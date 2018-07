Le llegó la boleta del celular por más de 550.000 pesos y se siente estafada

Me quedé sorprendida al recibir una factura de la empresa Movistar por más de 550.000 pesos, un número realmente ridículo para un servicio de telefonía. Considero que esto es una estafa, por donde se la mire. Cuando llamé a la compañía, me dijeron que habían llegado a esa cifra porque eran los minutos que había conseguido, dato que por supuesto no tiene lógica. Pedí un detalle de las llamadas y es irrisorio lo que vi: ¡hay una de 13 horas! Esto es humanamente imposible, lo tiene que hacer una máquina. En la factura figuran 124.000 pesos en concepto de “Minutos excedentes hora pico extragrupo”. Lo cierto es que estoy luchando contra la empresa, pero siempre me encuentro con un obstáculo distinto. Es imposible que una persona consuma minutos acordes a ese monto, a menos que se trate de una compañía de grandes dimensiones. Pero yo tengo una línea particular, como cualquier otra persona, con la diferencia de que en esta ocasión fui estafada.

Vive “un infi erno” frente a una fábrica de galletitas

Quiero contarles que mi vida es una pesadilla gracias a la fábrica de galletitas Trío, que está enfrente de mi casa. Desde la 5.30 de la mañana comienzan a hacer ruido con los camiones y así están durante todo el día. Esto ocurre sobre la calle Sarratea al 4000, en San Justo. La situación llegó a tal punto que mi tío de 86 años, que estaba viviendo aquí, se tuvo que mudar porque su salud corría peligro. La fábrica tiene una gran dimensión y entiendo que debería estar en otro lado. No se puede vivir de esta manera, es realmente insalubre. Y lo peor es que hice los reclamos en el municipio y no tuve ninguna solución. Siento que estoy solo en esta pelea y que estoy enfrentando a un gigante, porque no sólo es la fábrica, sino también el municipio. Algún funcionario tendría que defender los derechos de los vecinos. Soy un fiel lector del diario y quería compartirles mi problema para ver si, de esta manera, logro dar al menos un paso en esta lucha que parece imposible de ganar.

Moreno: reclamo por el mal estado de las calles

Hace unos días fui testigo de cómo una camioneta de la Policía Bonaerense fue víctima de un pozo en la Avenida Caveri, en Moreno a la altura del cruce Castelar. El vehículo quedó hundido en el asfalto con la rueda delantera del lado izquierdo y los mismos agentes de seguridad tuvieron que bajarse a empujarlo. Es una situación trágica la verdad, porque todos hemos hechos reclamos por el estado de las calles pero nunca hubo una respuesta. Moreno está prácticamente abandonado, todas las arterias en estas pésimas condiciones. Es un desastre. No se puede transitar, no hay garantías de que no se va a romper el auto o de que voy a tener que bajarme a sacarlo de un pozo, como le pasó a la policía recientemente. Estaría bueno que las imágenes pudieran llegar a las manos de los funcionarios de la municipalidad para que hagan las obras necesarias.

Necesita con urgencia una silla de ruedas para su hijo con hidrocefalia

Mi hijo tiene hidrocefalia congénita, es no vidente y si bien su tamaño dice lo contrario, tiene 18 años. Somos una familia de Santa Cruz, yo estoy sin trabajo y estamos haciendo malabares para subsistir ante la falta de asesoramiento por parte del programa Incluir Salud. Desde hace dos años y medio, estoy peleando por una silla de ruedas. La que me mandaron es para adultos y no es acorde a su tamaño, él es chiquito. En realidad, él siempre necesitó tres: una para el baño, una postural y una de traslado. Nunca había tenido un problema de este tipo hasta el 2015. Actualmente, Enzo está en una silla que nos prestó una familia pero la rueda de atrás está rota, por lo que está apoyada sobre dos caños. Otro tema que me preocupa es el de los pañales, él usa 150 por mes aproximadamente y nos envían la mitad. Ya no sé más qué hacer, mi hijo tiene que estar en una silla acorde a su tamaño y que esté en buenas condiciones para poder trasladarlo. Es su derecho. Hace unas semanas se cayó en el baño y ahí dije basta. No tenemos por qué pasar por esto. Como familia, estamos muy preocupados por la situación.

En Merlo exigen mayor seguridad

La inseguridad ha superado todos los límites en Libertad, partido de Merlo y los vecinos vivimos con mucho miedo. Hace unos días un chico falleció producto de tres balazos que recibió cuando delincuentes le quisieron robar la moto. Estuvo internado hasta que su cuerpo dijo basta. Necesitamos que todos sepan lo que está pasando en esta zona porque realmente no tenemos garantías de nada. Los vecinos hicimos una movilización en avenida Eva Perón y Noguera para hacernos escuchar, porque sentimos que estamos muy solos luchando contra la delincuencia. Nadie nos ampara. Somos muchas familias, con chicos, que vivimos con miedo constante de salir a la calle. No sabemos qué nos puede pasar. No hay seguridad, la iluminación es escasa y eso hace que no podamos salir de nuestras casas cuando se hace de noche. Solamente queremos vivir tranquilos.

Dos semanas sin luz y sin agua

Los vecinos de José Mármol estamos padeciendo problemas con la luz y el agua hace más de dos semanas. Al no tener energía eléctrica, no tenemos agua, por lo cual es problema es doble. Hay muchísimas manzanas a oscuras y esto implica un enorme riesgo para nosotros, que además de tener que sobrevivir a la falta de servicios tenemos que estar mirando para todos lados para evitar hechos de inseguridad. La empresa correspondiente no hace mantenimiento, entonces los cables y transformadores se prenden fuego. Esto ocurre en la calle Amenedo, entre Tucumán y Santiago del Estero. Los vecinos decidimos juntarnos para que el reclamo tome mayor fuerza. La verdad es que en pleno invierno no podemos vivir sin luz y sin agua. El día a día se nos hace muy difícil, sobre todo porque hay muchos chicos y personas mayores que necesitan el servicio. Queremos una solución en lo inmediato. Somos muchas familias que estamos viviendo de esta manera. Estamos desesperados.

Una montaña de basura en Lanús

Uno de los grandes problemas que radica en Lanús desde hace más de diez años es el tema de la recolección de residuos. Ni la gestión anterior lo pudo solucionar y la actual parece que sigue el mismo camino. La foto corresponde a la calle Veracruz 1140/60 de Lanús Oeste. De la mano derecha se puede percibir un gran basural, con ramas, tierra, y todo tipo de residuos. A simple vista, parece ocupar dos metros del ancho de la calle, por lo cual queda poco espacio para la circulación de los vehículos. Además, a este problema hay que sumarle el daño ambiental y contaminante que se genera. Hay que recordar que la acumulación de basura es un excelente ámbito para los roedores y todo tipo de insectos, más allá de que ahora estemos en invierno. Y las ratas pueden contagiar enfermedades y meterse en los hogares.

