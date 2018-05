En Monte Grande, las veredas rotas atentan contra la seguridad de los vecinos

Mi reclamo tiene que ver con una vereda que genera trastornos para los vecinos de Monte Grande. Esto ocurre en el cruce de las calles Boulevard Buenos Aires y Rivadavia, donde mi novia casi sufre una grave caída por su deterioro. Ella está embarazada y no quisiera que esto se vuelva a repetir, porque está en riesgo la vida de mi hijo. Más allá de este caso, hay muchísimas otras personas que corren peligro de sufrir un accidente por culpa de la vereda que está destruida, con el pasto sin cortar y con bolsas de residuos a su alrededor porque es tal su estado de abandono que han tomado el lugar como basural. Hicimos los reclamos pertinentes a la Municipalidad de Esteban Echeverría pero aún no hubo respuestas. Por favor, necesitamos una solución antes de que las consecuencias sean peores y que las tenga que pagar un vecino con una caída que pueda lesionarlo de gravedad.

NICOLÁS BUFFARINI - DNI 35.246.385



Cada vez que llueve quedan “presos”

Necesitamos ayuda. Somos varios familias las que vivimos en Punta Lara, Ensenada, y los días de lluvia no podemos salir de nuestras casas producto de las graves inundaciones que se producen. Nuestros chicos no pueden ir al colegio y nosotros estamos imposibilitados de hacer cualquier compra o trámite, incluso de salir a trabajar. Es decir, estamos presos. Esta situación se suma a que no contamos con servicio de alumbrado público, dado que la iluminación llega hasta una cuadra antes de mi casa. Esta condición no es digna de vivir para nuestros hijos. Somos seres humanos y merecemos un mejor servicio, pero ya no sabemos a quién recurrir. Hemos agotado todas las instancias y no recibimos ayuda de nada, ni de nadie, ni siquiera de Desarrollo Social. Pareciera que fuimos olvidados. Mientras tanto, cada vez que llueve, volvemos a sufrir el desamparo.

SANDRA FERNÁNDEZ - DNI 25.632.237



Dejan sin terminar obras en la avenida Storni, de La Reja: comercios sin clientes

Tengo un negocio sobre la avenida Alfonsina Storni, en la localidad de La Reja, a media cuadra de la estación. Desde hace tres semanas iniciaron unas obras de ampliación de esta calle. Comenzaron raudamente desde la acera contraria y luego dejaron a mitad de camino la vereda del lado de nuestros comercios. Estamos intentando por todos los medios no perder nuestra clientela ya que no hay paso posible para que ellos puedan acceder a los negocios. Le echan la culpa a la lluvia pero no es así ya que no tomaron las medidas preventivas ante esta posible situación y nos dejaron totalmente aislados. Estamos así desde el jueves 19 de abril. Y no hubo más movimiento de máquinas ni gente trabajando ni nadie que nos informe cuándo retomarán sus tareas. Mientras tanto, nosotros sumamos las pérdidas de nuestros comercios.

GABRIEL LUKSIC - DNI 14.223.032



Problema recurrente en José C. Paz que genera una situación insalubre

Quiero comunicarles a las autoridades del Municipio de José C. Paz que necesito una respuesta urgente después de que todos los vecinos realizaramos el reclamo de la tapa cloacal ubicada en la calle Federico Lacroze al 3300 del Barrio Néstor Kirchner. La realidad es que, producto de las lluvias, la situación ha empeorado. Hay una sola tapa que está ubicada en la vereda de mi casa, por donde salen desperdicios cloacales, sólidos y líquidos. Necesitamos que en las órdenes de trabajo programados figure nuestro caso. Es desesperante convivir con bacterias, parásitos, olor y moscas. No queremos que nuestros hijos tengan que crecer entre desperdicios porque es un riesgo para su salud, y para la nuestra también. Aquí también hay personas mayores que no pueden seguir en estas condiciones. Nos cansamos de reclamar, de llamar a todos los números que nos brindaron y no recibir una respuesta alguna. Este es un problema recurrente en el barrio que atenta contra la salud de todos los vecinos porque es un foco infeccioso latente.

DANIELA GÓMEZ - DNI 31.034.105



Madre reclama una droga para su hijo

Soy una mamá desesperada que escribe desde Gobernador Costa, en Florencio Varela, con la esperanza de recibir la ayuda que necesita. Mi hijo se llama Roberto Flavio Fernández, tiene 34 años y desde los 16 padece una enfermedad denominada colitis ulcerosa, que es crónica. Cuando él no toma su medicación, hay que internarlo para estabilizarlo. Lo que ocurre es que en el último tiempo no estuvieron entregando los remedios que él necesita, por lo que tuvimos que hacer un recurso de amparo para solucionarlo, como hemos hecho en anteriores oportunidades. La salud de mi hijo está a la deriva. A veces, nos entregan medicamentos genéricos que a él le hacen mal porque se brota enseguida. Él no puede estar sin esas drogas. Hace tres meses que estamos en esta situación. Hablé al Ministerio, le pedí a su médico que me hiciera un resumen de su historia clínica donde especifique que no puede tomar genéricos porque es alérgico. Sin embargo, nada de esto nos dio la solución que estamos esperando. Cuando le sacan el medicamento la situación empeora y termina internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Mi hijo Roberto no puede seguir más de esta manera porque su calidad de vida se deteriora.

NILDA GONZÁLEZ - DNI 16.139.275



Abandonaron tres autos en la calle y el lugar ya se convirtió en un basurero

Mi denuncia es por el abandono de tres autos sobre la calle Puán entre Fernández de Oliveira y Caseros, en Tres de Febrero. Todos los vehículos fueron desmantelados y dejados en la vía pública en diciembre de 2017, enero y abril de este año. Ya se hicieron varias denuncias a la municipalidad, pero no nos da ninguna solución. Queremos por favor que retiren lo que queda de estos autos, que se encuentran sin patente, con su interior y exterior repletos de basura. En este último tiempo, cierta gente que no es del barrio los está usando de basurero y depositan ahí desde ramas de podas de sus arboles hasta animales muertos y todo tipo de residuos. Lo más preocupante es que hay delincuentes que se esconden atrás de los vehículos para arrebatar a los vecinos que pasan por el lugar.

ROSANA EVANGELINA GALEANO - DNI 25.432.005



Sin agua potable por accesos en mal estado: la pesadilla de los habitantes del Barrio Ona

Tenemos agua de lluvia por todos lados, pero hace más de un mes que no contamos con el servicio de agua potable. Esta es la situación que estamos atravesando los vecinos del Barrio Ona, de Almirante Brown, donde el estado deplorable de las calles impide el ingreso de los tanques que nos tendrían que abastecer de este servicio básico. Es muy difícil vivir sin agua: como bien es sabido, es una de las necesidades básicas de cualquier ser humano. Sin embargo, hay que rebuscárselas día a día para subsistir y ya no sabemos cómo hacer. Además, al no poder transitar nosotros por la vía pública, tampoco lo pueden hacer los patrulleros ni las ambulancias en caso de que tengan que venir a atender una urgencia. Realmente estamos desolados y no sabemos cómo seguir actuando: sin seguridad, sin salud y sin agua, el barrio se convierte en un lugar inhabitable.

EDUARDO ARECO - DNI 29.122.875