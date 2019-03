Okupas siembran el pánico

Los vecinos del barrio La Justina, de González Catán, estamos desesperados porque hace más de una semana más de 30 personas ocuparon un predio baldío que lo manteníamos para usarlo como cancha (espacio verde para todos). A esto lo acompaña la agresión continua, la inseguridad y el pagar peaje para pasar, algo indignante. Nos ubicamos en la calle Juan Cruz Varela al 7008. El terreno es baldío pero están instalados los arcos de fútbol y vóley que los vecinos manteníamos como espacio verde. Esta gente llegó, nos amenazó y se adueñó del lugar. Ya no nos podemos ni acercar, esto no puede quedar así.

Jésica Tamara Ríos - DNI 35.960.129

De locos: les cobran por la bici

Escribo para contarles el problema que nos aqueja a la mayoría de los trabajadores de un reconocido shopping de Palermo. Según lo dispuesto por las autoridades, quienes nos hicieron llegar el mensaje por intermedio de los empleados de seguridad, desde esta semana nos empezarán a cobrar mil pesos por mes para “dejar la bicicleta en el estacionamiento” ¡del mismo lugar donde ejercemos nuestro trabajo! Creemos que es una locura y una estafa a todos los laburantes porque quizá algunos no tenemos otra manera de llegar. En el ingreso al parking nos pusieron un cartel que dice: “Las primeras cuatro horas son gratis, luego se abona el valor de estadía”: ¿Pero cómo hacemos si pasamos una jornada entera allí dentro?

Por eso, a través de este medio, buscamos que esto se visibilice y tenga una gran repercusión. Agradecemos la difusión.

Leandro Tilli - DNI 27.191.317

Denuncia contra planificadora

Quiero denunciar a una panificadora ubicada en Avenida de Mayo al 1799, Monte Grande. Sinceramente, es un asco como tienen ese lugar, no existe otro calificativo. Desde hace tiempo que las condiciones son deplorables. Sus empleados no tienen agua en los baños por lo que no se pueden lavar las manos y agarran como si nada los productos que uno compra en los supermercados o que consume en los mejores restaurantes de provincia y capital. La fábrica, que está toda sucia (se pueden encontrar una gran cantidad de panes podridos dentro y fuera, que largan un olor nauseabundo), sufre también inundaciones, pero los responsables jamás se han preocupado por arreglarlo. Y no es solo eso, los empleados trabajan en negro.

Muchos de ellos trabajan hasta 14 horas porque sin no los amenazan con echarlos. Los he denunciado en el Ministerio de Trabajo, pero no me han dado respuesta. Espero que luego de que se haga público esto haya alguna inspección. Y a quienes estén interesados, puedo pasarles el número de legajo de esta causa que está en el juzgado laboral de Banfield. Gracias.

Jonathan Oscar Vargas - DNI 31.679.809

La 148 "no para" de recibir críticas

Vivo en Florencio Varela y mi denuncia es contra la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón producto de su mal funcionamiento. Resido a 30 cuadras de la estación y me levanto a la madrugada porque todas las mañanas debo estar en la parada a las 5 AM, para asegurarme de llegar puntual a mi trabajo (8 AM).

En ese lugar, que queda en Monseñor de las Casas y avenida Sarmiento, espero durante horas porque pasan los colectivos pero ninguno para porque todos vienen llenos. Creo que tendrían que investigar por qué no dejan entrar a otra línea que nos deje en Constitución. Porque esta es la única que pasa y dependemos solamente de ella.

Norberto Benítez Rocchio - DNI 16.087.665

Vecinos en guerra en Burzaco

Somos una familia de Burzaco que sufre violencia y destrato por parte de los vecinos de enfrente. Estas personas, bastante agresivas, acosan a quienes pasan por afuera de su casa, les dicen cosas, provocan todo el tiempo. Incluso hay veces que nos amenazan con pegarnos con un fierro, y ya han atacado a mis familiares. Tenemos miedo de que nos maten. Esto viene desde hace años pero en diciembre se agravó, cuando los denunciamos. En la cuadra (Cruz del Sur y Ricardo Rojas, donde ellos viven) no los quiere nadie, pero tienen impunidad total. Según dicen, venden droga y al parecer tienen un acuerdo con la policía.

La crueldad que manejan es tal que hasta nos han largado el pitbull que tienen para que nos muerda. Y otra vez el problema y otra vez salir corriendo y otra vez escondernos. No podemos vivir así. Tengo que llevar a mi nena al jardín y es un dolor de cabeza porque sabés que van a estar ahí para agredirte, para decirte algo a la pasada. Los medios son el último método que tenemos para defendernos y que esto pueda cambiar.

Nadine Niz - DNI 40.004.727

Todo mal con reconocido restaurante

Tengo 38 años de edad y escribo para denunciar públicamente al restaurante El Club del Progreso, un lugar histórico de Buenos Aires, que queda en la calle Sarmiento 1334 de Capital Federal. Yo trabajé en negro por cinco meses, donde hice de todo (bachero, ayudante de cocina, limpieza de baños y manipulación de alimentos). Con mis propios ojos pude ver que tanto la limpieza de la cocina como donde están los alimentos es asqueroso. La carne mal descongelada, las verduras en mal estado y hasta ratas. Ya hice la denuncia a Bromatología y no pasó nada. Una de las pruebas es la imagen que pueden ver. Hago público esto porque considero que es un peligro para la salud de las personas.

José Antonio Costa - DNI 92.478.855