Los vecinos de Bernal Oeste nos acostumbramos a vivir entre la basura. Es una vergüenza, pero nadie atiende nuestros reclamos y el olor es cada vez más fuerte. Nos preocupa, porque con las altas temperaturas la situación se torna cada vez más complicada y aquí vivimos muchas familias, con niños. Esto sucede en la calle Pilcomayo entre 164 y 163 bis. Estamos tapados de basura y, a pesar de que no tenemos otra opción, vamos a pasar las fiestas de esta manera. Necesitamos que nos escuchen y que se acuerden de nosotros, no son condiciones dignas para vivir.Nosotros vivimos en la calle Batalla de Maipú, en Glew, que es la primera paralela a la ruta 210. Nuestro problema es que no está asfaltada y los autos pasan a toda velocidad, levantando tierra por todos lados. Llenan las casas de mugre ,y además, no se puede respirar. Yo tengo un bebé de apenas dos meses y tengo que tener todas las ventanas cerradas. Igualmente, a pesar de tomar estas precauciones, me sigue entrando polvo. Todos los vecinos estamos con alergias o problemas respiratorios. ¿Y quién se hace cargo de nosotros? Absolutamente nadie. Es una vergüenza que nadie tenga control sobre esto. En primer lugar, no queremos seguir viviendo en una calle de tierra en el Siglo XXI, pero como vemos que esto no va a cambiar ya que sólo escuchamos promesas, exigimos al menos que alguien haga algo para evitar que esto siga ocurriendo, por mí, por mi familia y por todos los vecinos, porque aspiramos tierra las 24 horas del día.Tengo dos columnas de Edenor con cables de alta tensión en el terreno de mi casa hace varios días. Esto ocurre en la calle Río Cuarto al 2500, en el Barrio El Porvenir de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. Esta situación hace que estemos sin luz. Estoy cansada de reclamar a la empresa y no pasa nada, solamente vino un patrullero en la semana y puso una cinta de peligro, pero la situación sigue igual. El panorama empeoró con la tormenta del jueves pasado y nos preocupa realmente, porque nadie nos escucha. Entiendo que las columnas se quebraron y por eso se cayeron, y está por pasar lo mismo con otras dos que están en la esquina. Sabemos que esto pudo ser una tragedia, pero tenemos miedo porque, de seguir con esta situación, puede ocurrir cualquier cosa.Desde el pasado 8 de diciembre que los vecinos del barrio Pico de Oro de Florencio Varela estamos sufriendo la falta de agua. Estamos desesperados, porque todos estos días hizo muchísimo calor, estamos a pocas horas de las fiestas y realmente ya no sabemos qué hacer. En algunos sectores no tenemos ni una gota. Todos los días efectuamos las quejas a AySA pero no pasa nada, sólo recibimos números de reclamo. Es mucha gente la que vive en esta zona, hay niños, personas mayores, que no pueden estar expuestos a este calor sin agua. Es muy preocupante. No sabemos cómo vamos a pasar las fiestas ni cómo soportaremos las altas temperaturas que se están registrando. Esperemos que al menos tengan algo de piedad, porque los que nos atienden por teléfono van a pasar una linda Nochebuena, nosotros no.Recurro a ustedes porque siempre se hacen eco de las inquietudes de la gente. El 18 de diciembre llevé a mi nieto al Parque Rivadavia y, después de un rato de estar en el lugar, me pidió agua, por lo cual empezamos a buscar los tradicionales bebedores que hay en las plazas. Pero, para nuestra sorpresa, encontramos uno solo y que no funcionaba. Buscamos a alguien responsable y nos dice que sólo había una canilla cerca de la calle Rosario. ¿Puede ser posible que esto ocurra en semejante parque? Supuse que iba a ser fácil hallar un bebedero, es algo tradicional y muy común en los espacios verdes, pero parece que esta ciudad es la excepción.El pasado 11 de septiembre el personal de Edesur abrió este pozo en Lomas de Zamora, sobre la calle Juan Ignacio Gorriti 2, y hasta la fecha no sólo no fue solucionado el problema, sino que sigue en las mismas condiciones. Es decir, es una obra que está abandonada hace ya casi cuatro meses. Esto es un peligro para los transeúntes y es algo que no puede permanecer tanto tiempo de esta manera. Este trabajo entiendo que debe terminarse, pero ya estamos llegando a 2018 y sigue todo igual. Queremos que lo solucionen. ¿Cuánto más tendremos que esperar?Las condiciones del barrio La Pradera de Alejandro Korn realmente son deplorables. Las calles son intransitables, no hay asfalto, no hay cloacas y lo peor es que sólo hay una luz en la vía pública. Esto significa que estamos a la buena de Dios, en todo sentido, porque nos sentimos abandonados por las autoridades. Me gustaría que aquellos que llegaron al poder gracias al voto de la gente puedan acercarse a ver la situación con la que vivimos día a día. Estamos obligados a buscar la manera de manejarnos con escasa iluminación y estar atentos a no ser víctimas de la inseguridad, a perder el dinero que ganamos con nuestro trabajo. Además, hace dos semanas que no sabemos qué ocurre con los recolectores de residuos. No vivimos en un country, pero entendemos que merecemos la misma atención. No podemos vivir de esta manera. Hicimos muchos reclamos, pero sentimos que estamos cada vez más solos y necesitamos ayuda. MACARENA ROMERO DNI 19.454.367En el último año, apenas pude ver cuatro veces a mis tres hijos. Estoy muy preocupado, porque hice todo lo que tenía que hacer y no logro resolverlo. No encuentro el camino por el lado de la justicia, porque los abogados, que no saben más qué hacer, dicen que es un tema complicado. Las denuncias que hago nunca llegan a nada o se pierden los expedientes, casualmente. La madre no quiere que tenga vínculo con el nene y me llegan órdenes de restricción por episodios de violencia que son de otra persona. Ella es la violenta, por eso me separé hace tres años, he sufrido mucho maltrato. Además, me enteré por una de mis nenas que la mamá le dijo que yo había querido matar a su abuelo, es una locura lo que está pasando. El primer año, después de la separación, los veía cuando ella quería y en su departamento. Después se mudaron y nunca me dijeron dónde. No los podía ver. Y este año, que había un régimen de visitas, cuando me tocaba estar con ellos, la madre me decía que se habían enfermado. Hasta me llamaba diciendo que estaban internados. Yo estoy con mi mujer hace dos años y apenas la vieron una vez y diez minutos. Realmente no sé qué más hacer, estoy desesperado.