramo de la vía entre Zelaya y Capilla del Señor no sólo no está siendo reparado, sino que tampoco se está realizando mantenimiento, y la maleza avanza sin control por la vía. Esperamos que esta reducción sea temporal, y que quien corresponda tome cartas en el asunto.

Denise Micheli - DNI 31.507.502

“Pastizal es tierra de nadie”

Estimados, queremos comunicarles que a pocos metros de donde pasa la línea del ferrocarril Belgrano Sur, en Catán, existe un pastizal enorme, que ya es tierra de nadie. En ese lugar, al estar los yuyos largos, te roban, te desvalijan, no se puede circular tranquilo. Los vecinos sólo queremos que alguien se acerque a cortar el pasto, que mantenga este espacio en condiciones, no sólo por los bichos que se acumulan, sino por la inseguridad.

Entre todos los que vivimos cerca nos turnamos para extraer las malezas que se generan con el paso de los días. Pero no podemos estar pendientes, porque hacer este trabajo no nos corresponde a nosotros y, sinceramente, ya no damos más. Nos implica tiempo, esfuerzo y voluntad.

Lo que les cuento ocurre muy cerca de la ruta 3 km 29 y ruta 21. Buscamos, con esto, una respuesta por parte de las autoridades. Porque, en definitiva, con todo lo que uno paga de impuestos, más los tarifazos, queremos que si ven esto puedan hacer algo, ya que se trata de un espacio público. De lo contrario, tomaremos medidas de protesta.

José Medina - DNI 14.560.748

Foco de contaminación

Quiero denunciar la situación en la que estamos viviendo los vecinos de Bernal, afectados por la contaminación de un predio que está ubicado en Av. Zapiola 1712, donde se acumula basura. Lamentablemente recurrimos a ustedes para que los responsables se dejen de mirar para otro lado.

Este lugar ocupa una manzana completa y a pocos metros hay un edificio de viviendas privadas donde residen muchos niños y adultos mayores, por lo que las condiciones no son las mejores. Las montañas de chatarra superan los 3 metros de altura, se ven ratones a toda hora caminar por todos lados y hace unos pocos días, como se ve en la foto, el basural se incendió. Buscamos una solución urgente. Muchas gracias.

Sandra Mareco - DNI 28.265.595

Escracha a chofer de colectivo de la 721

Me comunico para efectuar la siguiente denuncia hacia un chofer de la línea de colectivos 721 interno 8, que, pese a tener el vehículo lleno, manejó durante un largo trayecto con música alta y a una gran velocidad. Fue una falta total de respeto para todos los pasajeros que íbamos dentro y que observábamos asustados. Su forma imprudente y excesiva de conducir, sin sentir la responsabilidad que lleva estar al mando del traslado de tantas personas, es verdaderamente repudiable. Espero que la empresa o alguien a cargo tome las medidas correspondientes. Esto ocurre en el Partido de Tigre, donde cientos de chicos utilizan este transporte.

Juan Zurita - DNI 21.796.837

Denuncian a vecino desquiciado

Quiero denunciar a mi vecino. Una persona con problemas mentales, declarado insano “pero no lo suficiente para internarlo” por un psiquiatra. La dirección es Colombres, entre Pichincha y Curupaytí, en Villa Adelina. Este individuo perturba la paz del barrio y de sus vecinos linderos. En incontables ocasiones provoca fuego, generalmente con cartones de tetrabrick, dentro de su garage, lo que produce un humo tóxico que aspiramos nosotros. Además, como verán, hace destrozos en nuestras veredas. Queremos que alguien haga algo.

Nicolás Gabriel Gómez - DNI 38.401.861