Luján sigue siendo tierra de nadie

En esta oportunidad, me dirijo a ustedes para reclamar por la calle Roque de Lucca, entre Pérez y Monjardin, pleno barrio Champagnat, Luján, porque nunca fue asfaltada. Hace 65 años que es de tierra y cada vez que hay elecciones está entre las propuestas de todos los candidatos. Pero la realidad es que ya pasaron varias autoridades y nunca hicieron nada.

No tenemos cloacas, ni agua corriente y falta el asfalto sobre las calles mencionadas. Los días de lluvia, para nosotros, es un gran problema porque incluso hay una fábrica que desagota sobre nuestro sector y nos terminamos inundando. Pedimos que por favor hagan algo y los verdaderos responsables tomen cartas en el asunto.

Amando Bos - DNI 7.844.882

Bronca por la basura acumulada

Quiero visibilizar un reclamo que, como se vio reflejado en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, afectó a una gran cantidad de trabajadores, lo que no puede pasar por alto. Como verán en imagen, puede observarse la gran cantidad de basura que se acumuló en Suipacha y Lavalle, a 100 metros del emblemático obelisco. Si bien ya fue noticia, realmente siento impotencia porque nos perjudicó un 100%. Trabajo en una agencia de viajes ubicada en el segundo piso de ese lugar y le tuve que pedir a los clientes que no vengan. Un señor pisó una botella y casi se cae. Y gracias a nuestro encargado, que retiró las bolsas, pudimos ingresar. El olor fue nauseabundo. Que no vuelva a pasar.

Horacio Alifraco - DNI 21.141.676

Hogar de ancianos, en ¿malas condiciones?

Quiero denunciar a un hogar de ancianos en pésimas condiciones ubicado en Agustín Ferrari, partido de Merlo, sobre la calle 20 de junio, esquina Podestá. En ese lugar tienen a los abuelos en condiciones deplorables, sin ni siquiera las mínimas comodidades necesarias que requiere un ser humano. La cadena del baño se tira a baldazos de agua y el hogar esta invadido de cucarachas.

En líneas generales, no cumplen con las normas de higiene. Las cuidadoras tampoco disponen de guantes descartables ni alcohol en gel, pese a que tienen que cambiar pañales. Hay adultos mayores con neumonía que se los levanta a las 5 de la mañana y se los deja en el comedor helado, sin calefacción, hasta las 8 para que desayunen. Asimismo, juntan las sobras de las comidas y con eso se les hace una supuesta sopa. Es un horror, por favor. Espero que se haga algo.

Verónica Balbuena - DNI 25.436.254

Mal momento por su perrito perdido

El martes se perdió mi perro, que lo encontraron unas horas más tarde y lo llevaron a la zoonosis de Vicente López. Desde esa institución me contactaron para que lo vaya a retirar. Pero cuando fui, la señorita de la mesa de entradas me respondió que mi mascota estaba allí pero que no me la podían dar porque se había ido el encargado. Yo le dije que me lo dejara ver pero se opuso y me recomendó ir al día siguiente así que el miércoles a las 9 de la mañana me presenté en el lugar. Sin embargo, cuando volví a consultar, me dijeron que no estaba.

Ante mi desesperación empecé a levantar la voz y salió un señor de atrás que me hizo pasar a la oficina y me explicó que él era el director. Lo único que me dijo fue “se les habrá escapado a los cuidadores”. En fin, no me dio ninguna solución. Yo estoy muy triste, sin mi perro, que tiene dos años. A mis 75, él es de suma importancia en mi vida, es mi compañía, mi mascota. Al que le gusta los animales se puede dar cuenta lo que es tener uno al lado. No sé cómo manejarme de ahora en más, habiendo tanta mentira me sacan de quicio.

Juan Carlos Carambia - DNI 8.244.807

La tracción a sangre, un drama

Hace unos días me enteré por Facebook que había un caballo desplomado en la calle, cerca de José C Paz y no dudé en comunicarme con los vecinos y varias ONG. A través del llamado, el centro de rescate y rehabilitación de equinos CRRE fue a buscar al animal para intentar ayudarlo pero el dueño ya se lo había llevado. Quiero hacer esto publico para que se tome conciencia que debe prohibirse la tracción a sangre.

Y busco que de una vez por todas la sociedad se involucre un poco más en la protección de los animales. Que si bien algo denuncien para que la policía acuda, porque en este caso los vecinos llamaron y los efectivos nunca llegaron.

Brenda Loiero - DNI 34.602.037

La palabra de un jubilado

Querido Crónica, hace 12 años que me ayudan a exteriorizar mis opiniones, siempre desde la trinchera. En esta ocasión, quiero plantear que para estas elecciones es indispensable apoyar a un candidato ajeno a este gobierno, aunque no se esté totalmente de acuerdo. Porque la unidad puede sacar el país adelante y terminar con estas medidas salvajes que hunden a los trabajadores y sólo benefician a las clases altas.

Hay que tener en claro algo: gane quien gane, el daño ya está hecho y se va a encontrar con un grave problema. Sin embargo, lo mejor para el bien de la Argentina sería que el oficialismo no reelija ya que desde el comienzo de su mandato tiene los mismos principios que Carlos Saúl Menem. En la actualidad, los jubilados, es decir sus padres o sus abuelos, estamos pasando por un momento complicado. La plata no alcanza ni para los remedios y está todo cada vez más caro. Espero que se tome conciencia a la hora de ir a las urnas.

Edmundo Mayorga - DNI 6.151.322

Inseguridad en las afueras de la estación

En las afueras de la terminal de ómnibus de Retiro la inseguridad es cada vez más grande. Todos los fines de semana me tomo el colectivo para trabajar y veo cómo la policía de la Ciudad tiene que luchar y arriesgar su vida contra los amantes de lo ajeno, que al ser atrapandos por robar un celular entran y salen como si nada.

Si bien no cuestiono los trabajos de los efectivos, que aprovecho para felicitarlos porque hacen una excelente labor, quiero a mi país y aquí quiero sentirme protegido. No sólo yo, sino todas esas mamás con nenes o bebés recién nacidos que quieren viajar en paz pero que tienen que sufrir por culpa de los mal paridos. Basta de robarle a los laburantes, he dicho.

Claudio Paz - DNI 13.897.433