Cuidado con quienes bañan perritos

Llevé a mi perra de raza caniche toy a una veterinaria ubicada en Chile al 1800, casi esquina Entre Ríos, en la zona de Congreso. Tenía turno para que la bañaran y le cortaran el pelo.

El problema es que cuando la fui a buscar tenía los ojos irritados y casi no los abría, le pregunté al veterinario si había pasado algo y me dijo que no.

Cuando llegué a mi casa, vimos con mi hijo que tenía la zona muy colorada, entonces la llevamos a una clínica ubicada en Boedo, donde confirmaron que tenía una úlcera. Cuando volví a la veterinaria a pedir explicaciones, el hombre, que la había atendido, me dijo que la secó con la turbina que ellos usan, que es más grande que el tamaño de mi perra. Y se justificó diciendo que no se quedaba quieta.

Es una vergüenza lo que hizo y peor aún es la respuesta que me dio. ¿Cómo va a hacer algo así?

¿Será que quiere sumar más perros y por eso los quiere secar rápido? No entiendo por qué hizo esto, ahora tengo que realizarse un tratamiento por 15 días para curarla.

MARCELA ONETTO DNI 16.386.277

Escobar: vecinos denuncian poca seguridad

En nombre de todos los vecinos de la zona, queremos denunciar las situaciones de violencia e inseguridad que estamos viviendo. Esto ocurre en el Barrio Cerro Rico 1 ubicado en Escobar, donde somos víctimas de robos y usurpaciones. Los hechos delictivos ocurren a mano armada o mediante entraderas.

Además, en una oportunidad los delincuentes estuvieron cinco horas dentro de una casa con una familia. Las denuncias están hechas en la fiscalía pero no cambia nada. La empresa desarrolladora vendió los lotes en un barrio semicerrado con vigilancia, pero parece que hemos caído en una mentira, porque cuando fuimos al municipio nos dijeron que es un barrio abierto y que las parcelas no están habilitadas. Por otra lado, hace unos días Edenor nos cortó la luz por falta de pago y tampoco tenemos gas. Hace seis meses que nos cobran impuestos y no tenemos ni luz ni alumbrado ni barrido ni limpieza.

Realmente es todo muy extraño lo que nos está pasando, nos sentimos estafados. Son 309 lotes. Nos

vendieron barrio semicerrado, cerco perimetral, seguridad, luz, gas, asfalto, única entrada

y salida, pero nada de eso es verdad.

DIEGO MILANESE DNI 25.705.355

Enorme y peligroso pozo en Lomas de Zamora

Yo vivo en el Barrio 2 de Abril del partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde hay un pozo de gran tamaño que hizo personal de la Municipalidad hace dos años y nunca más fue reparado. Lo peor de todo es que la gente tira basura de todo tipo y hay una plaza en las cercanías, donde van los chicos a jugar.

Esto es un peligro que se está transformando en un foco de infección. Los propios vecinos decidimos limpiar pero al rato vienen otros y tiran más residuos. No podemos seguir viviendo de esta manera. Los olores son nauseabundos.

BLANCA MARÍA SÁNCHEZ PANIAGUA DNI 94.770.970

El reclamo llega de González Catán

El servicio que ofrece Edenor nunca mejoró a pesar de que implementaron los aumentos con el objetivo de maximizar esto. Los postes están en un estado deplorable y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Yo soy de González Catán y en la tormenta del 22 de diciembre un poste no se cayó de milagro. Puede eletrocutar a alguien y ocasionar una tragedia. Esto no sucede sólo cuando llueve, sino ante la llegada de un mínimo viento.

Realmente es un peligro, hace casi dos meses que esto está así. Hicimos el reclamo, pero vinieron, miraron, pusieron una cinta de peligro y se fueron.

No volvieron más. ¿Están esperando que ocurra una desgracia? Espero que alguien allegado a la empresa lea esto porque nos hemos cansado de realizar reclamos y no obtener una respuesta.

JUAN VIVAS DNI 22.492.905

Cuando viajar es una pesadilla

Soy pasajera de la línea costera 338 correspondiente a la empresa Talp S.A. Su recorrido es desde La Plata a San Isidro, por lo cual su trayecto es extenso. Ningún coche tiene aire acondicionado.

En mi caso personal, no tengo muchas opciones, ya que lo tengo que tomar desde Hurlingham a San

Isidro y el viaje es infernal. Estos días hizo mucho calor y fue una pesadilla realmente. Es algo inhumano tanto para el chofer que está trabajando como para los pasajeros.

He hablado con los conductores y me dicen que lo han reclamado a su sindicato, pero que no les dan

una solución. Ojalá el caso tome mayor difusión y se solucione.

BEATRIZ SUSANA ROMANO DNI 14.184.008

Bernal: quejas por falta de luz

El pasado 16 de diciembre se prendió fuego un generador de Edesur en la calle 9 de Julio y Lavalle, en Bernal, por lo cual todos los vecinos estamos sin luz.

Supuestamente, las cuadrillas cambiaron los cables pero cada dos o tres días vuelve a pasar lo mismo y nos quedamos 10 o 12 horas sin servicio de energía eléctrica.

Además, esto provoca un peligro de incendio constante tanto para los domicilios como para la gente. El generador sigue haciendo chispazos. Es decir, nunca lo solucionaron y necesitamos que lo hagan lo más rápido posible. No podemos seguir viviendo sin luz, con estas temperaturas.

ESTER GÓMEZ DNI 12.791.214

Atención con el poste de luz en Temperley

Mi reclamo tiene que ver con un poste que entiendo que se pudrió y está a punto de caerse, en la calle Eva Perón 1495, esquina Lautaro, en Temperley, en la puerta de la agencia de autos en la cual trabajo.

El palo está quebrado y todos los cables están colgando, por lo que pasan los camiones por la calle y lo arrastran. Esto hará que un día se termine de caer y ocasione una tragedia. Los cables son de Telecentro, pero llamé y me tuvieron una hora y media en el teléfono y no me dieron una solución.

Entiendo que no me corresponde realizar tantos reclamos, pero lo veo necesario para que lo arreglen lo más pronto posible. Esto puede empeorar notablemente y me gustaría que alguien tome cartas en el asunto antes de que pase lo peor.

ESTANISLAO JULIO KISIELUS DNI 7.373.791

Más que vacaciones, un calvario

Compré un paquete para una semana de vacaciones en Villa Gesell por la empresa Carlos Sansot Viajes, pero tuvimos una pésima experiencia. Ayer teníamos que salir en micro para Buenos Aires a las 10 de la mañana, pero nos cambiaron el horario en varias oportunidades y nos tuvieron varias horas en una parada de ómnibus, que tenía cinco columnas y nada más. Éramos 30 pasajeros, entre los cuales había bebés y niños.

Todos estábamos al rayo del sol, sin saber qué iba a pasar con nosotros. El horario original era a las 10, después nos avisaron que se retrasaba para las 11, pero en el hotel, contratado en el mismo paquete, nos hicieron dejar la habitación a las 9.

Lo cierto es que a las 11 tampoco salió y estuvimos toda la tarde a la deriva, con los bolsos. Una pasajera se comunicó con el dueño de la empresa, quien le contestó muy mal, le dijo que lo que estaba pasando “no era para tanto” y le cortó la llamada.

Desde la compañía nos dieron un montón de versiones: que se había roto el micro, que lo habían parado en la ruta, que estaban retrasados... Fue una horrible experiencia.

GIMENA GENOVESE DNI 37.280.651