Denuncias Whatsapp Los reclamos del pueblo

Jubilada estafada: le faltaron 24.000 pesos de cuenta bancaria en Caseros

Me comunico con Crónica porque quiero denunciar que me siento estafada por el Banco Columbia, en cuya sucursal ubicada en la calle 3 de Febrero al 2881, en la localidad de Caseros, tuve un inconveniente. Hace poco más de un mes me acerqué a retirar dinero y percibí que en mi cuenta bancaria faltaban 24.000 pesos. Asustada, pedí hablar con la cajera y realicé el reclamo correspondiente, pero no recibí la respuesta esperada. Allí sólo me indicaron que en una sede de Callao al 1500 me habían sido sustraídos 18.000 pesos, mientras que otros 6.000 en Rivadavia al 2100. Algo imposible que yo pueda realizar, debido a que no suelo moverme por esos lados. Luego, ya nadie me dio una explicación concreta. La gerenta, a quien le pedí reiteradas veces que me reciba, me ignoró completamente, una falta de respeto total. Quiero que esto no le pase a otro porque realmente es un desastre lo que el Banco Columbia está haciendo con los jubilados. Ante un reclamo no te dan bolilla, no resuelven nada. Por el momento sigo esperando.

STELLA MARIS MÉNDEZ - DNI 10.751.723



En menos de un mes, 13 amenazas de bomba

Soy mamá de una alumna de primer grado de un colegio de Ciudadela. Quiero hacer público el drama que vivimos todos los padres de la zona, porque en menos de un mes, los distintos colegios recibieron 13 amenazas de bomba. Nuestros hijos evacúan los establecimientos entre tres y cuatro veces por semana, pierden clases y vuelven a casa con miedo. Por otra parte, las evacuaciones involucran distintas fuerzas y son un gasto enorme para el municipio, por lo que exigimos que se siga investigando para dar con los responsables. La mayoría de los colegios afectados tiene nivel primario y secundario, pero uno de ellos también tiene maternal, por lo que desde el mes de abril se moviliza por las calles a niños de entre 18 meses y 5 años con alguna “mentirita” para que no tengan miedo. Los chicos quieren ir a la escuela tranquilos, mientras que los padres necesitamos ir a trabajar sabiendo que ellos están bien.

ANTONELLA PEPE - DNI 34.445.136



Vecinos reclaman por el pésimo estado de las calles

Les envío esta foto para los amantes del turismo aventura. Pueden apreciar el pésimo estado de la calle Viamonte al 4000, en Lanús Oeste, donde los pozos ya son históricos. Los autos pasan a diario por este camino y más de uno sufrimos las consecuencias. Pareciera que el vehículo se va a desarmar, hace pedazos los amortiguadores y perjudica la carrocería en sí. Es una triste situación porque los vecinos hemos hecho muchos reclamos por el estado de la calle, pero nunca recibimos una respuesta como la gente. Nos sentimos abandonados y desprotegidos, totalmente vulnerables. Por otro lado, cuando llueve las calles se convierten en ríos. Los autos pasan como pueden y los colectivos tienen que desviar su recorrido para no quedar estancados ahí. Espero que la foto y este testimonio llegue a quien tenga que llegar para que se resuelva este problema.

JOSÉ VENTURA - DNI 8.011.148



Engañados en compra online

Quiero denunciar lo que le pasó a mi señora hace pocos días. Compró por Mercado Libre unas ruanas y pagó una sola unidad, pero como queríamos algunas más, nos comunicamos con la vendedora, quien nos mandó otro link por Mercado Pago. En ese sitio compramos más unidades y al otro día teníamos que ir a buscar la compra, ya que habíamos pactado vía mail con la vendedora por donde pasar. Sin embargo, nos encontramos con que el sitio acordado no existía. Desesperados, llamamos a la señora pero no nos atendió y cerró el mail y los teléfonos por los que nos habíamos comunicado. Asimismo, dio de baja la publicación y se esfumó de Internet. Ahora, ni Mercado Libre ni Mercado Pago quieren hacerse cargo y yo me pregunto quién me devuelve mi plata. La atención de Mercado Pago es desastrosa, se comunican solamente por mensaje y no resuelven nada, por lo que los denuncié en defensa al consumidor. Pido por favor que alguien me ayude y pueda resolver esto. Nos sentimos estafados, nos robaron en la cara.

GABRIEL MAISON - DNI 24.886.376



Están sin luz y piden ayuda

Los vecinos de Ingeniero Allan, en Florencio Varela, estamos padeciendo problemas con la luz hace semanas. Algunos días no tenemos energía, mientras que otras veces hay baja tensión, por lo que tuvimos que desconectar todos los electrodomésticos para que no se quemen. Si bien tenemos todo desenchufado para evitar desastres, perdimos toda la mercadería de la heladera y del freezer. Sin embargo, a algunos vecinos se les quemaron muchos aparatos. Hicimos cientos de reclamos a la empresa proveedora, pero no nos solucionan nada. No hacen mantenimiento hace mucho tiempo, por lo que se nota el desgaste de los cables y el mal estado de las cosas. Como última medida de fuerza decidimos hacer cortes en la autopista Buenos Aires - La Plata, en la Ruta 2 kilómetro 37 y en la bajada de Ingeniero Allan. A mí me afecta aún más que al resto porque mi abuela es discapacitada y es imposible que esté bien si no tenemos luz. Como si fuera poco, hace unos días también cortaron el agua en mi cuadra, así que el problema es doble. Necesitamos ayuda.

ÉRICA MAULI - DNI 34.492.799



Temen por humo proveniente de fábrica

Estoy reclamando por enésima vez por una empresa fundidora de metales instalada en la manzana donde vivo, en Florencio Varela. Varios vecinos y yo hemos realizado denuncias a la municipalidad hace años y nunca nos han dado ningún tipo de respuesta, pero ya no se puede vivir así. En la foto se aprecia el humo que sale por la chimenea que da directamente a mi patio. Esto es muy contaminante, nos afecta a todos y tenemos mucho miedo de que estos gases sean tóxicos. Esta empresa arruina la salud de la gente que vive en la zona, y dudo que tenga los certificados correspondientes que garanticen su compromiso con el medio ambiente. Decido publicar mi denuncia en Crónica con la esperanza de que alguien lea este mensaje y pueda ayudar tanto a mi familia como a los demás vecinos que sufren y temen del accionar de esta empresa día a día.

SERGIO BARRIENTOS - DNI 30.629.231



Vivir en medio de un basural

Uno de los grandes problemas que radica en José C. Paz desde hace años es el tema de la basura acumulada en la calle y en los terrenos baldíos. Hace cuatro años que vivo acá y siempre que llueve el arroyo cerca de casa se tapa de basura, lo que ya se convirtió en un foco infeccioso. Los días de lluvia, los perros corren alrededor, se caen y mueren porque no se los puede sacar de la basura que hay. Suelo ver ratas y víboras, por lo que tuve que poner un alambrado para que mis hijos no se acerquen a ese lugar. Estoy desesperada, es una situación horrible. Los vecinos siguen tirando basura, la cual se acumula en montañas. Prácticamente vivimos en un basural. En verano, el olor a podrido es insoportable, y la situación es insostenible porque no es higiénico para nadie, además de que hay muchos chicos chiquitos en la zona.

CAROLINA CHANTAL SILVA - DNI 36.426.985