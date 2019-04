Casi una tragedia

En Goyeneche y Tamborini, comuna 12, se cayó un palo de luz que ilumina la plaza. Es un verdadero milagro que nadie resultó herido porque suelen pasar una gran cantidad de personas por ese lugar. Hago este aviso porque el resto de las luminarias también están en mal estado, por lo que hay que prestar mucha atención. Al cabo de un rato apareció un operario para divisar lo que había pasado. Me acerqué para preguntarle si ya se iba y me contestó que en minutos vendrían a retirarlo, algo que se demoró por un largo rato.

Horas más tarde se lo llevaron y todo quedó como si nada. Resulta que los retiran pero nadie los repara y eso, en algún momento, puede desencadenar una verdadera tragedia. Por eso, pido, que se mantengan en alerta.

MARÍA PAULA ZUNZUNEGUI - DNI 23.086.237

Le robaron su gato y está desesperada

Me robaron a mi gato que se llama Tata y estoy desesperada. Esto ocurrió en Pompeya al lado del Puente Alsina. Él es como mi hermano, con quien comparto los mejores momentos de mi vida. Necesito recuperarlo con urgencia porque sospecho de alguien que lo puede tener pero como no hay pruebas no fui a la comisaría. En lo personal, pienso que me lo han hecho a propósito porque una vez tuve problemas con un par de personas que me habían usurpado la casa. Si alguien lo vio o puede aportar algún dato, por favor contáctenme por las redes sociales, sería una ayuda muy útil. Ofrezco una recompensa de 3 mil pesos a la persona que me lo devuelva. Gracias y por favor publiquen mi denuncia, sería de gran ayuda.

LILIANA GARCÍA - DNI 6.794.619

Grave denuncia contra universidad

Quiero denunciar a la Universidad Kennedy por irregularidades en la entrega de los títulos a los graduados. Existen muchísimos alumnos que llevan más de un año esperando, algunos recibidos en 2017. Encima la Universidad para los casos que se requiere con urgencia cobra un arancel de $ 9 mil, como fue mi caso, y llevan más de 6 meses de demora, siendo esto una estafa.

Pésima atención salvo honrosas excepciones y encima la gente encargada de remitir el trámite al Ministerio de Educación para certificar los títulos, en un actuar negligente, lo hizo mal en algunos casos hasta 5 o 6 veces, es decir que el ministerio les rebotó el pedido por no estar debidamente capacitados. Espero sea de su interés este caso y aguardo una respuesta inmediata por parte de esta institución educativa.

MARIANO DOMÍNGUEZ - DNI 33741149

Hartos de los robos

Somos un grupo de vecinos de Burzaco, Almirante Brown y ya no podemos salir de nuestras casas por la gran cantidad de robos y la violencia que hay. Ayer mismo en plena calle robaron y golpearon a una criatura y además sólo en el radio de cuatro cuadras tuvimos tres robos más en la misma tarde. Esto nunca se vio, tenemos que salir sin documentos y celulares por la inseguridad. No sabemos qué hacer cuando vemos una moto. Fuimos ante todas las autoridades competentes y no obtuvimos ningún resultado.

Esta situación nos tiene desesperados y angustiados. Es tierra de nadie, producto de una situación que se agrava cada vez más. Nos obligan a cortar la Avenida Hipolito Yrigoyen, que no lo queremos hacer pero nuestro pedido se tiene que oír. No pedimos algo de otro mundo, solo queremos más seguridad. Esperamos que mediante este comunicado alguien pueda prestarnos su oído para escuchar nuestro reclamo, que nos tiene preocupados desde hace meses. Tenemos una familia que cuidar y, verdaderamente, se hace difícil salir a la calle con todo esto.

JULIO GOLDAR - DNI 16.972.693

Tres postes están al caer

Por la presente, un grupo de vecinos se dirige a ustedes con la intención de visibilizar la problemática que tenemos desde hace nada más y nada menos hace siete meses. Como verán hay tres postes que están por caerse. Nunca nadie vino; hace tres días que estamos sin luz tampoco y tampoco apareció ninguna autoridad.

Esto es en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, barrio 9 de Enero. Hace mucho tiempo que venimos sufriendo, ya que en sectores aledaños residen niños y adultos mayores. Como no nos queda otra, a este transformador lo mantenemos nosotros. Algo que es sumamente peligroso porque muchas personas han perdido la vida por tratar de arreglarlo sin conocimientos previos.

MARÍA DEL CARMEN POSSE - DNI 18.278.770

Bronca contra colectiveros

Es una verdadera vergüenza que los colectiveros de las líneas 266 y 564 ramal 3, dejan pasar a sus “conocidos”, sus “amantes”, sus “novias”, sus “mujeres”, sin cobrarles. Y a alguien como yo, que me cuesta un montonazo pagarlo, me cobran de más. Necesitamos difundirlo para que esto no vuelva a pasar. Tiene que cambiar, todos tienen que pagar, la otra vez le dije a uno que el pasaje era para todos y me contestaron, muy maleducadamente, que ellos hacen lo que quieren. Que el problema no era mío y por poco me hace bajar del colectivo.

Sinceramente estoy cansada de tanta impunidad, de tener que lidiar con estos problemas que se me presentan día a día, porque uso mucho el transporte público y porque lo percibo con mis propios ojos. Alguien tiene que tomar alguna medida, ya sea con la línea o con los mismos conductores. Eso también es destrato y eso también es una falta de respeto para los verdaderos pasajeros que viajamos siempre. Espero que con esto pueda cambiar algo, agradezco a Crónica por la difusión de mi reclamo.

MERCEDES LABORDE - DNI 17.810.543

Relatos salvajes, a la vuelta de la esquina

Soy conductor de una línea de transporte público y quiero hacer una denuncia por un conductor agresivo (es la persona de gorrita que se aprecia en la imagen). Esto pasó en la localidad de Vicente López. Es terrible el malestar que hay en el ambiente, la gente vive agresiva, reacciona pésimo. Yo solamente le toqué bocina, se bajó del vehículo de manera muy prepotente, se acercó hacia mi colectivo y empezó a insultarme y a golpearme la puerta, para luego retirarse del lugar.

Es ilógico pensar que podés vivir un episodio de violencia sólo por “pedir paso” a través de un bocinazo. Esperemos que la sociedad cambie porque no se puede vivir así, ya que como este hay miles merodeando por la ciudad y el Gran Buenos Aires.

CRISTIAN OJEDA - DNI 94.861.487