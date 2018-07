La falta de recolección de residuos deja a los vecinos sumidos en un verdadero basural

En Bernal Oeste, en el límite con Wilde, Avellaneda, pasa un camión volcador que levanta la basura sobre los canteros muy cada tanto. Nosotros pagamos los impuestos correspondientes, por lo que el camión recolector de la basura tendría que pasar todos los días a una hora determinada, pero esto no sucede y, la verdad, así no se puede seguir viviendo. Sin embargo, esto no es nada porque la situación suele ser mucho peor.

Es vergonzoso la cantidad de basura que hay sobre los canteros. Ya estamos cansados de hacer reclamos, estoy dispuesto a comunicarme con quien tenga que hacerlo para que la situación cambie. Las veredas son un asco también porque no hay barrendero. Tienen que pasar y tampoco se los ve nunca. Las calles mismas se llenan de basura y pasan días y días así hasta que vienen a recolectarla. Deciden pasar cuando la situación ya es incontrolable, cuando literalmente se forman montañas de residuos. Por favor, pido que este problema se solucione. La calidad de vida de todos los vecinos está en juego porque toda esa basura genera contaminación y atrae bichos.

Carlos Monti DNI 23.952.323

Lucha por una mejor atención para su hijo

Soy el padre del menor Tomás Antonio Fortón, que se encuentra institucionalizado desde el día 28 de julio de 2011 en el Hospital Tomás García. Él está diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo y retraso mental. Vengo haciendo reiterados reclamos acerca de la atención y tratamiento de mi hijo y no tenemos ninguna respuesta favorable. Como padre, lo que nos comunicaron del hospital, a través del Jefe de psiquiatría Dr. Walter Bento, fue que debido a su agresividad debieron medicarlo para su control. En nuestro país no tienen derecho las personas con problemas psiquiátricos, tienen que ser marginados por ley. Reclamo esto porque Tomás no tiene una causa penal, está en un lugar de rehabilitación psiquiátrica, no en una cárcel. Yo creo que estando en un país democrático la Constitución Nacional establece los derechos de los menores de edad. Junto a mi mujer, queremos una mejor calidad de vida para nuestro hijo y la atención adecuada.

Tomás Francisco Fortón DNI 11.347.478

Problemas por cortes de energía

Desde el jueves 5 de julio, los vecinos de José Mármol, provincia de Buenos Aires, estamos sin suministro de energía. Hicimos el reclamo correspondiente a la empresa de servicio y, frente a la ola de llamados, ya directamente no nos atienden. En la zona hay muchas personas mayores y electrodependientes que no pueden convivir con los reiterados cortes de luz porque se convierten en una amenaza para sus vidas.

Es desesperante la situación que atravesamos. Hace más de dos semanas que estamos sin luz y nadie se acerca a la zona a ver qué es lo que pasa y cómo solucionarlo. Hay niños, enfermos, mamás embarazadas que necesitan del servicio y nadie nos escucha. La comida se echó a perder, tuvimos que desenchufar las heladeras y los electrodomésticos, porque se iban a quemar. Ya no tenemos ánimos para hacer reclamos porque sabemos que nadie nos va a escuchar, y mucho menos, ayudar. Por eso escribo acá, con la esperanza de que alguien lea y pueda ayudarme, tanto a mí como a mis vecinos.

Leticia Stele Preissler DNI 36.532.769

A la deriva: la odisea de vivir en un barrio sin agua potable, sin asfalto y sin colectivos

Les escribo desde un barrio olvidado: el Puente de Fierro, en La Plata, donde la situación está muy difícil. En las calles 30 y 90, todos tiran deshechos ahí. El mayor problema está en que no tenemos ningún servicio básico, no hay recolección de residuos, tampoco agua potable, mucho menos tenemos asfalto y ni siquiera cloacas o zanjas bien cuidadas, ya que las mismas se tapan y generan un olor asqueroso. Tenemos un solo colectivo, el SUR ramal 19, que sólo pasa cada media hora. Caminamos mucho para tomarlo y cuando pasamos por el puente las ratas corren junto a nosotros. Además esta semana estuvimos cinco días sin luz y fue horrible vivir así. Hay mucha inseguridad. Sentimos que nadie nos conoce. En el mapa no existimos porque no figuran nuestras calles. Pero somos vecinos y necesitamos la misma atención que el resto.

Julián Abel Gómez DNI 40.713.206

Iban a arreglar las cloacas, pero se fueron y dejaron un pozo nauseabundo abierto

Les quiero contar la situación que vivimos los vecinos del edificio ubicado en Hidalgo 561, en pleno barrio porteño de Caballito. Lo que se ve en la foto es un pozo de dos metros de diámetro que está hace casi dos semanas abierto, al aire libre. Somos cerca de 200 familias las que vivimos en el edificio, y esto significa un peligro para todos. Lo que pasó fue que rompieron uno de los tubos de las cloacas para arreglarlo, pero hubo un problema y se demoraron más de la cuenta. Hicimos miles de reclamos a todos lados y nadie nos escucha. Es un foco infeccioso porque, además del olor nauseabundo, vemos materia fecal y deshechos personales que salían del pozo hacia la vereda. Al parecer, por el volumen de líquido, el pozo rebalsa y el contenido sale directamente al hall del edificio. Solicitamos que el responsable se haga cargo, que venga a solucionar el problema urgente porque así no se puede vivir, no podemos seguir más.

Daniel Vilik DNI 16.198.671

Puente de Liniers, tierra de nadie

Señores de Crónica: esta vez acudo a ustedes porque quiero hacer una denuncia por todos los robos que se producen en el puente Liniers, sobre la avenida General Paz yendo para Puente de la Noria. Todos los días pasa algo, es un peligro. Hablé con los policías que están debajo del puente pero me dijeron que ellos están para ocuparse de lo que pasa en la avenida Rivadavia, que tiene que haber otros efectivos donde yo les digo. Me atrevo a escribirles porque yo sufrí un robo y mi hija también. Cuando me acerqué a la avenida Rivadavia y el puente, donde hay un puesto policial, había un patrullero y dos policías femeninas, a quienes les dije que le acababan de robarle a mi hija y una de ellas me dijo “¿Y cómo está su mamá?”. Me cargó en la cara, frente de sus compañeros. En ese momento me contuve, porque sino el asunto pasaba a mayores. Simplemente les dije que es una vergüenza que no haya un móvil o por lo menos un efectivo custodiando la zona, dando una vuelta. Mi reclamo engloba el de todas las personas que a diario pasan por el puente Linisers, todos sufrieron o conocen a alguien a quien les hayan robado.

Miguel Ángel Gómez DNI 12.447.018

Otra perforación en la calle que se convierte en un peligro para peatones y vehículos

Quiero hacer público lo que pasa en la calle Pintos 1105, en Banfield. Hace un mes nos tienen con este pozo y no nadie se hace cargo y no lo arreglan. Reclamamos a la empresa que lo hizo y nos mienten diciendo que un superior se va a contactar con nosotros y nunca llamaron. Es un peligro para los autos y para los peatones. Hay muchos chiquitos en la cuadra y no pueden salir solos ni dos segundos a la calle por miedo a que se caigan o les pase algo. Es un pozo de más de tres metros, es gigante. Aparte, está apenas señalizado. Más de una vez se escuchan frenadas y ruidos de gomas porque los autos que no son de la zona tienen que esquivarlo como pueden. Los días de lluvia, eso es un asco. Se forma un río y trae toda la basura de otros lados y todo se deposita en el pozo, donde cada día hay más papeles y residuos. Pido que se tape eso y se arregle la calle.

Mariana Lorena Solla DNI 24.564.437