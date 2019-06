HERNÁN DOMÍNGUEZ - DNI 21.763.916

Buscan solución para perros abandonados

A través de este comunicado quiero dejar asentada una denuncia que espero se visibilice y llegue a las diferentes protectoras de animales, como así también a las respectivas autoridades. Hace casi dos años que en Ayacucho y Vidal, en la localidad de San Martín, hay unos perros abandonados (que se pueden apreciar en la imagen), los cuales son alimentados por detrás de las rejas por los transeúntes. Nadie se hace responsable de ellos, quienes carecen de cariño y afecto. Pasan días y noches encerrados, con el frío, con el viento, con la lluvia, a la deriva. Por eso, busco con esta solicitada que alguien los pueda sacar de esa terrible situación y que por fin puedan tener un hogar como corresponde.

VERÓNICA MENDOZA - DNI 28.141.381

Bronca por retrasos en el pago de sueldos

La siguiente denuncia está destinada a los directivos de la línea 12 -que va de Barracas hasta Palermo porque desde el mes pasado los trabajadores no están cobrando su sueldo en tiempo y forma. Hace unos días los choferes pensaron en dejar de manejar las unidades para ser escuchados, pero los amenazaron con dejarlos sin trabajo. Sin embargo no pudieron hacer nada porque las salidas laborales actuales son escasas.

Yo soy la esposa de uno de los conductores y lo vivo en carne propia. Solo le dan mil pesos por semana. Son muchas las familias que dependen de esto y necesitamos una solución urgente. En lo personal, fui a reclamar pero no me dijeron nada, e incluso me cerraron la puerta en la cara.

NOELIA ORTEGA DNI 36.286.748

Viven en el medio del barro

Soy del Barrio San José de Almirante Brown y en General Aráoz de Lamadrid entre Benteveo y El Picaflor nunca vinieron a mejorar la calle. Ni siquiera bajaron las piedras para construir un camino. Estamos pagando como avenida, además de barrido y limpieza, y vivimos en el medio del barro. Ni zanja tenemos.

Son sólo dos cuadras nomás, no les costaba nada hacer algo mejor. No pedimos asfalto pero aunque sea que nos tiren un poco de piedras y brea para que la calle se afirme. Por otro lado, en la cuadra tenemos una sola luz, lo que genera una gran inseguridad entre todos ya que si salimos de noche no hay mucha visión.

Necesitamos una respuesta ya porque cuando hay una emergencia o se requiere una ambulancia, los vehículos utilitarios no pueden entrar producto de los grandes pozos y el barro que se forma en el lugar.

MARTÍN EZEQUIEL AGÜERO DNI 33.221.471

Con cada lluvia, la misma historia

Soy de Monte Chingolo, Lanús, y quiero comentar que muchos vecinos tenemos severos problemas de inundación cada vez que llueve. No sólo calles rebalsadas sino que cuando esto sucede flota la basura y todo se transforma en un foco infeccioso. Además, el agua brota de las napas y se inundan nuestras casas, del barrio Santa María. Yo vivo en Bueras entre Yapeyú y Coronel Lynch. Pero a este problema lo sufrimos 15 manzanas. Ya hemos pedido a las autoridades correspondientes que hagan algo pero todavía no han oído nuestros reclamos.

Incluso, algunos han ido hasta la Casa Rosada a pedir explicaciones al gobierno nacional, pero no pasó nada. En este lugar, cada vez que llueve, los chicos faltan a clases porque no pueden pasar. Es tan así que si el Servicio Meteorológico dice que hay tormenta, todo se vuelve un problema. Sobre todo para la gente que todos los días se levanta para ir a laburar y que tiene que hacer algunas cuadras para tomarse el colectivo. El mismo tema sufren los vehículos, que producto de la inmensidad de agua que se acumula no pueden pasar o se quedan estancados.

JOEFINA VIOLA - DNI 14.774.966

Cráter de 80 centímetros de profundidad

Vivo en Rafael Calzada y seguimos sin respuestas. Estamos viviendo como animales, las fotos hablan por sí solas y dan ganas de llorar. De tanta agua que hay donde debería haber pavimento, no se puede cruzar. Yo misma he presentado una gran cantidad de reclamos que se han acumulado pero nadie se hizo cargo.

Lo único que pedimos es que tapen ese cráter, que nos solucionen el problema. Tampoco tenemos luces en las calles y de las autoridades, nadie se hizo cargo. Un año sin soluciones.

Esto ocurre sobre la calle 20 de Septiembre, donde el protagonista es un agujero de 80 centímetros de profundidad que pasa inadvertido pero que puede dañar autos, motos y bicicletas.

MIGUEL ÁNGEL MORALES - DNI 12.179.594

Vivos de siempre que no dan tickets

Vivo en José C. Paz y he comprobado que por esta zona, más precisamente en mi barrio, donde suelo hacer los mandados, hay algunas panaderías, carnicerías, bazares y otro tipo de comercios que no entregan los tickets cuando uno realiza una compra. ¿Cómo puede seguir pasando? ¿Esto se debe a que no están en regla?

Solicito que se publique mi reclamo porque yo tengo que pagar anualmente mis impuestos y cumplir con todo lo que se me requiere como cualquier ciudadano. Entonces, quiero saber: ¿quién es el responsable de esta falencia? Ya he concurrido en reiteradas oportunidades a diversos locales comerciales y no me han dado el ticket de compra, por lo que exijo que se realice más control por parte de las autoridades encargadas de fiscalizar esto, ya que son cada vez más quienes no están cumpliendo. Agradezco la difusión.

ARNOLDO ANTONIO FORNERIS - DNI 5.527.142

Chocaron y voltearon poste de luz

Hace unos días, más precisamente el domingo 9 de junio entre las 21.30 y las 22, cinco jóvenes que circulaban en un automóvil oscuro por Bruselas, esquina Arribeños, La Matanza, colisionaron contra un poste de luz ubicado en ese mismo lugar, que quedó destruido y con los cables afuera, un peligro para todos los vecinos.

Luego del accidente, los implicados se retiraron (todo quedó registrado en una cámara de seguridad). Pero la iluminaria, que quedó en muy mal estado, nunca fue reparada. Llamé varias veces para que vengan a solucionar este problema y no hubo respuestas. Exijo que la arreglen cuanto antes.