La Boca: queja de un vecino por las vallas que deja la policía

Como vecino del barrio porteño de La Boca, sufro la obstrucción que generan las vallas que deja la policía al término de cada partido que se juega en La Bombonera. Yo tengo un nene discapacitado y siempre debo bajar a la calle para poder pasar con el carrito, ya que las veredas están colapsadas en su totalidad. Llamé innumerables veces al 147 pero nunca me dieron una solución.

Además, esto ocurre en las cercanías a los colegios y es un peligro también para los chicos. Necesitamos que la sociedad tenga en cuenta los derechos de las personas discapacitadas, que se acuerden que ellos también necesitan su espacio para circular y no pueden andar salteando obstáculos con un carrito o una silla de ruedas.

La accesibilidad siempre fue un problema para nosotros, pero este problema no me permite ni siquiera salir o regresar a mi casa con normalidad. MARCOS GRACES - DNI 27.382.749

Calles destrozadas y basura por todos lados

En Villa Albertina, Lomas de Zamora, pagamos los impuestos como ocurre en todos los municipios, pero la diferencia es que aquí no vemos avances. Al contrario, cada día que pasa observamos que la basura que se acumula es mayor y las calles, de tierra, están cada vez más destrozadas. Nosotros hacemos malabares para circular, pero cuando llueve se hace intransitable.

Tenemos miedo de que en algún momento no pueda entrar ni una ambulancia y quedemos aislados. Esto se suma a la basura que deja la gente y que puede atraer a los roedores, por lo cual también estamos expuestos a contagiarnos alguna enfermedad. Son muchos los problemas que tenemos los vecinos de Villa Albertina, pero que nadie parece percibir. JUAN CARLOS UWALTON - DNI 13.293.490

Ciudadela: preocupa la falta de luces

En Ciudadela, los vecinos vivimos con mucho miedo debido a la falta de iluminación que hay en la zona, sobre todo en la calle Comesaña. De noche no hay luminarias, o si hay, no funcionan. Esto significa que no podemos salir ni siquiera a sacar la basura porque no sabemos qué nos puede pasar y ni pensar si tenemos que regresar tarde... Yo salgo a trabajar muy temprano y está realmente muy oscuro.

Necesitamos que el Municipio mire también para este lado, donde hay vecinos que pagan los impuestos como corresponde. No estamos pidiendo maravillas, es algo simplemente como la iluminación de calle, un servicio básico. Hasta ahora, nadie ha hecho nada al respecto. Necesitamos una solución en lo inmediato antes de que la situación sea peor. Los vecinos queremos salir tranquilos a la calle. JOSÉ M. FUENTES DNI 18.471.284

¡Quiere estar junto a su hijo!

El pasado 1° de abril mi hijo fue retirado por su padre y, en teoría, a los dos días tenía que regresar conmigo. Sin embargo, nunca más me lo trajo y desde aquella fecha que no lo veo. Nosotros somos de Tortuguitas, el nene tiene nueve años y hace seis que yo me había separado de mi ex pareja.

Estoy realmente desesperada y ya no sé qué más hacer para encontrar a mi nene. El caso está en manos de la UFI N° 18 de San Martín. El padre, que nunca pasó una cuota alimentaria, no tiene una vivienda fija por lo cual tampoco sé por dónde buscarlo; siempre me decía que no tenía celular y me llamaba desde un locutorio. Su familia no sabe nada, o al menos, no me lo dijo.

Lo último que supe fue que vivía en Garín pero la señora de la casa me dijo que pagó el alquiler y se fue. Según me comentaron de la escuela, el padre se presentó para pedir el pase porque en Tigre le habían dado una vacante, pero como él no estaba autorizado, no le dieron nada y ahora mi hijo no está yendo a ningún colegio. Me preocupa también que el nene no se llevaba bien con la mujer de su papá, decía que lo trataba mal. Entonces eso me genera más miedo todavía. Necesito recuperar a mi hijo. SOLEDAD MARTINA DNI 29.028.216

González Catán: llueve y todo se inunda

Hace más de 20 años que en González Catán debemos soportar las inundaciones cada vez que llueve. Esto ocurre a cinco cuadras de la estación y a una de la Ruta 21, específicamente en Simón Pérez y Pacheco. Los vecinos estamos desamparados, solos, sin recibir la ayuda de la Municipalidad.

Ya estamos cansados de vivir de esta manera y de tener que tomar los recaudos necesarios ante cada lluvia. No es algo que tendría que pasar. Pero aquí ocurre desde hace mucho tiempo y nosotros no podemos ni salir a la calle o regresar a nuestras casas.

Es un gran problema que nadie parece querer resolver. Además, el agua que se acumula en la vía pública no es precisamente de lo más limpia, sino todo lo contrario. No sabemos qué infección nos podemos agarrar. CARLOS ALBERTO BARRIOS - DNI 7.792.279

Malos olores: denuncia a una empresa

Hemos denunciado en reiteradas oportunidades a una empresa de camiones cisterna ubicada en Villa Libertad, partido de San Martín, exactamente en avenida Perón al 5600.

El motivo es por qué los vecinos tenemos que padecer fuertes olores productos de los líquidos y desechos industriales que arrojan a las cloacas y que generan náuseas y fuertes dolores de cabeza. El lugar fue clausurado y pensamos que se había terminado nuestro problema. Pero a los pocos días abrió nuevamente y ahora arrojan mayor cantidad de residuos industrales. Ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir.

Los vecinos la estamos pasando muy mal, esta situación nos provoca problemas de salud de los que nadie de la empresa se hará cargo si nos pasa algo. No entendemos si fue clausurado, por qué volvió a abrir, si los motivos son los mismos y ahora la situación es mucho peor. Decidimos hacerlo público porque ya no encontramos el camino para llegar a la solución que queremos. Aquí hay muchos chicos y personas mayores que no pueden seguir soportando esta situación que se ha tornado insostenible. CHRISTIAN PABLO MAININI - DNI 21.142.154

Desde Laferrere buscan respuestas

Desde noviembre del año pasado que hicimos un reclamo y aún nadie se acercó a darnos una solución. Nosotros vivimos en Laferrere, en la calle Ipela al 2100, y en septiembre construimos un garaje pero necesitamos que la empresa Telefónica traslade el poste que está en la puerta.

Me comuniqué en reiteradas oportunidades y no obtengo una respuesta. El espacio está inutilizado desde aquel entonces debido a que nadie vino a correrlo o quitarlo de la puerta de mi casa. Por ello es que recurro a ustedes, para ver si de esta manera obtengo la solución que vengo buscando hace seis meses. Necesitamos ser escuchados porque nos cansamos de llamar y llamar para que sigan ignorando. SILVINA LAUER - DNI 31.387.410