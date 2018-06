Florencio Varela: mucha bronca por el deplorable estado de las calles

Como veo que ustedes se ocupan de las necesidades de la gente, decidí enviarles una imagen para mostrar el vergonzoso estado de las calles de Florencio Varela. Nadie se hace cargo de esta situación y los vecinos somos los damnificados. En el Barrio La Sirena, en el cruce de las calles Simón Sperandio y Pedro Morán, donde vivo yo, puedo observar cómo la falta de obras públicas perjudica nuestro día a día: Hay sectores directamente que están cerrados para que no circulen los autos, porque si lo hacen, no tengo duda de que se rompen. Además, los días de lluvia no podemos ni salir. Mi marido tiene problemas cardíacos y sufre de EPOC, por lo cual no sé qué haré en el caso de una emergencia, porque ni siquiera puede ingresar una ambulancia y menos un remís. Hay muchos vecinos que también están enfermos en la zona. Necesitamos una mejora de las calles de manera urgente, al menos para que puedan ingresar vehículos al barrio, de lo contrario, un día vamos a lamentar alguna víctima fatal y no será por su enfermedad, sino por no ser tratado a tiempo porque no pudo llegar al hospital.

MÓNICA ELENA GONZÁLEZ - DNI 16.539.536



Quilmes: la queja de un usuario de gas

Hace más de un mes que mi madre de 81 años, que vive en Quilmes, está sin servicio de gas. Ella padece graves problemas de salud, que están registrados en su historia clínica de la obra social. Los médicos le recomiendan no tomar frío y por ello es que necesita la calefacción. Esta última semana las temperaturas fueron muy bajas y cuando empiece el invierno, que faltan apenas unos días, va a ser peor. Por eso, antes de que el panorama sea aún más complicado, quiero pedir por favor que le devuelvan el servicio. La empresa me solicitó un montón de requerimientos. Cumplí con todos ellos, invertí más de 15.000 pesos en reformas y nunca regresaron. Realmente no sé qué más tengo que hacer. Su número de suministro es 30003537656. Ella necesita el servicio de manera urgente, no está preparada para pasar el invierno en estas condiciones, sin calefacción, y temo que su salud empeore ante el estrés que le genera esta situación.

ESTEBAN MATKORSKI - DNI 18.421.281



San Francisco Solano: un vecino quiere que escuchen su reclamo

Todos los meses los vecinos de San Francisco Solano tenemos que hacer el mantenimiento y limpieza de zanjas, cortar el pasto y otras tareas que no nos corresponden. Esto ocurre en el Barrio Los Eucaliptus, en calle 899 bis y Ribereña Las Piedras, por donde el camión recolector de residuos pasa una vez cada 7 o 10 días. Esto demuestra que los barrios periféricos de Quilmes no son prioridad de nadie. Estamos muy abandonados y, antes de vivir de esta manera, los vecinos decidimos hacer las tareas de mantenimiento para que no nos tape el pasto, para no convivir con olores nauseabundos, entre otras cosas. La cuestión aquí es que todo esto no nos corresponde. Nosotros tenemos nuestros trabajos durante el día como para también hacer la función del personal municipal. Queremos que, a través de esta denuncia, escuchen nuestros reclamos.

HÉCTOR SIMONCINI - DNI 23.331.409



Rafael Calzada: preocupación por un cable que continúa tendido en el piso

A pesar de que hemos realizado los reclamos correspondientes, los vecinos de Rafael Calzada seguimos padeciendo el mismo problema. Sucede que en la calle República Argentina en intersección con Falucho, se cortó un cable de alta tensión que está tirado en el piso. Si bien tanto la Policía como Defensa Civil se encargaron de cercar el lugar, sigue siendo un peligro. La solución es que se acerque una cuadrilla a ocuparse de este tema con el que estamos hace una semana. Un perrito del barrio se electrocutó y una señora se salvó porque tuvo un Dios aparte. El cable está en el piso y hace chispazos continuamente. Es un peligro lo que está pasando y no queremos lamentar graves consecuencias. Por eso, advertimos la situación a pesar de no haber recibido una respuesta todavía. Además, producto de esto que ocurrió, todos los vecinos de la zona estamos sin luz. Si bien llamamos al Ente Regulador, todo sigue igual. Necesitamos, de verdad, que se acerquen a resolver este problema, no sólo porque estamos sin servicio, sino porque es un riesgo para todos los que vivimos aquí.

SUSANA INÉS ASPITIA - DNI 18.490.012



Bernal Oeste: entre la basura, los olores nauseabundos y el marcado abandono

A través de esta denuncia, les quiero mostrar el deplorable estado de las calles de Bernal Oeste, especialmente en Montevideo entre 177 y 178. Las personas tiran absolutamente de todo y día a día se superan en creatividad. Entonces, si ellos no cuidan las calles y el Municipio tampoco cumple su función, se forma una combinación de olores nauseabundos. Y los vecinos que sí tomamos los recaudos necesarios para vivir en una civilización somos los que pagamos las consecuencias. Además, tenemos un frigorífico en los alrededores, por lo cual el aroma es todavía peor. Sin embargo, también tenemos miedo por la presencia de roedores y las enfermedades que estos pueden contagiar. Nosotros queremos pedir nada más que se acuerden que en Bernal hay un grupo de personas que la estamos pasando muy mal por esta situación.

LUIS VIZCARRA - DNI 12.267.354



Fue víctima de una estafa

Quiero denunciar y pedir ayuda a la vez porque hace 18 años fui estafado por un hombre en el intento de vender mi propiedad, ubicada en la calle Coronel Thorne 624 en Villa Madero. En el 2001, yo trabajaba haciendo changas y así conocí a Oscar Ceferino Fornaro, a quien le conté mi intención de realizar esta operación y se mostró interesado en ser el comprador. Era un hombre que nos generaba confianza, por eso les dimos la documentación original de la propiedad y fuimos a Mar del Plata para ver un terreno. Cuando regresamos, nos encontramos con este señor y su familia ya instalados en dicha vivienda. Hicimos la denuncia y se inició un juicio de desalojo que nunca se concretó. Incluso, comenzó a hacer refacciones en la casa. Con mi mujer, estuvimos cuatro años viviendo en un auto en la calle. La pasamos realmente muy mal. Perdimos muchas posibilidades de progresar. Ahora estamos en González Catán, pero de prestados. Hace más de 18 años que esperamos que en esto se haga justicia. Desde aquel día que no podemos salir adelante.

ALEJANDRO LÓPEZ - DNI 30.892.357



Son trescientas familias que no tienen luz desde hace dos semanas

Los vecinos de Gobernador Costa, perteneciente al partido bonaerense de Florencio Varela, estamos reclamando que hace más de dos semanas estamos sin luz. Ante la falta de respuesta, decidimos realizar una protesta en las vías del tren para hacernos escuchar. Somos 300 las familias perjudicadas por el corte que estamos haciendo reclamos todos los días para que nos solucionen el problema. Aquí hay chicos que no pueden estar sin el servicio, gente mayor que debe hacerse nebulizaciones a diario, bebés recién nacidos. No podemos darnos el lujo de acostumbrarnos a vivir de esta manera, porque la energía eléctrica es algo que necesitamos a diario. Hoy no la tenemos y tampoco sabemos el motivo del corte. Queremos ser escuchados. No estamos para pasar el invierno sin luz, donde los días son más cortos.

DELIA VERÓN - DNI 94.437.864