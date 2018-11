Gente humilde pide no ser desalojada

Junto a un grupo de vecinos residimos en el barrio El Talita de González Catán. Somos gente muy humilde y en lugar funciona un merendero y un comedor que permite alimentar a muchos chicos. Nos encontramos en unos terrenos que son fiscales y del que nos quieren sacar. Según nos comentaron, quieren venir a desalojarnos con la policía y la Gendarmería.

Tenemos miedo y queremos ser escuchados. Nuestra situación es apremiante, ya que no tenemos un lugar físico y pese a elevar ciento de pedidos nadie escuchó los reclamos. Le pedimos a las autoridades que le encuentren solución a un problema que involucra a mucha gente humilde.