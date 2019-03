Árboles peligrosos

Soy de La Plata y queríamos ayuda con una familia que perdió su casa en la calle 524 entre 25 y 26. El problema son los árboles quebrados que hay en la zona, y por los cuales hemos hecho varios reclamos hace más de un año, y no nos dan importancia, ya que a “nuestro árbol” con más de 20 metros se le ha quebrado un brazo. No contamos con una suma para realizar la poda, ya que el municipio se tiene que hacer cargo, porque el árbol está en la vereda. A la vuelta de casa se cayó otro y le partió la casa a los vecinos y al día siguiente vinieron a sacarle el árbol de arriba de su casa. No quisiéramos ser la noticia en el próximo temporal y sinceramente nos va a matar el bendito árbol.

Adrián Quiroga - DNI 30.437.766



¡Cuidado con la electricidad!



Buenas, mi nombre es Jésica y les cuento que desde hace mucho tiempo vengo a la Plaza Lavalle, y siempre me encuentro con esta situación de ver las tapas de los palos de faroles abiertas o bien sin ellas, y esto significa un peligro para todos y más para los chicos, que son muchos los que vienen acá para jugar y pasar un grato momento con su familia y amigos. La electricidad es peligrosa y sobre todo cuando llueve, porque las chances de una desgracia están latentes. Hemos hecho algunas denuncias al respecto pero no hemos tenido suerte con los reclamos. Desde ya, muchas gracias por leer mi comentario y ojalá que las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto, ya que hay que evitar desgracias a futuro.

Jésica Canteros - DNI 33.914.798

Tapas de electricidad abiertas, un verdadero peligro.

Pedido de seguridad

Somos un grupo de vecinos de la localidad bonaerense de Arturo Seguí y sentimos que estamos peor que en el Far West, porque necesitamos una subcomisaría en esta zona de manera urgente. Hace poco abrieron un destacamento con personal y patrulleros, pero de todas maneras los delincuentes nos amenazan con prendernos las casas si los denunciamos, de hecho, un señor quedó en la calle porque le incendiaron la vivienda. Desafortunadamente, tenemos que depender de Villa Elisa, pero somos más de 15.000 habitantes y estamos a merced de los delincuentes. Necesitamos que nos protejan, traigan personal y móviles, ni la fiscalía ni la policía interviene. Por 3 o 4 días estuvieron y todo terminó en la nada. La gente tiene mucho miedo de denunciar, por eso queremos una subcomisaría que funcione de manera independiente.

Romualdo Jerez - DNI 5.397.126

Se quedan sin humedal



Queremos comentarles que estamos viviendo una situación muy particular en nuestro barrio, ya que estamos preocupados por lo que pasamos desde hace un largo tiempo, de hecho, pensamos en autoconvocarnos para que alguien nos escuche. Lo cierto, es que el problema apunta a que una empresa privada está destruyendo nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos, ya que en la calle José María Loreto (sin número) hay un vasto predio donde existe un humedal que regularmente regulaba las aguas de lluvia en la zona, y con la construcción que está llevando adelante esta compañía hemos notado con el paso del tiempo que se complicó la cota de inundación, devastó la forestación y el hábitat de los animales, además se perdieron las calles públicas que bordeaban la zona y esto conlleva a una seria complicación en el tránsito tanto para peatones y ciclistas, y lo más grave de todo es que se taparon los canales principales. Este inmenso lugar está ubicado en el barrio San Pedro a orillas del río Luján y les pedimos que nos ayuden a difundir esto.

Arquímides Garabal Rocha - DNI 4.789.506

Los autos que obstruyen una parada



La denuncia que quiero hacer tiene que ver con la cantidad de automóviles estacionados de mala manera entre las calles Griveo y Condarco, donde está ubicada la parada de colectivos de la línea 107. Lo terrible es que no sólo debieran ser multados por el hecho, sino que este accionar no deja que los pasajeros de este colectivo puedan tomarlo como se debe, sino que esto complica e impide que personas mayores con discapacidad puedan acceder a subir al colectivo, ya que no puede acercarse a la acera. Ojalá que las autoridades correspondientes o quien sea tomen las medidas necesarias porque la calle debe ser respetada por todo, desde transeúntes hasta autos, motos y colectivos.

Romina González - DNI 25.823.092

Así estacionando los autos en la parada del colectivo.

Problemas con el boleto



En estaciones nos hacen sacar boleto 0, así le dicen, solo de ida y sobre todo en Constitución, donde nos piden el recibo de cobro, si no, no le dan el boleto aunque presente carnet de jubilado, el Roca tiene esos requisitos. Dicen que la SUBE descuenta el 50% en el segundo viaje antes de las dos horas y el 75% en el tercero, y no es así, ya que si los viajes se hacen en la misma línea no descuentan nada.

Carlos Venczel - DNI 8.242.614

No le aceptaron monedas en peaje

El día 27 de febrero en un peaje de la Autopista del Oeste quise pagar con monedas y la persona que me atendió no me las aceptó y me cerró el vidrio, es decir, me dejó sin atender cuando ya había pagado 30 pesos y tenia que darle 23 pesos en monedas, y no me aceptó. Me quedé esperando, soy diabético, hipertenso y con problemas de motricidad, y no le importó nada a esa persona, hasta que de muy mala gana me aceptó mis monedas.

Alcides Alfonzo - DNI 20.032.560

Calle cortada por un pozo



Hola Crónica! Somos un grupo de vecinos del barrio de Barracas que estamos cansados de ver algo que está ubicado sobre la calle Anchoris al 100. Hace como unos siete meses que una empresa realizó un arreglo, y dejó un pozo en la calle y unas maderas para taparlo. Esto se ubica en el cruce de dos calles importantes como Uspallata y Finochietto, y lo que más preocupa es que puede provocar accidentes, sobre todo en las noches y con aquellos que doblan como locos con los autos y hay muchos de esos. Por favor, hagan algo o tendré que poner una torta cuando cumpla un año este pozo.

Patricia Corchio - DNI 16.559.975