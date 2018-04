Luis Guillón: aseguran que pagan los impuestos y nadie hace nada

Los vecinos de Luis Guillón estamos cansados de pagar los impuestos y no recibir los servicios correspondientes. Esto quiere decir que no podemos salir de nuestras casas cuando llueve porque la calle se transforma en un camino totalmente intransitable. Son de tierra y, con un poco de agua, se convierten en una gran superficie resbaladiza producto del barro. Esto ocurre en Juan de Garay, entre Newbery y Lozano. Además, hay que destacar que en estas condiciones no puede ingresar ningún tipo de vehículo, por lo que estamos totalmente aislados. Hemos realizado numerosos reclamos a la municipalidad y nunca obtuvimos una respuesta convincente. Queremos que se sepa el drama que vivimos los vecinos de esta zona.

GUSTAVO ESEYZA - DNI 21.729.995

Vecinos de Parque Patricios piden la colocación de un semáforo

La esquina de las calles Grito de Asencio y Cachi, en el barrio porteño de Parque Patricios, se ha convertido en testigo de numerosos accidentes de tránsito provocados por la ausencia de un semáforo. Por eso es que los vecinos estamos reclamando su instalación ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos cansamos de ver accidentes a diario y realmente no queremos que haya más víctimas. Creemos que con la colocación de un semáforo se podrían evitar cientos de accidentes y disminuirá la cantidad de personas heridas que salen en ambulancia desde esta esquina. Pero, lamentablemente, ninguna autoridad escucha el reclamo.

LORENA SALDI - DNI 28.692.761

Isidro Casanova: pasan los años y siguen sin asfalto

Hace más de 40 años que vivo en el barrio San Pedro de Isidro Casanova. Han pasado numerosos intendentes y nunca nadie se acordó de que hay vecinos viviendo en esta zona que necesitan el asfalto. Las diferentes gestiones han realizado estas tareas en algunos sectores, pero aquí todavía no han llegado. Yo estoy sobre la calle José Hernández, entre Juana Azurduy y Esquiro. Tenemos todos los servicios básicos necesarios, pero nos falta el asfalto. No tenemos que estar los vecinos levantando firmas para que esto sea posible, no corresponde que lo hagamos. Entendemos que el asfalto en el siglo XXI es algo natural, que no tendría que tener discusión. Pero nosotros seguimos viviendo como hace varias décadas, estamos muy atrasados y vemos que la municipalidad se encarga de otras cosas, menos de este barrio.

MARCOS MARTÍNEZ DNI 14.380.254

Los discapacitados merecen consideración

Las personas discapacitadas están perdiendo cada vez mayor consideración. Sucede que los hogares que los albergan no están recibiendo los pagos por parte de Incluir Salud (ex Profe) y las autoridades de dichos lugares deben hacer malabares para seguir brindando un buen servicio. Después de varios meses con la misma situación, algunos centros advirtieron que pueden reducir el personal y bajar las horas, por lo cual la atención no será la misma. Y las personas discapacitadas necesitan ser atendidas como corresponde. Mi hermano sufre distrofia muscular y retraso madurativo. Está en el Centro Canale de José Mármol, que padece la falta de pago mencionada anteriormente. Es algo muy preocupante, porque una persona convencional no puede estar pendiente de un discapacitado como lo hacen las propias enfermeras. Además, hay que tener ciertos conocimientos para manejarlos, por eso deben permanecer en un hogar. Necesitamos que este problema se solucione porque es muy perjudicial para ellos y para sus familias. En los centros hay personas muy humildes que no pueden dejar de ser atendidas.

DNI 6.279.513

Preocupación por basural en Villa Dorrego

En el kilómetro 31 de González Catán, específicamente en Villa Dorrego, se formó un gran basural que generó un olor nauseabundo entre los vecinos. Yo tengo la mala fortuna de vivir a pocos metros de este tenebroso paisaje y percibir este aroma tan poco agradable. El basural tomó una gran dimensión y ya obstaculiza el paso de los propios vecinos y de los vehículos. Esta situación genera la presencia de roedores e insectos. Se puede encontrar de todo, desde neumáticos, plásticos varios, cartones, entre otras cosas. Desde hace varios meses que estamos advirtiendo este panorama en la municipalidad, que está ubicada a cinco cuadras de aquí, y aun así no hemos recibido una solución.

MIRTA MONSALVO - DNI 12.417.099

Bronca con el imperialismo

Hace unos siete años escribí sobre por qué no se les da la suficiente importancia a nivel mundial a las dos veces en que Estados Unidos, sin respeto por los civiles, (niños, mujeres embarazadas), tiró sobre Hiroshima primero y a los dos días sobre Nagasaki las dos bombas atómicas. El asesino promotor fue Harry Truman con, supongo, la venia del congreso. ¿O será como acá, que el Congreso no existe? O existe sólo para perjudicarnos. Bien, la desintegración del átomo produce tal calor que los cuerpos se evaporan, el acero se derrite. Leí que Einstein dijo: “Si sabía que el hombre iba a usar esto para el mal, no lo hubiese dado a conocer”. Esto es lo que tienen a veces los grandes genios, están tan alto que no ven lo simple. ¿Cuándo el hombre no usó su agresividad en contra del hombre? Bien, digo hipocresía internacional porque Inglaterra y Francia apoyaron a los yankees. Bien el hipócrita de Donald Trump pone de pretexto que usan armas químicas, se sabe que hay intereses. Le recordaría al gringo hipócrita que su país fue el que usó por primera vez armas nucleares, y su país en Vietnam, usó armas químicas. Se comprobó. Hipocresía internacional.

EDMUNDO MAYORGA - DNI 6.751.322

El Impenetrable está en Moreno

El barrio Trujui, en Moreno, puede llamarse tranquilamente El Impenetrable. Realmente no se puede estar de los episodios de inseguridad que se registran a diario. Hay muchos grupitos de delincuentes que se dedican a generar miedo en la zona. Yo vengo denunciando esta situación en las páginas del municipio, pero todo sigue igual.

PATRICIA BOCCHI - DNI 12.785.432

Yo no vivo allí, pero sí tengo familiares en el lugar, por lo cual percibo lo que sucede en forma diaria. Otro problema que castiga a los vecinos es que las calles están destruidas, son de tierra y, cuando llueven, se vuelven intransitables, nadie puede salir ni entrar. Es una zona totalmente olvidada, donde los habitantes del lugar deben encontrar la forma de sobrevivir.