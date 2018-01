Una "laguna" que atenta contra la salud

Recurrimos a Crónica para hacer visible una situación insostenible para nosotros. Somos un grupo de vecinos de Mar del Tuyú que sufrimos a diario el pésimo estado de la calle 1 entre 84 y 85, donde se ha formado una “laguna artificial”. Este problema se suma a las altas temperaturas que hacen que se genere un caldo de cultivo, por lo que estamos en constante riesgo de contagiarnos enfermedades. Tememos también por la presencia del mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya. Además, este panorama impide el ingreso de los bomberos, de la Policía o de una ambulancia frente a una emergencia. El problema es que en esta zona viven muchas familias con niños y personas mayores y es un peligro para ellos estar en contacto con esa especie de “laguna” que se formó y por la que las autoridades no hacen nada. Realmente, no sabemos más qué hacer porque no recibimos una respuesta por parte de la Municipalidad. Nos sentimos abandonados por ellos, a pesar de que pagamos los impuestos todos los meses. RODRIGO BARONI

Los congresales y "la estafa moral y material" de fines del año pasado

Para el que suscribe, el año 2017 no fue uno más en la lucha constante entre el bien y el mal. Ganó el mal. Lo que pasó esos días en ese nido de congresales se resume en una sola palabra: “Traición”, que está ligada a la obsecuencia y al dinero. Mientras escribo, pienso en mi camioneta, con la que hago fletes por razones obvias, a pesar de tener aportado 27 años de marino mercante régimen especial. Siento que necesitamos muchísimos años más de trabajo para no cobrar la mínima jubilación, que no alcanza para vivir. Sin embargo, los congresales y ñoquis se llevan algo más de 180.000 pesos y los jueces cobran una suma de 362.000. Y encima, se golpean el pecho. ¿Cómo se puede entender? Si la oposición no fuese tan tibia, si la CGT no nos hubiese traicionado, esta estafa moral y material no se hubiese consumado. El ciudadano común no deja de pensar “total, a mí no me tocó”. Es todo muy mediocre, muy triste, todo muy trucho. Y nadie va a tener el castigo que se merece, porque así parece que funciona este sistema al que nos hemos todos acostumbrado a vivir.

EDMUNDO JUSTO MAYORGA

Bronca por una calle que se convirtió en foco de infección

La calle Olivera, que divide Glew de Guernica, es el escenario de un desfile de roedores y de todo tipo de bichos. Además, allí hay una zanja inundada y repleta de basura. Cuando vamos al Municipio a pedir que por favor limpien y recorten los pastizales, es como que se nos ríen en la cara. Queremos que nos escuchen. Estamos viviendo en un verdadero foco de infección y todos ignoran nuestro pedido. No sabemos más qué hacer, nos cansamos de reclamar. No podemos seguir viviendo de esta manera, porque nos vamos a contagiar alguna enfermedad y nadie se va a hacer cargo.

STELLA MARIS TAURIZANO

Más de un mes sin agua ni soluciones

Los vecinos de la calle 830 entre 880 y 878 de Villa La Florida, en Quilmes Oeste, estuvimos más de un mes sin agua. Si bien recién ayer nos dieron servicio nuevamente, tuvimos que hacer numerosos reclamos y advertirle a AySA que los íbamos a denunciar. Sólo ante esa advertencia, se acercaron a reparar un caño que estaba tapado. Mientras tanto, nos habían dicho que había un problema general, que no había solución a corto plazo. Estuvimos desde el 6 de diciembre sin agua, comprando bidones de seis litros, que costaban 50 pesos, y los usábamos hasta para ir al baño. Pasamos las fiestas y soportamos las altas temperaturas de las últimas semanas. Tenemos bronca porque sólo se trataba de un caño tapado que pudieron arreglar antes.

LUCIANA KARINA GÓMEZ

Jubilado contra el aumento de tarifas

Soy jubilado, cobro la mínima y arranqué el 2018 con la sorpresa de que tengo que pagar el doble de impuestos. Necesitaría la explicación de las autoridades de Lanús para saber cuáles fueron sus cálculos para realizar semejante aumento. Los jubilados nos preguntamos cómo vamos a hacer para pagar lo que nos corresponde. ¿Acaso vamos a tener que dejar de comer? El año pasado aboné 247 pesos y ahora la suma es de 501. Entiendo que los aumentos sean necesarios porque nosotros también exigimos mejoras, pero sé también que debe ser proporcional a nuestro sueldo y esto es algo que no pasa en este país.

ANTONIO INDELICATO

Con cortes de luz por caída de un poste

Desde el día de Navidad sufro problemas con la luz y, por tal motivo, tuve que desconectar varios electrodomésticos de mi casa para evitar que se quemen. Esto ocurre en la calle Alberti al 400 en Ituzaingó Norte, a causa de un poste que se cayó que obstruye la bajada del suministro eléctrico. Hice los reclamos correspondientes a Edenor y a Telecentro, pero no obtuve respuesta ni nadie se acercó a solucionarlo. De una empresa me derivan a la otra. Me transfieren a la oficina técnica y nadie me atiende. Ya han pasado tres semanas desde que pasó esto y todo sigue igual. Necesito una respuesta lo antes posible.

CARLOS ALBERTO GARCÍA

A la espera de una medicación vital

Tengo esclerosis múltiple y estoy desesperada porque mi obra social me niega la medicación hace dos meses. Desde noviembre del año pasado, no estoy recibiendo el tratamiento para mi enfermedad y, de esta manera, corro riesgo de comenzar un nuevo brote. Me ha cansado de reclamar, pero nadie me da una respuesta. Además, tampoco son claros a la hora de referirse a la droguería con la que trabajan, porque a mí me enviaban medicamentos de una empresa, pero la obra social me dice que está vinculada con otra. No me queda nada claro, realmente. Cansada de no tener una respuesta, llamé a la oficina central para pedir una explicación de lo que está ocurriendo con mi medicación, pero me dijeron que está pendiente desde noviembre y luego, cuando consulté los motivos, me cortaron la comunicación. Yo hice el pedido a través de la sucursal de Mar del Plata. Por eso, acudo a ustedes con esta denuncia y confío en recibir una pronta solución.

ANALÍA INÉS DONDERO

Viven con miedo de que les roben

Somos un grupo de vecinos de la calle Mariano Moreno, entre Chubut y Caviglia, en Wilde, que estamos cansados de vivir con miedo a ser víctimas de algún hecho de inseguridad. En el último tiempo sufrimos muchos problemas de esta índole. En mi casa entraron dos veces. Hace una semana, le tocó a mi vecina y hasta la agredieron físicamente. Eran las dos de la tarde, fue a plena luz del día. Casi la matan. Los delincuentes caminan por la calle armados, ya se hicieron dueños de la zona. La estamos pasando realmente muy mal y no podemos seguir viviendo así. Es un barrio de gente mayor y en cualquier momento va a ocurrir una tragedia, si no toman una medida al respecto. Vivimos a una cuadra de la avenida Mitre pero estamos con mucho miedo. Nadie nos da garantías de seguridad.

NADIA SANT ANTONIO

