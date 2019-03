Un chofer que se maneja mal

Mi reclamo es hacia un chofer de la línea 341 interno 180, recorrido Darregueira a Estación de Torcuato. Hace unos días subí en Polvorines, aproximadamente a las 19.15 y el colectivo no llegó a destino. Por lo que decidí decirle al conductor si podía acercarme hasta el lugar donde tenía que ir, ya que suelo tomar el transporte público porque me dificulta caminar, luego de un accidente que tuve.

Pero, acto seguido, este hombre se dio vuelta y me contestó de muy mala manera que él se quedaba ahí, que no se iba a mover y que hiciera lo que quiera. Así que me tuve que bajar, lejos de mi parada.

Creo que no son formas de comunicarse con los pasajeros, por lo tanto decido a través de este comunicado manifestar mi reclamo contra este tipo de actitudes.

Irma Olmos - 10.406.259

Olor nauseabundo por auto abandonado

Tengo un auto abandonado en la puerta de mi departamento (en la cuadra hay otros tres pero nadie los retira). Aparte de molestar, de obstruir el paso y de ocupar un extenso espacio, juntan basura y mugre. Además, se acumula un terrible olor nauseabundo porque mucha gente lo usa para orinar y dormir.

Esperamos, por favor, que alguien haga algo. Esto sucede en Balvanera, Capital Federal, Calle Saavedra 434, entre Belgrano y Venezuela. La grúa nunca vino para retirarlo. Tampoco nos hicieron caso luego de realizar los reclamos correspondientes. Acá no hay mucho lugar para estacionar y eso dificulta aún mucho más las cosas. Sólo pedimos que lo saquen del lugar, que se lo lleven porque genera suciedad, pasa el barrendero y no puede limpiar.

Eduardo López - DNI 13.140.482

Bronca contra la vecina de arriba

Tengo 75 años, soy discapacitada y hace cuatro meses que tengo filtraciones en mi habitación y en el baño de mi casa, provenientes del piso de arriba. La vecina no se hace cargo, por lo que he llamado a la administración, pero tampoco me solucionaron nada. Quieren que yo pague todos los costos y no es justo.

El problema ocurre en el departamento de Alberti 765, piso 601, Capital. Hace 15 años que vivo acá y desde que llegué que tuve inconvenientes con esta mujer, quien siempre evitó mis quejas. Producto de las filtraciones no puedo usar el baño grande, donde más cae el agua. Tengo, además, que poner papeles en el piso o ventilar a cada rato porque el techo de mi casa ya está completamente deteriorado.

Las autoridades del edificio me han dicho que ellos no se harán responsables porque “no les corresponde”. Espero que esto se arregle de inmediato.

Norma Cáceres - DNI 4.751.281

Desidia en el cementerio

Quiero denunciar que acudí con mi familia al cementerio de Lomas de Zamora para enterrar a mi papá, quien falleció recientemente. Al estar cerca, decidimos llevarle flores a mi mamá (murió hace 4 años y medio) y nos encontramos con que en su lugar estaba enterrada a otra persona.

Al darnos cuenta de esto decidí llamar a mis hermanos y corroboramos que los restos de ella literalmente no estaban allí. Por lo cual nos dirigimos a la administración del cementerio y, tras idas y vueltas, verificaron que quien estaba en el lugar de mi mamá era otra persona, enterrada el 20 de enero de este año. Según pudimos constatar, la retiraron de forma anticipada, ya que faltaban dos meses para que venciera su tierra, la cual tenía fecha de caducidad entre fines de mayo y principios de junio. Allí nosotros íbamos a decidir si colocarla en una urna o no. Pero nos han dejado sin opción, una verdadera vergüenza. Imagínense el dolor que mi familia transita por estos momentos. Quiero visibilizar este reclamo para que no vuelva a suceder.

Mabel Ortiz - DNI 26.267.636

Se quejan de los vendedores senegaleses

Tengo un comercio en el barrio de Once y realmente es imposible trabajar con la enorme cantidad de vendedores ambulantes, en su mayoría senegaleses, que se ubican a lo largo de la cuadra, a las afueras de mi negocio.

Esta actividad, ilegal, nos quita venta y hay gente que compara los precios sin lograr comprender que un porcentaje de lo que nosotros vendemos tiene que ser destinado a los gastos de alquiler, leyes sociales, impuestos, servicios y demás. Por lo tanto el público en general cree que a nuestra mercadería la cobramos cara pero no es así.

Si las autoridades no pueden con esta modalidad ¿cómo van a terminar con el delito? Pese a eso, intentamos salir adelante.

Marcos Cabadie - DNI 7.866.791

Se encadena en el Anses

Querido Crónica, a través de este medio quiero hacer un pedido de convocatoria para mañana lunes 18, en la sede de Anses, ubicada sobra avenida Córdoba al 720, en la Ciudad de Buenos Aires, donde me voy a encadenar para reclamarle al Estado argentino que nos pague los juicios antes de morirnos. La lentitud con la que se manejan genera un malestar inmenso. Miles y miles de abuelos dependen de eso para vivir lo último que les queda. Los jubilados se mueren y no cobran los reajustes que les corresponden. No puede ser así, porque es un momento sumamente delicado en cuanto a lo económico para los argentinos.

Por eso, con esta citación, quiero reunir a todos aquellos interesados en acabar con esta impunidad. Busco decir basta a la subestimación de los adultos mayores, basta a los impedimentos que hacen demorar los pagos, basta a las medidas de este gobierno que no benefician para nada a los jubilados. Basta, una vez más. Por el bien de la tercera generación, que tanto se jactaron de “cuidar”.

Edmundo Mayorga - DNI 6751.322

Cráter de dos metros de diámetro

Quiero comentar que en César Díaz al 4214, esquina Gualeguaychú, en el barrio de Santa Rita, hay un cráter de dos metros de diámetro y casi 70 centímetros de profundidad que le rompió la rueda a un colectivo de la línea 106, donde yo venía. Esto es sinceramente un peligro terrible y demuestra lo mal que se está trabajando en cuanto a la obra pública. Al parecer, la rotura del pavimento se produjo luego de ablandarse tras recibir litros y litros de agua que se está drenando directamente a la calle desde un caño.

Yo he presentado la denuncia correspondiente a las autoridades, pero me han derivado al servicio de emergencias, cuando en verdad la responsabilidad de llamarlos debe ser de ellos.

Myriam Gutierrez - DNI 16.171.419