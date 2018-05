En Caseros, problemas con las ramas y quejas por la iluminación

Vivo sobre la calle Baldini, en intersección con Bonifacini, en Caseros. Y a diario debo sobrevivir a los problemas municipales de los que nadie se hace cargo. En primer lugar, me gustaría realizar la denuncia sobre un árbol que está en esta cuadra, específicamente en la puerta de la casa de mi vecino, que está generando graves daños debido a su gran tamaño. Esto quiere decir que los días de tormenta se mueven de tal forma las ramas que provocan fogonazos con los cables. Además, se desprenden ante cualquier viento y ya son varias las veces que encontré restos del árbol sobre el techo de mi auto. Por otra parte, los vecinos estamos sufriendo la falta de iluminación en las calles. Vivimos a oscuras, es una boca de lobo. Nosotros mismos hemos puesto las luces, pero las rompen a los pocos días. Necesitamos una solución ante estos dos problemas.

GABRIEL MAZZONI - DNI 23.047.550



Reclamos por una plaza de Balvanera

Los vecinos del barrio de Balvanera estamos cansados de realizar los mismos reclamos sobre la plaza 1º de Mayo, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen al 2200. Se encuentra en condiciones espantosas, sucia, con una jardinería deplorable. Ante mi consulta al respecto, me respondieron que la misma está a cargo de un paisajista. Simplemente basta con mirarla para darse cuenta que no tiene ningún tipo de estética, ni siquiera hay pasto. Además, los perros, teniendo un canil para su recreación, andan sueltos por toda la plaza, sin ningún control, sin importar cuántas personas tengan fobia a estos animales. Por otra parte, la sección de juegos fue hecha a nueva y 15 días después se encontraban rotos por la mala calidad de los mismos. Hoy se pueden observar en el piso los tornillos de juegos que ya no están, sobresaliendo del suelo. ¡Un peligro!

LAURA A. ROSE DNI 34.145.861



Don Bosco: negativa de la gente ante el cierre de un paso peatonal

Hace seis años los vecinos venimos haciendo reclamos para evitar el cierre del paso peatonal de la calle José Ingenieros, para cruzar las vías del Ferrocarril Roca, en Don Bosco. Presentamos proyectos y juntamos firmas, pero no surtieron efecto. A pesar de que nos dijeron que iban a mantener el paso, hace tres meses lo cerraron dividiendo a la ciudad en dos. Aislaron a la gente, imposibilitando el paso para las personas con movilidad reducida. La alternativa que nos queda para cruzar es por el bajo nivel que está en la estación, el cual tiene muchos escalones pronunciados y está cerrado a partir de las nueve de la noche. Su estructura facilita que ladrones se escondan y tomen por sorpresa a los que intentan cruzar. Los vecinos lo evitan, tienen miedo de cruzar por la cantidad de robos violentos, violaciones y vandalismo que ocurren en la zona.

ELIANA RUIZ - DNI 35.784.166



Grave denuncia contra un centro odontológico ubicado en Villa Celina

El pasado miércoles llevé a mi nena de siete años a un consultorio odontológico en la calle Olavarría 2250, en Villa Celina, al cual ya habíamos ido dos días antes y habíamos quedado en volver para que le realizaran la extracción de una muela. Sin embargo, durante la segunda consulta me di cuenta que quien estaba atendiendo no era médica y todo era trucho. En primer lugar, la mujer intentó aplicar siete veces la anestesia, nunca la tomó, intentó sacar el diente (tampoco salió) y dejó a mi nena sangrando y gritando de dolor. No paraba de llorar. Cuando me hizo la receta para comprar el antibiótico (previamente me preguntó qué tomaba ella en estos casos), me di cuenta que el sello no tenía matrícula y el nombre no era el de la mujer que estaba atendiendo a mi hija. Figuraba “Benjamín Ugarte”, sin ningún número y la mujer se llamaba Carmen. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me confesó que no estaba recibida. Llamé al 911 y se desató una situación de violencia. Manifestamos esto para alertar a los demás y para que no vuelva a pasar.

JULIETA STEPHANIE MACHUCA - DNI 35.379.084



Sin clases por las continuas amenazas

Quiero informar una problemática que ocurre en la Escuela Primaria N° 44, ubicada en calle San Juan, entre Castro Barros y Cisneros, en San Antonio de Padua. Desde el inicio del ciclo lectivo, los chicos no logran completar una jornada de clases, debido a las reiteradas amenazas de bomba que recibe la institución mediante llamados anónimos. Las autoridades locales y la Justicia no toman cartas en el asunto, por ende, los niños no aprenden como corresponde y sus padres no pueden trabajar en paz, ya que no saben si tienen que salir de urgencia a buscarlos. Es necesario que se sepa que el tema de las amenazas está volviendo.

CELESTE NATALIA SILVA DNI 27.383.811



Parece mentira, pero en Pilar todavía hay calles sin asfaltar

Les escribo para denunciar que la calle Santa Isabel al 1200, en Manuel Alberti, partido bonaerense de Pilar, figura como asfaltada y la realidad indica todo lo contrario: todo es de tierra y aquí no conocemos el cemento. Incluso, en los días de lluvia la situación se vuelve muchísimo peor, dado que se forma una gran superficie de barro, por la cual se hace imposible transitar y caminar. Nos tenemos que quedar encerrados en nuestras casas. Nuestra preocupación es que muchos creen que está asfaltada y sólo nosotros sabemos cómo vivimos, entonces, esta calle no creo que esté en los planes de ningún trabajo a futuro. Por eso, queremos advertir que no está asfaltada, como piensan las autoridades municipales y que necesitamos que la mejoren con suma urgencia.

WALTER MAXIMILIANO BASUALDO - DNI 33.421.291



Glew: un depósito de chatarra que preocupa a quienes viven en la zona

Ya agoté todas las instancias, por lo cual me dirijo a los medios de comunicación para ver si logramos conseguir una solución al problema que atravesamos los vecinos de Glew, gracias a un depósito de “chatarra”, ubicado en la calle Vicente López y Planes al 1400. El mismo fue clausurado el pasado 17 de febrero, pero a los dos días, el dueño le quitó la faja de seguridad. Y todo sigue como si nada hubiese pasado. El municipio me dice que no puede hacer nada, porque es propiedad privada del hombre. Esto consiste en dos lotes de 50 metros de largo cada uno, que está completamente tapado de mugre. Allí junta autos robados, baterías y otros productos similares que los vende. El problema es que estamos cansados de que nuestros hijos no puedan salir a jugar, porque las ratas se pasean por el patio de tanta basura que hay.

ALICIA AGUIRRE - DNI 36.676.518



Felicita a un comisario

Quiero enviar mi felicitación al comisario general Fabián Perroni, que se atrevió a decir una gran verdad sobre los efectos colaterales de este gobierno hacedor de más pobres. Espero que no lo echen. De comisario para arriba son cargos políticos y en teoría no pueden opinar. Eso está mal, obviamente, pero el que suscribe admira a los rebeldes y desprecia a los obsecuentes.

EDMUNDO MAYORGA DNI 6.751.322