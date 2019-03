Reclamo por obra inconclusa



Quiero manifestar mi repudio a lo que está pasando en la calle Pampa 173 bis hasta la 174 bis, en el barrio la Iapi, Bernal Oeste, donde la obra que estaban haciendo quedó sin terminar. Es decir, dejaron de trabajar en la pavimentación de las calles y, como consecuencia, quedó este desastre. Los vecinos solo pedimos que terminen lo que empezaron porque así no puede quedar, ya que nos impide el paso. Si se nos dificulta para circular a pie, imagínense los vehículos. Hace tres meses que no tenemos novedades. Las autoridades se pasan la pelota entre ellos. Por eso, pedimos que por favor se acerquen a solucionarnos el problema que tanto nos aqueja y que en la foto se puede visibilizar perfectamente.



Patricia Ballarino - DNI 14.557.191



Esclavos del peaje



Somos habitantes de un pueblo llamado Berutti, que pertenece al partido de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Sobre la ruta 5 existe desde hace muchos años una estación de peaje. Para ir a trabajar, al banco o a hacer cualquier otro trámite debemos pagar el peaje. Nosotros dependemos de Trenque Lauquen para todo. Ese peaje no deberíamos pagarlo, ya que pertenecemos al partido. Por lo dicho, comenzamos a pedir “pase libre”. Hemos elevado una nota al Concejo Deliberante y se trató el tema en sesión. Somos 1200 habitantes que pagamos para circular dentro de nuestro partido. Hemos hablado con Vialidad provincial pero necesitamos ayuda de los medios de comunicación. Espero que puedan ayudarnos y agradecemos la publicación.



María Dionisia Escobar - DNI 22.409.451



¿Estafas con entradas para Paul McCartney?



Quiero denunciar que una reconocida página de venta de tíckets para recitales que aparece en Internet nos ha cobrado la entrada para el show de Paul McCartney pero nunca la envió a mi domicilio ni tampoco nos dijeron dónde retirarlas. Por lo que me he enterado, mucha gente del interior del país, como de Brasil y Paraguay, sufrieron la misma estafa. Yo cerré la operación a través de Internet y recibí la notificación de compra por parte de la empresa y de las tarjetas de crédito. Esta firma hace unos días nos envió un mail diciendo que por el correo las entradas no nos iban a llegar en fecha. Por lo cual debíamos elegir un medio de retiro. Nosotros optamos retirarlas personalmente para asegurarnos de que todo iba a salir bien. Sin embargo, no nos dieron ninguna dirección de una oficina o domicilio legal, sólo que los tíckets iban a estar en unos lockers del Distrito Arcos, en Palermo. Por lo que llegamos desde Comodoro Rivadavia hasta aquÍ y la maquina no funcionó. Lo único que pido ahora es la devolución del dinero, ya que gastamos muchísimo para llegar hasta acá.



Miguel Ángel Contreras - DNI 37.665.884



Encadenado por su jubilación



El día 18 del corriente mes me encadené en la sucursal de Anses de avenida Córdoba al 720, Capital Federal, donde tuve el apoyo de una gran cantidad de jubilados y amigos que fueron a apoyarme. Al lugar llevé dos carteles colgados en mi cuerpo en los cuales detallé lo que sucede en estos tiempos: “Basta de entregar el país. Anglófilos, cipayos traidores. Mauricio Macri y compañía: paguen los juicios a los jubilados antes de morirnos; son igual que el cínico” (por Carlos Saúl Menem) Y una frase de Edmundo Burke: “Para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”. Para contactarme: Mayorgapensamientolibre@gmail. com



Edmundo Mayorga - DNI 6.751.322



Reclama por el pago de los juicios a los jubilados





Quejas contra la línea 51 de colectivos



La línea de colectivos N° 51 que pasa por Lanús tiene un servicio desastroso. Ya es una realidad que las unidades de que dispone este servicio llegan a la parada cada una hora y cuando pasan, no paran porque vienen llenas. Además, sabiendo que la línea 165, que hace un recorrido parecido, no funciona, lo único que pedimos es que pongan más colectivos, incluso, con más frecuencia. Porque a la gente de esta localidad que trabaja por zona sur se les complica bastante tener que lidiar con esto todos los días. En lo personal, he llamado a la empresa para dejar asentado el reclamo pero no me han escuchado. Y cuando lo hicieron, tampoco me dieron una respuesta que pueda solucionar el problema. Sinceramente, se hace tediosa la espera. Hay días que en la fila somos más de quince personas esperando que este colectivo se digne a venir. Mujeres con niños, gente cansada. Sinceramente no se puede seguir así. Esperemos que luego de esto se normalice todo y podamos viajar como se debe y en las condiciones óptimas que todo pasajero tiene que tener. Gracias “Crónica” por compartir mi reclamo.



Daniela Gómez - DNI 31.034.105



Preocupación por perro abandonado



Quiero denunciar que un perro, en muy malas condiciones, fue abandonado en una casa que está deshabitada. Esto ocurre en San Miguel de Tucumán, más precisamente en la calle Italia 2472. Ya no sabemos a qué medio acudir. Desde que nos enteramos de la existencia del animal, junto a otros vecinos le tiramos comida por la puerta. El pobre perrito ni fuerza tiene para ladrar y necesita ayuda urgente. Fue la policía, incluso notificó a la dueña del lugar. Pero esto tiene que solucionarse de inmediato. Llamamos a varias asociaciones protectoras de animales, pero están colapsadas, al igual que las veterinarias. Esperamos que a través de este medio alguien se digne a darnos una mano para salvarle la vida.



Daniela Reyes - DNI 26.638.915