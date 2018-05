Es imposible esperar los colectivos en la esquina de Sáenz y Caseros

Tanto la parada del colectivo de la línea 9 como la del 160, que están ubicadas a pocos metros de diferencia en la calle Sáenz, entre 0 y 100 (esquina Caseros), están todo el día ocupadas con autos estacionados. Esta situación complica a los pasajeros para poder subir, sobre todo a la gente mayor. Esto ocurre en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Los vecinos nos hemos cansado de realizar reclamos y todo sigue igual. Incluso, nos ocupamos de advertir que no estacionen en ese lugar pero no hay caso, lo hacen igual. La Policía de la Ciudad me mandó a hacer la denuncia al Centro de Gestión y Participación, después de juntar firmas. Entiendo que es obligación de todos los ciudadanos respetar las leyes de tránsito y tarea de las autoridades hacerlas cumplir. Lamentablemente esto no ocurre y nosotros somos los que pagamos las consecuencias.

JUAN CARLOS CORONEL - DNI 7.606.044

Valentín Alsina: sin energía eléctrica

Desde el pasado martes, los vecinos de Valentín Alsina estamos con baja tensión y a veces directamente sin luz. Si bien en la zona de mi casa, en la calle Erezcano al 2300, se solucionó el viernes, hay varias familias aún con este problema, que se fue generalizando con el correr de las horas. Hicimos los reclamos pertinentes y tuvimos que esperar cuatro días para que atiendan nuestro reclamo, pero sólo arreglaron una parte. Hay muchísima gente mayor y personas electrodependientes aún afectadas. Es un riesgo para ellos esta situación. Necesitamos una solución, porque este problema está afectando a un montón de vecinos y, además, está la posibilidad de que se quemen electrodomésticos si continúa la baja tensión. Ojalá que esta publicación llegue a las personas responsables de resolver la falla.

VIRGINIA VILLAVICENCIO DNI 5.667.611



En Paso del Rey pasa de todo, menos los recolectores de basura

Mi denuncia es contra la gente responsable de la recolección de basura en el Barrio Sambrizzi, en Paso del Rey. Hace más de 20 días que estamos conviviendo con los residuos en nuestra cuadra. Este es un problema que data de hace más de 10 años. En la esquina de mi casa, en la calle Arribeños al 2900, necesitamos que coloquen al menos dos o tres contenedores por semana, durante todo el año. Los vecinos tiran desde ramas en épocas de poda hasta muebles, camas, tablas y basura de todo tipo. Es bastante fea la situación que estamos atravesando, porque estamos expuestos a que aparezcan roedores o cualquier otro insecto. Yo hago todo lo posible por ayudar desde mi lugar. Pongo la basura en doble bolsa y la llevo a los contenedores de Capital, donde trabajo, pero ni siquiera me corresponde. Tendría que hacerlo en la puerta de mi casa, como cualquier persona normal.

RICARDO ROJAS - DNI 29.521.450



Un problema personal que puede terminar en un drama de proporciones

Quiero hacer público el hostigamiento que estoy recibiendo por parte de personas que usurparon mi departamento. Estoy desesperada, porque realmente la estoy pasando muy mal, junto a mis hijas, y todas las denuncias quedan en la nada. Nadie me ayuda. Nosotros vivimos en un terreno que heredamos por parte de mi marido, en el partido de San Martín. Mi hijo, que está viviendo en Honduras actualmente, construyó dos departamentos en este lugar, con la intención de darme uno a mí. Sin embargo, dejó a su mujer (ahora ex) a cargo de todo y ella lo alquiló. El terreno está a nombre mío y de mis hijos, pero el que vive en Honduras nos está haciendo la vida imposible, porque ni siquiera nos defiende, se pone del lado de ella. Ante la impotencia de no poder hacer nada, me tuve que ir a vivir con mis hijas, en el mismo terreno, pero atrás. El problema es que todos los días nos tiran baldes de agua, piedras y todo tipo de hostigamiento. Sé que es un tema personal, pero ante el maltrato que estoy recibiendo debería intervenir la Justicia, y no lo hace.

PILAR MARÍA ANGÉLICA PAOLETTI - DNI 10.352.068



Leucemia: necesita una droga para su hijo

Me comunico con ustedes para contarles la delicada situación que estoy atravesando con mi hijo. Se llama Erick Nehemías Milan, tiene tres años y seis meses y fue diagnosticado con leucemia linfloblástica, en el Hospital Gutiérrez. Necesita con suma urgencia una droga que no puedo conseguir a través de Desarrollo Social. La misma se llama Erwinase y son siete ampollas. Me acerqué personalmente a dicho ministerio, donde me comunicaron que hay reducción de medicamentos y que tardaría tres meses o más en llegar. El número de expediente que me dieron es 1667686. Mi hijo depende de esta droga, la necesita con urgencia. Es oncológica y le corresponde. La vida de una persona es muy importante y no tendría que estar pasando esto. Después de agotar todas las instancias y ante la desesperación de no saber más qué hacer, decidí comunicarme con ustedes para ver si de esta manera puedo tener la esperanza de resolver este problema y seguir adelante con la recuperación de mi hijo. Voy a intentarlo hasta el final, está en riesgo la vida de un nene de tres años y no pueden jugar con su salud.

ANDREA MARGARITA MILAN DNI 24.848.090



San Nicolás: mucha bronca por el estado en que se encuentra una escuela

En nombre de todos los alumnos, quiero mostrarles el pésimo estado en el que se encuentra la Escuela Secundaria Número 16, de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Tenemos pensando realizar una huelga durante la semana, para ver si de esa manera nos escuchan. Realmente las condiciones son horrorosas y aquí estudiamos un gran número de jóvenes que necesitamos tener las garantías para hacerlo. No se puede asistir a clases pensando si se va a caer un pedazo de mampostería, que nos puede matar. La humedad se puede percibir en todos lados. Además, hay rejas y alambres sueltos con los cuales nos podemos lastimar, así como también ventanas sostenidas por un “palito”. Es decir, está todo “atado con alambres” y eso es un peligro para nosotros. No hablamos de paredes escritas, sino de graves problemas de infraestructura.

DIEGO HERNÁN RÍOS - DNI 41.453.509



Piden por un perro encerrado, al que no le dan de comer ni de beber

Felipe es un perro de raza Pitbull que necesita ayuda. Está en un PH ubicado en Villa Bonich, en San Martín. Su dueña se va durante varios días y él queda en un lugar pequeño, a la intemperie, sin comida ni agua. Las vecinas me cuentan que la mujer de la casa es bastante complicada, que no se puede dialogar con ella. A través del espacio que se ve en la foto, otra chica y yo le damos de comer. El domingo llevé una bolsa de alimento balanceado para darle. Sin embargo, Felipe no puede seguir de esta manera, más allá de que recibe nuestra ayuda, no tiene una vida digna. Yo no lo puedo tener porque tengo seis perros de raza pequeña y no me lo recomiendan. Igualmente, la dueña tampoco lo quiere dar en adopción. Entonces, quisiera encontrar una solución de alguna forma para que deje de sufrir, para que viva en un hogar donde le den el cariño que se merece.

NANCY JAROS - DNI 23.885.004