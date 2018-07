Un basural a cielo abierto

Acudo a este medio para denunciar el basural que hay en la calle Veracruz 1140/60 de Lanús Oeste. Este problema data desde hace más de diez años y nunca pudieron solucionarlo, es increíble. Lo que más bronca me da como vecino de toda la vida es que los políticos hacen campaña prometiendo que van a tomar medidas y nunca las toman. En Lanús uno de los grandes problemas que tenemos todos los que vivimos acá es el tema de la basura, la cual se acumula en las veredas y se convierte en un foco infeccioso. Si bien es un daño para la salud de los vecinos, también representa un malestar ambiental y un foco de contaminación. Entre los vecinos decimos que se trata de un “basural crónico”, porque lo limpian una noche y al otro día ya es una montaña de mugre otra vez. También quiero que la gente de acá tome consciencia y no facilite a que la basura se acumule, sobre todo los fines de semana, que son los días que más cosas se amontonan. Ojalá que esta denuncia sirva y la situación cambie, porque así no se puede seguir viviendo.

EMILIO CODESIDO - DNI 11.553.324



Hace una semana que no tienen luz

Soy una televidente de toda la vida de Crónica HD y quiero denunciar la situación en la cual vivimos los vecinos de Bernal Oeste. Desde hace una semana que no tenemos luz, mientras que algunos de nosotros ya presentamos escasez de agua. Nos comunicamos con las empresas correspondientes pero no nos dieron respuestas, dicen que nos van a mandar a la cuadrilla pero nunca aparece; nos siguen mintiendo. Muchos de los vecinos viven con chicos chiquitos y la situación es insostenible. Necesitamos de los servicios básicos para retomar nuestro día a día. Además, tuvimos que desconectar los electrodomésticos para que no se quemen y también por seguridad. Mediante este mensaje, solicito la ayuda de las autoridades correspondientes para que nos ayuden a solucionar esta situación que lleva ya una semana y, por como están las cosas, pareciera que va a durar bastantes días más.

CRISTINA LUCÍA CARVALLO - DNI 94.253.135



Denuncian una presunta mala praxis

Les voy a contar un caso que ocurrió en el Hospital Municipal de Marcos Paz, donde mi hermano de 23 años falleció por una presunta mala praxis. Desde el viernes 6 julio, mi hermano estaba descompuesto y con el pasar de los días su estado desmejoró notablemente. El domingo fue al hospital y le dieron suero y calmantes, mientras que le habían diagnosticado un empacho común. Ese mismo día, murió. Nosotros estamos consternados porque nunca le hicieron una radiografía ni nada. Él estaba amarillo, con fiebre, no podía respirar y no lo atendieron como debían. Si bien este es el caso de mi hermano, los vecinos del lugar denuncian que el hospital brinda malos servicios. Muchas familias están pasando por lo mismo que la mía, por lo que el tema es generalizado. Espero que la situación mejore porque lo que corre en riesgo acá es la salud de las personas y las vidas.

IGNACIO GABRIEL PETZ - DNI 37.245.636

Vecinos olvidados necesitan una solución

Les escribo para ver si me pueden ayudar para solucionar un problema que nos está haciendo la vida imposible. Vivo en Bernal Oeste, en el límite con Wilde sobre la Av. Quilmes 2046, es cerca del Triángulo de Bernal. Junto a mis vecinos, estamos hartos de que el camión de la basura no pase, es vergonzoso la cantidad de basura que hay sobre los canteros de la avenida. Hice un sinfín de reclamos en todos lados y nada, estoy dispuesto a hablar con quien tenga que hablar para que esto se solucione de inmediato. Esta situación viene hace años, durante los cuales el ABL nunca lo dejé de pagar. Les juro que el camión no pasa y, las pocas veces que se da una vuelta, no para a recolectar los residuos. El barrendero tampoco pasa. Los canteros del centro de la avenida se llenan de basura y están días y días en venir a recolectarla, mientras que deberían pasar todos los días como en cualquier otro lado. Por favor, si alguna autoridad o persona que pueda ayudarme está leyendo este testimonio, haga algo, deme una mano para que la calidad de vida de todos los vecinos de la zona mejore. Esto tiene que cambiar de forma urgente.

CARLOS MONTI - DNI 23.952.323



Un árbol causa graves problemas

Vivo sobre la calle Baldini, en intersección con Bonifacini, en el barrio de Caseros. Si bien en varios puntos de la ciudad podaron los árboles, en mi cuadra todavía no. En primer lugar, me gustaría realizar la denuncia sobre un árbol que está en esta cuadra, específicamente en la puerta de la casa de mi vecino, que está generando graves daños debido a su gran tamaño. Esto quiere decir que los días de tormenta se mueven de tal forma las ramas que provocan fogonazos con los cables. Además, se desprenden ante cualquier viento y ya son varias las veces que encontré restos del árbol sobre el techo de mi auto. Por otra parte, los vecinos estamos sufriendo la falta de iluminación en las calles. Vivimos a oscuras, es una boca de lobo. Nosotros mismos hemos puesto las luces, pero las rompen a los pocos días. Necesitamos una solución ante estos dos problemas.

GABRIEL MAZZONI - DNI 23.047.550



Usurpadores en Moreno

En Cuartel V, Moreno, estamos viviendo tiempos difíciles y sentimos que las autoridades nos han soltado las manos. Hace una semana estamos siendo atacados en nuestros hogares por un grupo de inmigrantes paraguayos y un grupo reducido de argentinos. Despojaron a un vecino de su casa, de sus bienes y lo amenazaron impunemente con armas, poniendo en peligro la integridad de cuatro niños. Además, usurparon y tomaron un campo. Hace pocos días quisieron invadir mi propiedad y nos amenazaron con sacarnos de la misma forma que lo hicieron con mi vecino. Se rieron en mi cara y hace unos días nos desvalijaron la sociedad de fomento La Pachamama en dos ocasiones, se llevaron todo, y era el único lugar que acogía a nuestros niños. Estamos viviendo injusticias y nadie hace absolutamente nada. Mi casa ya quedó cercada, se están disputando la parte del patio de atrás, por lo que en cualquier momento me saquean la casa entera. Pido ayuda, tanto para mí como para el resto de los vecinos que vivimos aterrorizados.

SILVIA ALEJANDRA AMARILLA - DNI 28.489.281

Pésimo estado de las calles impide la circulación de los vehículos

Esta vez decido comunicarme con el diario para mostrar el vergonzoso estado de las calles de Florencio Varela. Nadie se hace cargo de esta situación y los vecinos, como siempre, quedamos en el medio y somos los más perjudicados. En el Barrio La Sirena, en el cruce de las calles Simón Sperandio y Pedro Morán, hay sectores que directamente están cerrados para que no circulen los autos, porque si lo hacen, se rompen y es un peligro. Además, los días de lluvia no podemos ni salir. Mi marido tiene problemas cardíacos y sufre de EPOC, por lo cual no sé qué haré en el caso de una emergencia, porque ni siquiera puede ingresar una ambulancia. Necesitamos una mejora de las calles de manera urgente, al menos para que puedan ingresar vehículos al barrio, de lo contrario, un día vamos a lamentar alguna víctima fatal producto del pésimo estado de las mismas.

MÓNICA ELENA GONZÁLEZ - DNI 16.539.536