Vicente López: quejas contra los agentes de tránsito



Mi denuncia está relacionada con el criterio que utilizan los agentes de tránsito para multar a los conductores en Vicente López. No sé qué es lo que está pasando ni quiero formar conjeturas alrededor de esta situación. Lo cierto es que los autos que están estacionados sobre avenida Maipú no reciben ninguna multa. Esto sucede específicamente entre Villate y el Tren de la Costa, Villate, a metros de la quinta presidencial. Sin embargo, a los vehículos mal estacionados en una altura distinta sí les labra el acta correspondiente. ¿Cuál es el criterio? Si no se puede dejar el auto sobre una avenida, que sea lo mismo en una cuadra como en otra. Entiendo, o quiero entender, que la ley es igual para todos. Me parece bien que no esté permitido estacionar en una avenida donde circula muchísima gente. Si la idea es lograr entonces que no haya vehículos para que el tránsito no se complique, lo mejor es sancionar a los que no cumplen las normas. Pero esto no está pasando, por lo cual sigo sin entender qué es lo que pasa. De esta manera, nunca vamos a lograr que se haga cumplir la ley.

MARCELO EUGENIO CORRO - DNI 27.951.352



Reclamo desde Florencio Varela por el pésimo estado de las calles



Quiero compartir con ustedes la historia de los vecinos que vivimos en Bosque Norte, en Florencio Varela. Uno de los pocos sectores que está asfaltado se ha convertido en un paso intransitable. Nosotros pagamos los impuestos como corresponde, como cualquier persona de otro distrito que sí puede circular libremente por su barrio. La diferencia es que aquí debemos sobrevivir al pésimo estado de las calles y a la ausencia de las autoridades. Esto ocurre sobre Alta Gracia, la única vía que tiene algo de asfalto pero sobre la que ya ni siquiera se puede pasar. Cuando llueve, se inunda y se hace imposible circular. De esa manera, queda anulada esta vía. Si Alta Gracia está destruída, ¿qué queda para las demás entonces? Así es como vivimos nosotros en Florencio Varela, buscando caminos alternativos para poder trasladarnos.

VICTORIA ESCALANTE - DNI 93.555.055





Pedido por una línea de colectivos



Les escribo para contarles lo mal que estamos viviendo los vecinos del barrio Villa Nueva Trujui del partido bonaerense de Moreno. En primer lugar, quiero denunciar que desde hace 40 días una línea de colectivos dejó de hacer su recorrido habitual por el pésimo estado de las calles. A raíz de esto, debemos hacer un recorrido de 10 cuadras para poder llegar a la parada y estamos expuestos a la ola de robos. Muchos trabajadores salimos a tomar el primer colectivo a las 3.30 de la mañana y en ese horario no pasa ningún patrullero, por lo cual estamos prácticamente solos, sin seguridad. En segundo lugar, hace 10 días que hay problemas con el servicio de energía. Por el estado de los cables, se queman las fases y hay baja tensión. Esto provocó hace unas semanas un incendio y dejó a una familia en la calle. Hay muchas criaturas y ancianos que necesitan el servicio, pero a pesar de los reclamos, nunca recibimos una respuesta. Lo mismo sucede con el transporte. Estamos en manos de Dios.

ALEJANDRO LARES DNI 25.600.388



Dos semanas sin energía eléctrica



Los vecinos de Florencio Varela, especialmente del Barrio Santa Marta, estamos sin luz desde hace casi dos semanas. Algunas personas se enganchan de otra fase para subsistir y así ya se quemaron dos transformadores. Mi mamá tuvo un ACV hace unos años, está en cama y debe tener ciertos cuidados. Sin embargo, su estado de salud está empeorando. No la quiero llevar a un hospital para que no tome frío pero en su casa está peor. Además, es insulinodependiente y para ello necesitamos que funcione la heladera. Al lado de mi casa hay un nene discapacitado, tiene hidrocefalia y tampoco puede estar sin servicio. Lo grave del caso es que nadie viene a socorrernos ante semejante situación, la estamos pasando muy mal de verdad y no sabemos cuándo vamos a recuperar la luz. No sabemos más que hacer. Hicimos protestas, reclamos, pero seguimos igual. Nadie viene a ver qué es lo que está pasando, estamos solos.

GABRIELA CAJAL - DNI 37.122.558





Denunció el incendio de un transformador pero parece que a nadie le importa



Quiero denunciar que hace más de una semana hay un transformador de luz que está perdiendo líquido luego de que se incendiara uno de sus fusibles. Esto ocurre frente a mi casa, ubicada en la calle Uriburu al 1400 entre Dorrego y Storni, en Quilmes. Ya hice tres reclamos a la empresa, mandé un fax al Ente Regulador pero no recibí ninguna respuesta. Mi preocupación tiene que ver con ese líquido que está perdiendo, no sé si es contaminante o no y, por el viento, salpica en la puerta de mi casa. No sabemos qué daños puede provocar, tanto saludables como materiales. Nadie viene ni siquiera a dar una explicación. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance, avisé lo que ocurrió y volví a advertir la situación en reiteradas oportunidades. Sin embargo, todo sigue igual y yo no sé qué es lo que tiene esa sustancia. ROBERTO ROMO - DNI 7.769.584



Santa Teresita: oxígeno dependiente atraviesa una dura situación



Acudo a ustedes porque estoy en el medio de un problema que no sé cómo solucionar y tampoco tengo los medios para hacerlo. Soy un paciente declarado como oxígeno dependiente, vivo en Santa Teresita y mi denuncia tiene que ver con que estoy abandonado. Hace más de un año que nadie me trae oxígeno ni una mochila para poder moverme de mi casa. Por mi discapacidad, me manejo con Incluir Salud (ex Profe), que no me estaría brindando las herramientas necesarias para llevar adelante mi enfermedad. Podría hacer un recurso de amparo, pero no puedo salir de mi casa porque no tengo un concentrador a batería portátil para poder trasladarme. Producto de esta situación, no puedo estar más de una hora y media en la calle. Además, necesito operarme de cataratas porque ya veo muy poco y tampoco lo puedo hacer. También estoy impedido de hacer trámites y análisis médicos. Realmente estoy atado en mi casa y me vi en la necesidad de escribirles a ustedes dado que he agotado todas las instancias. Hice todo lo que estaba a mi alcance, mi familia me está ayudando, pero aún así, continúo de la misma manera.

JOSÉ LUIS MENDIETA - DNI 13.555.759



José C. Paz: quienes viven en el barrio Las Heras exigen que se los escuche



Hace más de 50 años que vivo en el barrio Las Heras de José C. Paz y hoy siento que somos una población olvidada por el municipio. No hay mantenimiento, no hay nada, estamos abandonados y vivimos en el medio del barro. El estado de las calles es realmente calamitoso. Nos acostumbramos a vivir como chanchos y no es eso lo que corresponde. Aquí no pueden ingresar las ambulancias, ni los remises. Hay mucha gente enferma en el barrio que está a la deriva, porque no puede ser trasladada en el caso de una emergencia. Esto ocurre específicamente en la calle Finochietto y Rodrigo De Triana. Sólo pido que, si no lo hacen por los vecinos que venimos reclamando sin cesar, que el municipio tome cartas en el asunto por los chicos que están enfermos y atrapados en sus casas porque no pueden ni salir a hacerse un tratamiento.

ROSA BARRIOS - DNI 5.937.482