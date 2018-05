Vecinos de Parque Patricios y de Boedo reclaman seguridad



Desde hace más de un año que los vecinos de Boedo, al límite con Parque Patricios y con Pompeya, reclamamos seguridad a través de cartas, denuncias policiales y reuniones con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y de la comisaría 34. En este lapso de tiempo, todos los delitos aumentaron, ya sea en moto, que van a contramano o se suben a la vereda, o directamente robo de autos, comercios o casas. La situación genera que tengamos que vivir con miedo, comunicándonos por Whatsapp y rogando que no nos maten. Por eso pedimos en forma urgente cámaras en las calles, presencia policial después de las seis de la tarde en moto para que puedan perseguir a los motochorros, porque el agente de consigna sólo no los intimida. Necesitamos una solución urgente, no a futuro. Ya estamos cansados y queremos salir a la calle seguros, sin miedo a que nos pase algo en el camino.

MIRTA MUNARRIZ - DNI 12.727.659

Calles inundadas: pedido para que destapen las bocas de tormenta



El temporal del sábado 28 de abril dejó graves consecuencias en Bernal, partido de Quilmes. Desde ese día, los vecinos de la calle 183 y Cabo Raúl Sessa estamos viviendo en el medio de una inundación.

El agua no baja de ninguna forma porque el municipio tiene que venir a destapar las bocas de tormentas. El tema es que se acercó un camión, el personal que llegó no pudo resolverlo, se fue y no volvió más. Y nadie nos da una respuesta. No se puede cruzar la calle. Hay que dar la vuelta manzana para poder tomar los colectivos o caminar por las cuadras de atrás. Los chicos también deben hacer eso para asistir a clases dado que hay un colegio cerca. Además, la calle está cortada al tránsito porque el movimiento de los autos hace que el agua ingrese a las casas y eso es peor.

DAVID CABRERA - DNI 28.057.016