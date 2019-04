Las motos que no dejan descansar

En la Plata, zona Plaza Italia, estamos cansados de las motos que a toda hora pasan a grandes velocidades y haciendo ruido con sus escapes que suenan como bombas de estruendo. Yo pregunto: ¿esta gente, que en su mayoría son chicos y chicas de no más de 20 años, no tiene otra cosa que hacer?

Necesitamos un control de tránsito que custodie todo eso (a toda hora) porque desde hace bastante tiempo que noche tras noche los grupos de inadaptados se congregan durante la madrugada en las esquinas vaya a saber con qué objetivo. Y no dejan dormir a los vecinos que nos levantamos todos los días bien temprano para laburar.

Elsa Domínguez - DNI 13.858.488

Queja contra un vecino carpintero

Mi vecino de la calle Canadá 3822, en la localidad de Moreno, tiene una carpintería donde obliga a trabajar a su hijo con síndrome de Down, levantando muebles pesados y demás tareas que pueden afectar su salud. A este hombre, de unos 70 años, le falta una pierna, pero eso no justifica que el chico tenga que hacer todo el laburo pesado.

El taller se encuentra justo frente a mi casa, allí no sólo se hacen sillas y trabajos con madera sino que también se hacen soldaduras y se utiliza mucho la amoladora, lo que ocasiona ruidos insoportables. En lo personal, me cansé de decirle que deje de hacer tanto barullo y que no haga trabajar al nene, porque he visto que si no le hace caso, lo reta. ¿Su respuesta? Que él hace lo que quiere en su casa y que yo no me tengo que meter. Hasta lo he he denunciado porque me amenazó con un arma. Esto no puede quedar así, se necesita una solución urgente.

Juan Andrés Milán - DNI 16.917.443

Piden que retiren un auto abandonado

Hay un auto estacionado en la puerta de la casa de mi abuelo (Picheuta 980, Lomas del Mirador) hace aproximadamente seis meses. La condición del vehículo, como se ve en la foto, es sumamente deplorable. Hice denuncias pero no obtuve ningún tipo de respuesta. Hace varias semanas, el auto se prendió fuego y causó el incendio de un árbol. No podemos seguir lidiando con esto ya que repercute directamente en la salud de mi abuelo (cuando tiene que llamar a una ambulancia, esta no puede estacionar cómodamente debido a que el rodado, actualmente chatarra, ocupa todo el frente de la casa). Pedimos, por favor, que alguien escuche nuestro reclamo y lo retire cuanto antes.

Nicolás Zungrone - DNI 93.539.080

El temporal le voló el techo de su casa

Necesito la ayuda de todos ustedes porque se me voló por completo el techo de mi casa producto del fuerte temporal. Soy de San Miguel, zona oeste, y mi dirección es Marchena 1711, esquina Tribulato. Las chapas de mi vivienda cayeron sobre una planta y ahora las apoyamos al costado de la calle para que los autos y los colectivos no tengan problemas al pasar. El tema es que ahora tengo todo a cielo abierto. Se vienen días de frío, de viento, de lluvia. Y yo no puedo seguir así.

Por eso, ante la falta de respuestas, me dirijo a través de este texto a todos aquellos lectores o vecinos, para que me puedan ayudar con lo que sea. Actualmente estoy durmiendo en la planta baja de la casa, que es de mi viejo. Sinceramente, necesito recuperar mis cosas, volver a tener mi lugar, que antes del temporal lucía como una vivienda normal, humilde como la de cualquier trabajador. Para colaborar se pueden acercar a la dirección mencionada anteriormente, allí se recibirá todo tipo de ayuda con los brazos bien abiertos. Gracias, de corazón.

Damián Domínguez - DNI 30.922.537

Un colegio que quedó arruinado

Este es un colegio en el barrio de Ciudad Evita, donde como podrán ver en la imagen estaba prácticamente terminado, (tendría que haber estado terminado en 2016) pero se paralizó la obra y se robaron los techos, se usurpó, empezó a entrar gente a la noche. Es lamentable ver un jardín de infantes en estas condiciones. Estaba pintado, cerca de inaugurarse. Hace diez días estaban los cables, las luces, pero cuando sacaron la seguridad no dejaron nada. Espero que esta noticia le llegue a la señora gobernadora para que se continúe con la obra porque es una lástima que se siga destruyendo. Han prendido fuego hasta las paredes. El colegio está ubicado en la calle Juan Domingo Perón y El Guaycurú. Gracias.

Cristian González - DNI 28.971.183