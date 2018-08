En San Clamente están tapados por el agua

En San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, estamos pasándola muy mal a causa de un problema que empeora día a día. Muchas familias están con las casas inundadas, mientras que hay calles de tierra que están en un estado deplorable. Cuando llueve, el agua no tiene cómo salir, estamos anegados en varios barrios.

Muchos autos no pueden entrar ni siquiera porque las calles son un pantano, quedamos aislados completamente. Aparte últimamente las cloacas rebalsan y todo eso va directo a las calles, las cuales se embarran aún más y quedan en muchísimo peor estado, por lo que exigimos una ayuda urgente. Es un asco, no se puede caminar por el olor que hay y por miedo a caerse o lastimarse, porque uno no sabe por dónde va pisando y se hicieron muchos pozos.

Irma Beatriz Ronzano - DNI 13.807.856

Vecinos anegados en varios barrios.

Denuncian calles intransitables

Quiero denunciar que en mi barrio, Primera Junta, en Burzaco, las calles son intransitables y la situación cada vez es peor. Hay muchas personas con discapacidad y chicos con problemas de salud, quienes son los principales perjudicados porque las ambulancias no pueden circular, por lo que tienen que esperar en la esquina por no poder cruzar para buscar a los enfermos. Las autoridades encargadas nunca hacen pasar las máquinas y la gente está cansada de todo esto, estamos podridos.

Nadie se preocupa por nosotros, nos sentimos olvidados y abandonados, las calles del barrio parecen un chiquero. Se hicieron algunos arreglos pero son insignificantes, porque se construyeron obras que no tenían necesidad de ser construidas, mientras que nosotros seguimos esperando una calle digna.

Horacio Walter Medina - DNI 33.338.682

Vecinos aseguran que viven dentro de un chiquero.

Cansados de los cortes de luz

Estamos cansados de los cortes de luz en la zona sur, específicamente en Claypole - Don Orione. Estuvimos más de dos semanas a oscuras. Sólo pedimos que vengan a hacer un mantenimiento diario. Fuimos muchísimas las familias afectadas. El miércoles éramos más de 60 vecinos en las calles reclamando. La única respuesta que nos dieron es que no les llegó ningún reclamo. Nosotros mismos pusimos plata para comprar los fusibles, los cables. Realmente es una vergüenza y queremos ser escuchados.

Hace pocos días explotó y se prendió fuego un transformador, lo que hizo que muchos cables quedaran tirados en la calle haciendo cortocircuito, algo muy peligroso para todos los vecinos. A dos cuadras de donde pasó esto hay un colegio, por lo que la zona es sumamente transitada por menores y corren peligro de que les pase algo o sufran algún accidente.

Agostina Sánchez - DNI 37.688.386

Reclamos que no son escuchados

Hola Crónica, quiero que me ayuden a visualizar el inconveniente desesperante que estamos padeciendo los vecinos de Villa Albertina, Banfield, partido de Lomas de Zamora. Estamos con problemas de suministro eléctrico hace tres semanas particularmente en dos fases: una en Claudio de Alas y otra en Barcelona. Hace poco estalló un transformador y nunca vinieron a arreglar. Estamos teniendo problemas porque cuando vuelve la luz, es en una sola fase, mientras que en la otra se corta.

El Ente Nacional no brinda respuestas y el Ministerio de Planificación ya no da lugar a reclamos sobre falta de suministro, así que no sabemos a dónde llamar. No es mi caso, gracias a Dios, pero sí hay vecinos con problemas de salud. La ola de frío es complicada, mientras que comida y medicamentos para abuelos que se echan a perder y la empresa diciendo que en cualquier momento va a aparecer una cuadrilla como por arte de magia, pero nunca aparece. Necesitamos que nos ayuden a que esto llegue públicamente y que nos brinden una solución. Es desesperante. Ya no sabemos dónde más reclamar.

José Elías Delgado - DNI 39.587.421

Vecinos en medio de una contaminación

Esta foto la saqué en Bernal Oeste, justo en el límite con Avellaneda. Aunque no lo crean, ahí hay un arroyo, el cual está entubado por la cantidad de basura que se tira a diario. Además, las inundaciones, que son cada vez más frecuentes a causa de este problema, agravan la situación. Los vecinos de la zona y la gente que viene acá tira basura todos los días, hay de todo: papeles, cartones, botellas de plástico, de vidrio, hasta restos metálicos.

Es un desastre y, sobre todo, un peligro. Pasan cientos de chicos por el lugar y corren el riesgo de infectarse o de contraer alguna enfermedad por la contaminación que hay. Solicito que alguien se haga responsable y ayude a que la calidad de vida de los vecinos mejore.

Emanuel Elías Lezcano - DNI 32.005.115

Niños de un jardín en peligro

Me dirijo a esta sección para comentarles una situación que nos tiene a todos muy preocupados. Los padres del Jardín de Infantes Libertad N° 906 necesitamos que nos escuchen y nos den respuesta a los problemas de la institución. Nuevamente tuvimos inconvenientes tanto con el gas como con la luz. Hace pocos días se provocó un cortocircuito en una de las salas del jardín, siendo la tercera o cuarta vez que pasa esto en un lapso muy corto de tiempo. Los nenes tuvieron clases normales pero sin luz ni calefacción mientras que el consejo escolar no les da una solución.

Ellos están tomando la leche fría desde hace varios días, pero ¿hasta cuándo tiene que seguir así esto? Ojalá nos puedan ayudar y escuchar para que todos se enteren de lo que pasa detrás de las puertas de un establecimiento estatal. Queremos que alguien se acerque para hablar con los directivos y que esto salga a la luz y no lo dejen en un abandono. Que no haya otra tragedia como en Moreno, no queremos que les pase nada a los chicos ni a mayores.

Macarena Suave - DNI 38.842.232

En riesgo por un cable de alta tensión

Acudo al Diario Crónica para hacer público el pedido de que vengan a retirar o arreglar un cable de alta tensión que está sobre la calle donde vive un familiar, Catamarca al 1100, en el partido de Almirante Brown.

En una visita a la familia, noté el desvío de los vehículos y observé un cable de la red de media tensión (220V) en el suelo haciendo chispas, por lo que llamé a la empresa prestadora del servicio informando lo que sucedía a las 10.15 aproximadamente y, ante la falta de respuesta por este riesgo, reiteré la llamada en tres oportunidades más siendo la última a las 18.20 del mismo día. A pesar de los reiterados llamados, siempre me derivaban a uno u otro número, por lo que la situación no se pudo resolver.

David Arena - DNI 28.188.349